Úsporný tarif pro příští rok se ruší. Pomoc s energiemi bude přesto výrazně vyšší

Vláda schválila konečnou podobu pomoci s vysokými cenami energií. Se změnami odsouhlasila návrh vládního nařízení z pera Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na zastropování cen energií.

Kromě toho schválila i nařízení, kterým se ruší příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, tedy tzv. úsporný tarif, a to pro příští rok (platí tedy jen do konce letošního). Nahradí ho právě zastropované ceny.

Spotřebitelům to nemusí být líto, protože na zastropování cen energií půjde mnohem větší balík peněz, než měla vláda vyčleněno na úsporný tarif. Podle odhadů Ministerstva financí bude zastropování stát až 130 mld. Kč, zatímco na úsporný tarifu mělo jít 22 mld. Kč.

Na osvobození od poplatku za obnovitelné zdroje se se zrušením úsporného tarifu nic nemění. Platí od letošního října až do konce příštího roku.

Zastropování cen

Zastropované ceny elektřiny a plynu budou prozatím platit po celý příští rok s tím, že vláda bude mít možnost platnost nařízení případně snadno prodloužit.

Stálý měsíční plat – poplatek, který odběratelé elektřiny a plynu platí za možnost tyto energie odebírat. Platí tedy za rezervovanou kapacitu v síti nebo uskladnění plynu. Jeho výše není závislá na velikosti odběru, je pro všechny stejná a je součástí neregulované složky (neregulované ze strany Energetického regulačního úřadu) cen energií.

Cena za dodávku elektřiny bude maximálně ve výši 5 Kč/kWh bez DPH, tedy 6,05 Kč/kWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny bude maximálně ve výši 130 Kč na odběrné místo za měsíc.

U plynu bude cenový strop zaveden ve výši 2,5 Kč/kWh, tedy 3,025 Kč/kWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu bude opět ve výši 130 Kč na odběrné místo za měsíc.

Strop pro plnou spotřebu nebo její část

S drahými energiemi tímto vláda pomůže nejen domácnostem, ale například také malým podnikatelům, menším a středním firmám, nemocnicím, školám, ústavům sociální péče nebo některým dopravním podnikům.

Zastropování by se mělo týkat všech malých a středních podniků do 250 zaměstnanců a s obratem přibližně do 1,25 mld. Kč.

Zastropování však nebude poskytováno ve stejné míře. Zastropování elektřiny se týká všech domácností, živnostníků, veřejných institucí a firem s odběrem na síti nízkého napětí, a to v plné výši. Malé a střední podniky na síti vysokého a velmi vysokého napětí budou mít zastropováno 80 % nejvyšší spotřeby v uplynulých pěti letech, uvedl premiér Petr Fiala.





Pokud se tedy budou firmy snažit oproti předchozím rokům o úspory, mohou mít i ony zastropovanou celou spotřebu. Pokud už se tedy úsporně nechovaly v posledních letech.

Domácnosti budou mít zastropovanou celou spotřebu také v případě zemního plynu. Přesněji bude celá spotřeba kryta nastavením maximální ceny u domácností a maloodběratelů plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh a dále pro poskytovatele veřejných služeb (např. školy, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb apod.).

U malých a středních podniků bude platit omezení výše ceny plynu do limitu spotřeby 4200 MWh. To je podstatně více než u původního návrhu, který počítal s limitem spotřeby do 630 MWh.

U plynu se zastropování týká také všech domácností, poskytovatelů veřejných služeb a všech malých a středních podniků do limitu spotřeby 4200 megawatthodin, což je rozšíření oproti původnímu návrhu 630 megawatthodin, informoval premiér.

Uvedl také, že vláda dál o cenách energií vyjednává i na evropské úrovni. Hledáme řešení, které by pomohlo největším podnikům, což je úkol, se kterým si zatím neporadil žádný evropský stát. Musíme vytvořit rovné podmínky pro velké firmy napříč Evropskou unií, doplnil předseda vlády.

Strop i pro domovní kotelny a teplárny

Vláda zastropovala cenu plynu i pro výrobu tepla. Opatření se konkrétně týká bytových domů s vlastní kotelnou i tepláren, které dodávají teplo domácnostem.

