Chcete důchod posílat na účet? Čeká vás papírování. Chráníme vás, říká stát

Když chcete od zaměstnavatele, aby vám poslal výplatu na bankovní účet, jednoduše mu sdělíte číslo účtu. U důchodů to ale funguje složitěji. Kdo chce vyplácet důchod na účet, musí k tomu absolvovat „byrokratické kolečko“. Na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), která důchody vyplácí, musíte v takovém případě donést potvrzení z banky, že účet je skutečně váš.

Důchod je možné si nechat zasílat buď přes Českou poštu, což vyjde na 21 korun za každou výplatu, nebo na bankovní účet příjemce důchodu, případně jeho manžela či manželky. Na tomto účtu zároveň musí mít příjemce důchodu disponibilní právo. Ve speciálních případech pak může být důchod posílán ještě na účet zákonného zástupce oprávněného, jeho opatrovníka nebo osoby, která oprávněného zastupuje podle § 49 a 50 občanského zákoníku.

Pro vyplácení důchodu na účet je třeba úředníkům ČSSZ předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis, který je k dispozici buď přímo na úřadech, nebo si jej můžete stáhnout na webu ČSZZ (pro výplatu na váš účet a pro výplatu na účet manžela/manželky).

Není to jen zbytečná byrokracie navíc? Důchod nelze zasílat na účet dětí/vnoučat/partnerů. Potvrzením banky ČSSZ ověřuje dodržení podmínek daných zákonem, tj. totožnost majitele účtu, případně skutečnost, že manžel má dispoziční oprávnění k účtu manželky (a naopak). Potvrzení navíc slouží k ověření správnosti čísla účtu a dále k potvrzení skutečnosti, že podmínky pro vedení účtu jsou stanoveny tak, že z něj mohou být zúčtovány a ČSSZ vráceny splátky důchodu, na které nárok, z důvodu úmrtí jeho majitele, zanikl, vysvětluje Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.





Stát důchody umožňuje zároveň posílat jen do bank a záložen, se kterými má ČSSZ uzavřenou dohodu o dodržování „Pravidel pro poukaz výplat důchodů na účty u bank“. Jde o všechny banky, které v Česku poskytují služby pro drobnou (retailovou) klientelu (seznam je na webu ČSSZ).

Dohoda se uzavírá pro případ, kdy příjemce důchodu zemře a ČSSZ, než to zjistí, mu odešle na účet důchod. Výplaty jsou zpracovávány v předstihu před výplatním dnem. Na základě zmíněných „Pravidel“ ČSSZ vyžaduje vrácení těchto splátek od příslušných bank, říká Buraňová.

Aby nedošlo k zneužití

Podmínky pro vyplácení důchodů na účet jsou podle zástupců ministerstva práce a sociálních věcí, které má důchody ve své gesci, přiměřené a změny nejsou žádoucí. Kromě jiného ministerstvo argumentuje bezpečností.

VIDEO: O důchod je možné žádat i online

Zdroj: YouTube

Důvodem pro zachování této tradiční a dlouhodobě v principu neměnné právní úpravy je především to, aby byla zajištěna ochrana oprávněných zájmů samotného důchodce. Ve srovnání s jinými dávkami má důchod specifické postavení, neboť tato dávka pocházející z veřejných zdrojů slouží pro jejího poživatele jako základní prostředek obživy, navíc obvykle náleží ve vyšší výši a poskytuje se samozřejmě nepoměrně většímu počtu subjektů, říká Barbara Hanousek Eckhardová z tiskového oddělení ministerstva.

Proto ji nelze vyplácet na účet, jehož vlastníkem je někdo jiný než osoba oprávněná, neboť, jak vyplývá z dlouhodobé zkušenosti, u takového subjektu nelze ve všech případech garantovat, že prostředky připsané na svůj účet by využil v souladu s jejich účelem, tj. ve prospěch poživatele důchodu, pokračuje Hanousek Eckhardová.

Podle ní je důvodem pro striktní pravidla také horšící se psychická kondice některých důchodců. Schopnost projevit svobodně a vážně svoji vůli a zajistit ochranu svých práv může být u řady poživatelů důchodů v důsledku jejich vyššího věku či nepříznivého zdravotního stavu snížena, a pokud by hrozilo, že majitel účtu prostředky vyplacené na jeho účet zneužije, poživatel důchodu by neměl možnost, jak mu v tomto zabránit, neboť k dispozici s prostředky na účtu jiného vlastníka by neměl žádné (či pouze omezené) oprávnění a často by neměl ani povědomí o tom, jak je s nimi nakládáno, vysvětluje Hanousek Eckhardová.

A posledním argumentem pro vyplácení důchodu jen na účty samotného důchodce či jeho manželky/manžela je případné vypořádání dluhů. V krajním případě totiž může dojít k zablokování peněz na bankovním účtu. Jako se předmětem výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu může stát bankovní účet důchodce, mohl by se jím samozřejmě stát i účet jiné osoby, na který by byl důchod zasílán – na takovém účtu by byly blokovány i prostředky určené k financování základních životních potřeb důchodce, taková situace by mu tedy rovněž přinesla výrazné komplikace, říká Hanousek Eckhardová. To všechno jsou podle ní důvody, proč je právní úprava výplaty důchodů již po několik desetiletí neměnná.

V bance nic platit nebudete

Dobrou zprávou pro důchodce je, že banky za potvrzení zmíněných formulářů nevyžadují žádné poplatky a vystavují ho na počkání na svých pobočkách. Klientům, kteří si chtějí nechat vyplácet důchod přímo na účet, potvrdíme příslušné potvrzení na jakékoli pobočce a toto potvrzení je zcela zdarma, říká například Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Banky také nabízejí, že potvrzený formulář na ČSSZ doručí za své klienty samy. To však je možné jen v případě, že důchodce už důchod pobírá a pouze mění účet pro výplatu. Náš pobočkový asistent s klientem formulář vyplní a potvrdí jej a klient si jej může rovnou odnést. Anebo klient může využít to, že za něj tento formulář do ČSSZ odešleme my. Pouze v případě, když je klient prvožadatelem o důchod, tak musí formulář do ČSSZ donést on sám osobně, protože formulář musí přiložit přímo k žádosti o důchod, říká Jana Karasová, mluvčí Air Bank.

Potvrzení z banky je potřeba pro jakýkoli typ důchodu – ať už jde o starobní, invalidní, nebo pozůstalostní.

Podle statistik ČSSZ je o výplatu na účet větší zájem než o výplatu přes Českou poštu. ČSSZ k 31. 12. 2017 provedla 1 797 308 výplat důchodů na osobní účty klientů a prostřednictvím České pošty vyplatila 1 034 753 důchodů. 30 455 výplat bylo provedeno do zařízení sociálních služeb, říká Jana Buraňová.