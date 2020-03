 »   »  Vlak má zpoždění, ale jízdenku vám na něj prodat neumí. To se má změnit

Jste na nádraží a na odjezdové tabuli vidíte 10 minut zpožděný vlak. Rádi byste s ním cestovali. U pokladny si ale lístek nekoupíte, protože jde o jiného dopravce, než jsou České dráhy. Nebo je u pokladny fronta minimálně na několik minut a vy nechcete riskovat, že než na vás dojde řada, vlak vám ujede. Jenže přes internet si jízdenku taky nekoupíte.

Žádný z námi oslovených dopravců zatím nenabízí možnost koupit si jízdenku na dopravní spoj, který podle jízdního řádu už má být ve stanici, kde se nacházíte, ale zatím tam nedorazil kvůli zpoždění. Jestliže chcete jet s dopravcem ARRIVA, který patří k nejvýznamnějším poskytovatelům autobusové dopravy u nás, můžete si koupit online jízdenku na autobus nejpozději do 30 minut před plánovaným odjezdem spoje. V případě vlaku je to 15 minut před plánovaným odjezdem.

Přitom cestujících, co si kupují jízdenku přes internet, stále přibývá. Trend online prodeje je jednoznačně rostoucí. V roce 2017 jsme takto prodali téměř 12 milionů jízdenek, o rok později to už bylo o 5,1 milionu jízdenek více. A letos, v roce 2019, do poloviny října, jsme takto prodali už skoro 18 milionů lístků, říká Martin Farář, tiskový mluvčí, ARRIVA TRANSPORT ČR.

Tržby z online jízdenek rostou

Prodej online jízdenek stoupá i u jiných dopravců. Například RegioJet prodá přes internet přibližně 60 až 70 % svých jízdenek. Když si u nás koupíte jízdenku přes internet, můžete na rozdíl od prodejního místa na kamenné pobočce platit i Kreditovou jízdenkou RegioJetu a získat tak výhodnější podmínky a cenu, upozorňuje Aleš Ondrůj, tiskový mluvčí RegioJet.

Téměř trojnásobný nárůst prodeje online jízdenek zaznamenaly v posledních třech letech i České dráhy. Autobusový dopravce FlixBus realizuje prostřednictvím online prodeje 88 % svých tržeb. A podle tiskového mluvčího Leo Express, Emila Sedlaříka, jejich tržby z prodeje online jízdenek letos v květnu poprvé překonaly výnos z prodeje jízdenek na kamenných pobočkách.

U většiny velkých dopravců, jako je FlixBus, RegioJet, Leo Express nebo České dráhy, už dnes jde koupit lístek i minutu před řádným odjezdem autobusu či vlaku. Záleží jen na tom, jak rychlé máte prsty a jestli to do odjezdu stihnete. Pokud si jízdenku koupíte přes naši mobilní aplikaci, můžete k úhradě jízdného využít i nové platební metody jako Google Pay a Apple Pay. Nic si nemusíte tisknout, stačí, když řidiči ukážete jízdenku v telefonu, vysvětluje Martina Cmielova, tisková mluvčí FlixBus.

Zpožděný spoj vám vyhledávač neukáže

Díky online platbám a odbavení jízdenek v autobusech FlixBus přes mobilní aplikaci bylo podle ní jen v loňském roce v Česku ušetřeno až 1,9 milionu stran papíru. To představuje úsporu 24 vzrostlých stromů, pokud počítáme, že z jednoho vzrostlého stromu se vyrobí asi 80 tisíc papírových archů A4, dodává Martina Cmielova.

Koupit si lístek na zpožděný vlak či autobus jinak než přímo u řidiče, průvodčího nebo na pokladně zatím není možné, protože daný spoj se vám nezobrazí v online vyhledávači, přes které dopravci jízdenky prodávají. To se však brzo změní. Nákup jízdenky u zpožděného vlaku bude náš systém umožňovat od konce tohoto roku , tvrdí Emil Sedlařík, tiskový mluvčí Leo Express.

To, že v současnosti nejde koupit online jízdenku na zpožděný vlak, je podle něj technickým problémem, který se vývojářům z jejich společnosti podařilo úspěšně vyřešit. Od začátku příštího roku vám tedy vyhledávač Leo Express zobrazí i spoj, který by podle jízdního řádu měl ze stanice, kde se nacházíte, právě odjíždět, nebo být už na cestě jinam, ale zatím do ní nedorazil kvůli zpoždění.

Za stornovanou jízdenku vám vrátí peníze