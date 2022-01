Zimní dovolená bez komerčního pojištění zdražila. Některé země vás ani nepřijmou

Každoročně se najde řada těch, kteří sice vyrazí na zimní dovolenou, ale cestovní pojištění si vůbec nesjednají. Spoléhají třeba na to, že jedou jen na pobytový zájezd a nic se jim nestane, protože se budou jen opalovat. Nebo jedou lyžovat, ale jen na prodloužený víkend a přijde jim pojištění zbytečné. Pravdou ale je, že jeho absence vás nyní může vyjít ještě dráž než dřív. A to i v Evropě.

Částečně vás může zachránit zdravotní pojištění

Do určité míry vám může pomoci vaše veřejné zdravotní pojištění z České republiky. Pokud pojedete na dovolenou do zemí Evropské unie, můžete v případě ošetření předložit kartičku EHIC. To je vaše kartička zdravotního pojištění, kterou má každý pojištěnec v ČR a kterou byste měli neustále nosit u sebe. S ní máte nárok na zdravotní péči v:

Evropské unii,

Norsku,

Lichtenštejnsku,

ve Švýcarsku,

na Islandu.

Pokud tedy nemáte cestovní pojištění, ale pouze kartičku EHIC, jste v rámci EU a vyjmenovaných zemí v roli pojištěnce té země, ve které se nacházíte. A máte nárok na stejnou péči, jako místní obyvatelé. Dostanete tedy stejně kvalitní péči, stejného rozsahu a za stejnou cenu, jako kdybyste byli občanem dané evropské země. Ne všude je ale zdravotnictví bezplatné.

Co se vám prodraží?

V některých zemích je naprosto běžné, že ne všechna zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Jsou země, kde platí pojištěnci spoluúčast v řádech několika eur za každý den hospitalizace. Jinde bývají nemocnice rozděleny na ty, které mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, a na soukromé. Pokud se dostanete do veřejné nemocnice, můžete díky EHIC kartičce vlastně otestovat, jak funguje místní veřejný zdravotní systém. V soukromých nemocnicích vám bohužel kartička EHIC nemusí být k ničemu.

Často bývají ze zdravotního pojištění vyňaty náklady na přepravu horskou službou a vrtulníkem do nemocnice. Pokud se tedy v zahraničí zraníte na svahu a budete potřebovat transport do nemocnice, bez cestovního pojištění si ho zaplatíte sami.

Nejste v EU? Spoléhejte na bilaterální dohody

Pokud jste vycestovali bez cestovního pojištění i za hranice EU, dalo by se to klasifikovat jako určitý druh hazardu a adrenalinu. Tam vám totiž kartička pojištěnce není vůbec nic platná.

Výjimku tvoří země, se kterými má Česká republika uzavřenou bilaterální dohodu. Na základě té pak po předložení EHICu dostanete alespoň bezplatnou neodkladnou péči. Mezi tyto státy patří:

Makedonie,

Srbsko,

Černá Hora

Turecko.

Rozsah a kvalita neodkladné péče se ale opět může lišit podle jednotlivých zemí.

Bez bilaterálních dohod to bude drahé

Lidé ale pochopitelně cestují i dál. Pokud se bez cestovního pojištění vydáte třeba do exotiky nebo obecně do země, která není ani součástí EU, ani s ní Česká republika nemá uzavřenou bilaterální dohodu, pak vás i sebemenší ošetření může stát nesmyslně velkou sumu.

V tomto případě si totiž musíte všechno zaplatit sami a v plné výši.

Co můžete zkusit, je požádat svou zdravotní pojišťovnu po návratu domů, aby za vás náklady uhradila. Ta to může a nemusí udělat. I pokud ale rozhodne, že náklady uhradí, nebývá to v plné výši. Zaplatí vám jen náklady na neodkladnou péči a jen ve výši, v jaké by stejná péče stála v České republice.

A co výlohy spojené s koronavirem?

Důvod, proč vás nyní mohou náklady na léčbu bez cestovního pojištění vyjít dráž, jsou případné náklady spojené s nákazou koronavirem.

Cestovní pojištění řady pojišťoven už dnes nabízí možnost, že si třeba i za příplatek zaplatíte pojištění pro tento případ. A pokud se na dovolené skutečně nakazíte koronavirem, pak vám pojišťovna zaplatí léčebné výlohy a náklady na karanténu, ať už z důvodu nákazy, či jen prevence. Tím se myslí výlohy za samotnou léčbu a pobyt v nemocnici, ale i za léky, dále pak náklady na karanténu, i za předpokladu, že ji strávíte na hotelu, náklady na stravu a také na návrat domů, pokud třeba nestihnete původní zaplacený let.

Pokud cestujete bez cestovního pojištění, většinu z toho vám nikdo neproplatí. Co se týče léčby a pobytu v nemocnici, jste ve stejné pozici jako místní pojištěnec. Hotel kvůli karanténě, stravu a návrat domů vám ale zdravotní pojištění nepokryje. A takové náklady šplhají i do desetiticíců. O konkrétních částkách na karanténní hotely jsme se okrajově zmínili v článku Na dovolenou jako před pandemií? Ani do zelených zemí ne.

Absence pojištění odpovědnosti jde i do milionů

I desetitisíce korun vynaložených za karanténní hotel ale nemusí být nic v porovnáním s částkou, kterou po vás může chtít někdo, komu poškodíte majetek či ho zraníte.

Standardně se pro tyto případy sjednává pojištění odpovědnosti. S někým se srazíte na svahu a dojde ke zranění, možná i k poničení lyžařského vybavení. V České republice by o žádné větší drama nešlo. V zahraničí ale často toto bývají situace, které jdou i do milionů korun. Újma na zdraví je oblast, na kterou se specializuje mnoho zahraničních advokátů, a bývá běžné, že sražená lyžařka si najme advokáta, aby pro ni „vybojoval“ vysoké odškodnění. V řádech statisíců i milionů korun.

Některé země vás bez cestovního pojištění nepřijmou

I vzhledem k celé situaci ohledně koronaviru jsou pak některé země velmi opatrné na to, které turisty do země vpustí a které nikoli. A to nejen co se týče očkování, ale i cestovního pojištění. Například Mauricius vyžaduje, aby měli turisté směřující k nim do země sjednané cestovní pojištění. A to takové, které kryje i rizika spojená s koronavirem. Bez pojištění budete mít problém se do země dostat.