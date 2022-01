Jak ještě můžete vrátit nevhodný dárek?

Dávání dárků může být i ošemetná věc. Dárce to sice myslí dobře a chce vám udělat radost, ale po rozbalení daru zjistíte, že vám to přináší spíše starosti. Místo vytoužené knihy dostanete sice drahou, ale úplně zbytečnou věc do domácnosti, kterou nevyužijete a ani pro ni nemáte místo. Nebo si přejete nový vysavač a sejdou se vám hned dva. Někdy jdou dárky ještě vrátit, ať už v zákonné lhůtě, nebo díky benevolenci obchodníka. Jindy nezbývá než vymyslet, kam s ním.

Budete potřebovat účet

V řadě případů jdou dárky vrátit obchodníkovi. Vracení nevhodného daru ale může být komplikované vzhledem k tomu, kdo vám ho dal. K vrácení totiž budete potřebovat účtenku, a tu má většinou dárce. Pokud jste ji společně s darem nedostali, což je pochopitelné, budete muset s dárcem komunikovat a vysvětlit mu, že se s darem netrefil a rádi byste ho vrátili či alespoň vyměnili za něco jiného.

Pak už záleží, jak se domluvíte. Jestli vám dárce předá účtenku a vyřídíte si vrácení daru sami, nebo jestli to vezme na sebe a vyřídí vše sám.

Byl dárek koupen přes e-shop, nebo osobně?

Podle zákona je rozhodující informací to, zda vám dárce koupil dárek přes internet, nebo osobně v kamenné prodejně. Pokud koupil dárek v kamenné prodejně, zákon vám nepomůže. Podle něj totiž právo na vrácení zboží zakoupeného v kamenné provozovně nemáte. Právě nákup v kamenném obchodě podle zákona slouží k vyzkoušení zboží a ověření, že je to to pravé, co chcete koupit.

Že jste si dárek nevybírali vy, ale dostali jste ho darem, je sice nepříjemné, ale z pohledu zákona absolutně nedůležité.

V případě, že ale dárce koupil dárek přes internet, nabízí zákon řešení. Pokud je zboží koupeno na dálku, což znamená přes internet, přes telefon apod., máte podle zákona nárok odstoupit od smlouvy do 14 dnů. A to bez udání důvodu. V tomto případě slouží 14 dnů k tomu, abyste se s výrobkem seznámili a vyzkoušeli, jestli vám vyhovuje, či nikoli.

Jak na vrácení do 14 dnů

Abyste dodrželi lhůtu vrácení zboží do 14 dnů, je potřeba obchodníkovi nejpozději 14. den od nákupu odeslat odstoupení od smlouvy. A to buď písemně, či e-mailem. A ideálně i se zbožím, které vracíte.

Pokud není zboží poškozené nebo jinak znehodnocené, musí ho obchodník přijmout a vrátit vám za něj peníze. Respektive ne přímo vám, ale osobě, která dárek zakoupila, tedy dárci. Pokud ho platil ze své platební karty, připíšou se peníze zpět na tuto kartu.

Naopak nemáte povinnost přijmout náhradu peněz v poukázkách na nákup či v případné slevě na další nákup apod. Takové možnosti jsou sice variantou, ale jen v případě, že s tím budete souhlasit. Pokud byste třeba dostali vysavač, který vám typově nevyhovuje a prodejce vám nabídl výměnu za jiný, který jste si přáli, nebo vám nabídl poukaz s tím, že ten lepší typ vysavače dostane za pár dní, můžete to přijmout. Ale nemusíte, máte právo nechat si vyplatit peníze.

Někteří obchodníci vychází vstříc

Na vrácení dárku do 14 dnů už je pozdě, leda by šlo o nějaký hodně opožděný dárek k Vánocům, který byl koupen až po Štědrém dni.

Neznamená to ale, že je všem dnům konec. Spousta obchodníků nabízí zejména v období Vánoc mnohem lepší podmínky pro vracení zboží než během celého roku. Můžete se tak setkat s tím, že někteří obchodníci uvádějí možnost vrátit nevhodný vánoční dárek do 30 dnů od nákupu. Nebo až do konce ledna 2022. Takovou možnost nabízí často i kamenné prodejny, které jinak podle zákona nemají povinnost přijímat zboží zpět vůbec.

Pozor ale na podmínky

Protože jde ale o dobrou vůli obchodníka nad rámec jeho povinností, není takový způsob vrácení zboží upraven zákonem. V takových případech si ale musíme dát pozor na to, že na vrácení zboží se může vztahovat celá řada dalších podmínek, které si prodejce může určit, upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Jednou z podmínek může být například vrácení zboží včetně neodstřižených cedulek. Jakmile by cedulka byla jen přiložena, ale odstřižena, už vám nárok zaniká. Další podmínka může směřovat na originální obal nebo na účtenku. Případně na datum nákupu. To musí být často během prosince. Pokud vám někdo koupil dar s velkým předstihem, pravděpodobně se na něj prodloužená lhůta vztahovat nebude.

Nezoufejte ale a zkuste se domluvit s každým obchodníkem zvlášť. Co vám jeden neuzná pro porušení jeho podmínek, s tím druhý obchodník nemusí mít žádný problém.

V případě, že podmínky nesplňujete, můžete se s obchodníkem zkusit domluvit alespoň na voucheru v hodnotě nákupu, aby vám dárek zbytečně neležel doma.

Co nejspíše vrátit nepůjde?

Občanský zákoník upravuje řadu situací, kdy není možné odstoupit od smlouvy, i když je uzavřena na dálku, tedy přes internet či přes telefon. Je to například tehdy, když dojde k zakoupení zboží na zakázku, nebo u zboží, které podléhá rychlé zkáze. Ale také u periodik, časopisů apod.

Pokud vám tedy dárce věnoval předplatné časopisu nebo vám třeba na zakázku nechal vyrobit nějaký kus oblečení, namalovat obraz apod., od smlouvy odstoupit nemůžete a pravděpodobně vám poskytovatel služeb nenabídne ani prodlouženou lhůtu ze své vůle. Pak nezbývá než vymyslet, jak s daným darem naložit jinak.