Jak to bude od 1. ledna 2023

Cenový strop se tedy týká cen v příštím roce s platností od 1. ledna. Dodavatelé budou povinni vám do 30 dnů po vyhlášení cenového stropu upravit zálohy a zaslat také upravený rozpis záloh. Zastropování začne platit automaticky, takže nemusíte o nic žádat.

Zákazníci, kteří mají sjednanou nižší cenu elektřiny či plynu, než je stanovený strop, budou dodavateli platit sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce nebo sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. Stávající smluvní vztah nebude novou regulací dotčen do té doby, dokud sjednaná nižší cena ve smlouvě platí.

Vláda také zavedla kontraktační povinnost. Dodavatelé poslední instance budou muset nabídnout smlouvu na dodávky energií za zastropovanou cenu zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem. Všem odběratelům, na které se vztahuje zastropování, budou muset dodavatelé energií nabídnout maximálně zastropovanou cenu.





Jak se projeví zastropování cen elektřiny v ročním vyúčtování?

Vliv zavedení cenového stropu na referenční odběratele elektřiny Běžná spotřeba 1,9 MWh/rok S ohřevem vody 4,37 MWh/rok Ohřev vody a topení 10,46 MWh/rok Platba celkem s DPH 2022 13 677 Kč/rok

27 881 Kč/rok

53 869 Kč/rok

Platba celkem s DPH – 2023 se stropem 18 100 Kč/rok

35 903 Kč/rok

73 598 Kč/rok

Platba celkem s DPH – 2023 bez stropu 38 385 Kč/rok

82 479 Kč/rok

185 022 Kč/rok

Úspora díky zastropování 20 284 Kč/rok

46 576 Kč/rok

111 424 Kč/rok



Zdroj: Vláda ČR

Výše úspory v měsíčním vyúčtování?

Jak se projeví cenový strop u elektřiny v MĚSÍČNÍM vyúčtování Vliv zavedení cenového stropu na referenční odběratele elektřiny Běžná spotřeba 1,9 MWh/rok S ohřevem vody 4,37 MWh/rok Ohřev vody a topení 10,46 MWh/rok Platba celkem s DPH 2022 1140 Kč/měs.

2323 Kč/měs.

4489 Kč/měs.

Platba celkem s DPH – 2023 se stropem 1508 Kč/měs.

2992 Kč/měs.

6133 Kč/měs.

Platba celkem s DPH – 2023 bez stropu 3199 Kč/měs.

6873 Kč/měs.

15 419 Kč/měs.

Úspora díky zastropování 1690 Kč/měs.

3881 Kč/měs.

9285 Kč/měs.

Zdroj: Vláda ČR

Jak se projeví zastropované ceny plynu v ročním zúčtování?

Ceny plynu v ROČNÍM vyúčtování Vliv zavedení cenového stropu na referenční odběratele zemního plynu Vařím 0,42 MWh/rok Ohřívám vodu 4,67 MWh/rok Topím 20,1 MWh/rok Platba celkem s DPH 2022 2970 Kč/rok

9779 Kč/rok

33 403 Kč/rok

Platba celkem s DPH – 2023 se stropem 3399 Kč/rok

18 705 Kč/rok

71 916 Kč/rok

Platba celkem s DPH – 2023 bez stropu 4892 Kč/rok

35 236 Kč/rok

142 953 Kč/rok

Úspora díky zastropování 1492 Kč/rok

16 531 Kč/rok

71 037 Kč/rok

Zdroj: Vláda ČR

Jaká bude úspora v měsíčním vyúčtování?

Ceny plynu v MĚSÍČNÍM vyúčtování Vliv zavedení cenového stropu na referenční odběratele zemního plynu Vařím 0,42 MWh/rok Ohřívám vodu 4,67 MWh/rok Topím 20,1 MWh/rok Platba celkem s DPH 2022 247 Kč/měs.

815 Kč/měs.

2784 Kč/měs.

Platba celkem s DPH – 2023 se stropem 283 Kč/měs.

1559 Kč/měs.

5993 Kč/měs.

Platba celkem s DPH – 2023 bez stropu 408 Kč/měs.

2936 Kč/měs.

11 913 Kč/měs.

Úspora díky zastropování 124 Kč/měs.

1378 Kč/měs.

5920 Kč/měs.

Zdroj: Vláda ČR