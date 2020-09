Vdovský důchod v příkladech: Jak se počítá a kdy ho získáte déle jak na rok?

Automaticky vdovský či vdovecký důchod nedostanete. Musíte o něj požádat a splňovat zákonem stanovené podmínky. Ty jsou ještě náročnější pro ty, kdo chtějí tento pozůstalostní důchod pobírat déle než jen jeden rok. Vdovský či vdovecký důchod je zároveň určen jen pro manželské páry.

Na vdovský či vdovecký důchod vzniká automaticky nárok jen v případě úmrtí na základě pracovního úrazu. V dalších případech má na jeden rok pobírání tohoto důchodu nárok jen ten, jehož zemřelý manžel či manželka pobíral starobní či invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod.

U starobního důchodu je třeba 35 let doby pojištění, u invalidního důchodu je to:

U lidí starších 38 let je možné splnit ještě alternativní podmínku, a sice 10 let pojištění v posledních 20 letech.

Důležité je zdůraznit také to, že vdovský či vdovecký důchod Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nepřiznává automaticky. Je třeba o něj požádat. K žádosti je třeba předložit především doklad totožnosti žadatele, úmrtní list zesnulé osoby a oddací list.

Pokud zemřelý/á manžel/ka dosud nepobíral/a vlastní důchod, předkládají se rovněž doklady zesnulé/ho, které jsou zapotřebí k žádosti o starobní nebo invalidní důchod, např. doklad o studiu, vojně, rodné listy dětí, evidenční list od posledního zaměstnavatele aj., uvádí manuál na webu ČSSZ.

O nároku na důchod a jeho výši rozhodne ČSSZ do 90 dnů od podání žádosti. Lhůta může být prodloužena o dobu, kdy byly došetřovány skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu. Rozhodnutí ČSSZ posílá doporučeně do vlastních rukou. Vdovský či vdovecký důchod je následně doplacen zpětně ode dne úmrtí manžela. Proti rozhodnutí lze v zákonné lhůtě 30 dnů podat námitku.

Vdovský či vdovecký důchod je určený jen manželským párům. Po druhovi/družce ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce vdovský nebo vdovecký důchod nenáleží. A to ani v případě jejich dlouhodobého soužití a společné výchovy dětí. Pozůstalostní důchod nenáleží ani po rozvedeném manželovi nebo manželce, uvádí ČSSZ.

Naopak podmínkou pro přiznání tohoto důchodu není společné bydliště manželů. Podstatné je trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky. Nezáleží ani na tom, jak dlouho manželský svazek trval.

Po uplynutí prvního roku od úmrtí manžela či manželky náleží výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech. Jde o tyto situace:

Pokud tedy pečujete o dítě, rodiče nebo třeba pobíráte invalidní důchod třetího stupně, máte nárok na vdovský a vdovecký důchod po dobu trvání této situace. Musí k ní přitom dojít do dvou let od doby, kdy přestanete pobírat pozůstalostní důchod v prvním roce od úmrtí.

Žena ve věku 40 let ovdoví, pobírá vdovský důchod jeden rok. Nárok na výplatu vdovského důchodu zanikl, neboť vdova dále nesplňuje žádnou z podmínek pro nárok na tento důchod. Za rok a půl po tom, co jí byla výplata vdovského důchodu ukončena, začne pečovat o svého otce, který byl uznán závislým na pomoci druhé osoby ve III. stupni závislosti. Protože tím ve dvouleté lhůtě splnila jednu ze stanovených podmínek, výplata vdovského důchodu jí bude na základě žádosti obnovena a bude náležet po dobu, po kterou bude trvat její péče o otce.

Blíže se ještě zastavme u poslední podmínky. Na vdovský či vdovecký důchod po prvním roce jeho pobírání budete mít nárok i tehdy, pokud jste sami již v důchodovém věku. Případně tehdy, pokud v onom dvouletém období po ukončení první výplaty pozůstalostního důchodu důchodového věku teprve dosáhnete. Nárok budete mít také v případě, že se v tomto období dožijete věku alespoň o čtyři roky mladšího, než je důchodový věk pro muže s vaším datem narození. Důchodový věk mužů se v tomto případě počítá i pro ženy.

Toto opatření je v souladu s obecným principem zvyšování důchodového věku s cílem úplného sjednocení věkové hranice mužů a žen pro nárok na starobní důchod a potažmo i pro „trvalý“ nárok na vdovecký a vdovský důchod, vysvětluje nastavení této podmínky Martin Bačkovský z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Příklad: Jak se počítá datum nároku na opětovný vdovský důchod

Manžel zemřel 1. června 2017. Žena se narodila 15. ledna 1959 a má dvě děti. Vdovský důchod jí skončil po prvním roce pobírání 31. května 2018. Bude mít nárok na další pobírání vdovského důchodu?

Do řádného starobního důchodu půjde 15. září 2020, což je až za dvouletým obdobím po konci pobírání původního vdovského důchodu. Muž stejného data narození ale do řádného starobního důchodu odchází 15. ledna 2023. Po odečtení čtyř let se dostaneme na 15. leden 2019, což je ještě ve dvouleté „ochranné“ lhůtě od konce pobírání původního vdovského důchodu na rok. Od tohoto data tak žena může pobírat vdovský důchod znovu. Musí si o něj znovu zažádat.

Stále nechápete nebo chcete zjistit, zda máte nárok? Volejte bezplatnou poradenskou linku ČSSZ – 800 050 248.