Výpis z kreditky máte připraven ke stažení. Vlastně nemáte, samozřejmě

Oznámení o výpisu z kreditní karty vydávané Raiffeisenbank chodí jejím držitelům na registrovaný e-mail. Je to standardní automaticky vygenerovaný e-mail po vyhotovení výpisu kreditky. Banka má různé účetní cykly pro generování výpisů kreditních karet, aby lépe zvládala své vlastní cash-flow. To je běžná praxe. Oznámení vypadá např. takto:

Od: info@rb.cz, 21. 12. 2021, 18:20 hod. Předmět: Raiffeisenbank – elektronický výpis kreditní karty DE LUXE karta Vážená klientko, Vážený kliente,



ke kreditní kartě končící čísly *7761 jsme vyhotovili výpis za období 19. 11. 2021 – 21. 12. 2021. Výpis máte uložený i v mobilním a internetovém bankovnictví.



Naleznete jej velmi snadno na detailu karty, kde zvolíte záložku „Výpisy“. Kromě aktuálního výpisu jsou na detailu karty k dispozici i další užitečné informace a funkce, jako jsou přehled transakcí včetně dosud nezaúčtovaných, aktuální disponibilní zůstatek, možnost uhradit splátku, sjednat doplňkové služby, nastavit si splátkový program, nastavit si pravidlo pro internetové transakce a další.



Pokud se budete přihlašovat do Internetového bankovnictví poprvé, musíte se nejprve registrovat. Registraci je možné provést na webových stránkách banky v sekci „Vstup na účet – Další aplikace – Kreditní karty – registrace“.



Výpis si pečlivě prostudujte. V případě nesrovnalostí kontaktujte bez prodlení Vaši pobočku.



Děkujeme, že využíváte naši kreditní kartu.



Vaše Raiffeisenbank

Informaci berete na vědomí, a až to budete potřebovat, výpis z kreditky si stáhnete z mobilního nebo internetového bankovnictví. Samozřejmě, jak zní nový slogan Raiffeisenbank.

Moc rychlí klienti, nebo pomalá banka?

Průšvih nastane v případě, že tento e-mail vezmete vážně a obratem se přihlásíte do mobilního či internetového bankovnictví ke stažení výpisu. Výpis tam nebude. Ooops. Samozřejmě. On se tam sice nakonec zjeví, ale až následující den. A to pravidelně některé klienty banky vytáčí.

Milá @RaiffeisenCZ, když už mi dnes v 20:03 pošlete email s textem ‚ke kreditní kartě končící čísly **** jsme vyhotovili výpis za období 3. 12. 2021 – 3. 1. 2022. Výpis máte uložený i v mobilním a internetovém bankovnictví‘, tak by nebylo špatný, když by tam v 20:10 fakt byl, rýpnul si na twitter Raiffky její klient. A přidal zprávu, že tam výpis není ani ve 20:30 hodin, tedy o zhruba třicet minut později poté, co Raiffka odeslala informaci, že výpis tam je. Samozřejmě.



Autor: Michal Bláha Chyba v nastavení IT systému Raiffeisenbank způsobuje, že klientům banky pravidelně odchází e-mail s informaci o připraveném vygenerovaném výpisu z kreditky, ale ten se objeví až o den později. (3. 1. 2022)



Ten důvod je splácanina různých IT systémů ještě z eBanky a původní Raiffky, kterou se nepodařilo nahradit modernějším systémem ani po utracených 2 mld. Na další velký projekt za miliardu si nikdo po předchozích zkušenostech netroufne. A výsledek vidíte, reagoval další uživatel Twitteru.

Naštěstí existují dobří lidé, kteří bance zdarma poradí funkční, a přitom jednoduché řešení: Když to odeslání e-mailu neposunete jen o pár hodin, ale o celých 24 hodin, třeba už to vyjde.

Opravíme to, ale ještě to chvilku potrvá

Bouře ve sklenici vody pojmenovaná „výpis z kreditky“ má příčinu, kterou lze shrnout do jediného slova: eBanka. Tato již neexistující banka byla symbolem téměř dokonalé internetové banky a její klienti ji milovali. Když ji koupila Raiffeisenbank, nesli to hořce a na Raiffce dodnes nenechají pomyslně nit suchou, když se jí něco nepovede nebo něco změní. Jenže tato skupina klientů je důležitá, a to nejen kvůli svému vlivu na sociálních sítích či v IT komunitě. Vyplatí se s ní pracovat a udržet si ji, protože jde o bonitní a finančně gramotné klienty, pro které není změna banky zásadním problémem.

Bohužel situace, kdy klienti obdrželi e-mail s informací o umístění výpisu dříve, než se výpis objevil v IB, byla způsobena technickými problémy při generování výpisu a daného oznámení. Kolegové příčinu analyzovali a aktuálně pracujeme na opatřeních, která by měla do budoucna tuto situaci vyloučit, reagovala na dotaz Měšce Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

V překladu to znamená, že banka o problémech s generováním výpisů ví a opraví je, ale možná ještě letošní lednový, únorový, březnový… výpis z kreditky bude na svém místě až o den později. A možná že to potrvá ještě déle, protože připravovaná integrace Equa bank do Raiffky má zcela oprávněně vyšší prioritu a migrace původních klientů Equa bank bude vyžadovat značnou zátěž pro vývojáře a programátory banky.

Raiffka tak bude muset použít svoji hlavní zbraň: komunikovat, vysvětlovat, uklidňovat, a když je potřeba, omluvit se. Klienti dokážou bance odpustit ledacos, včetně takovýchto prkotin, jen musí vnímat, že je i banka bere jako partnera. Samozřejmě.