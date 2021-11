UniCredit Bank prohrála spor. Musela zpětně vyplatit bonusy za platbu kartou

UniCredit Bank je velmi aktivní v různých akcích, které za splnění určitých podmínek (žádost o půjčku, získání nového klienta…) slibují bonusy. Bohužel pravidla akcí jsou obvykle natolik volně definovaná, že bance umožňují (nebo si banka myslí, že jí umožňují) odměny dle libosti nevyplatit. A je dobré si to nenechat líbit.

Když chce nějaká společnost zvýšit zájem o své produkty, může zvolit řadu strategií – reklamu, ambasadory/influencery nebo různý způsob „korupce“ stávajících či nových klientů. Odměny stávajícím klientům se v poslední době ukázaly jako velmi účinné, zejména různé fintechy (Curve, Revolut a podobné) na tento způsob doslova spoléhají. Je to velmi účinný a může to být i velmi levný způsob získání nových zákazníků, jen je třeba si před spuštěním akce spočítat její ekonomický dopad.

Ve zkratce, co se dočtete: Banka nepřesně definovala podmínky cashbacku za platbu debetní kartou. Udělala tedy chybu.

Držitel karty takto utratil 18 milionů korun.

Cashback činil 180 000 Kč (1 %).

Banka peníze odmítla vyplatit a bez vysvětlení smazala účet v bonusovém programu.

S klientem odmítla dál komunikovat.

Prostředníkem komunikace musel být až Finanční arbitr.

Transakce pro cashback byly legální.

Banka vyvinula nátlak na dohodu o mlčenlivosti pro vyrovnání.

Nakonec ustoupila a peníze zaplatila.

Klientovi zrušila bankovní účet.

Odměny pro nové i stávající klienty

Akce typu member-get-member (občas se používá zkratka MGM – a ne, nemám na mysli filmové studio) většina bank alespoň jednou v minulosti použila. Zpravidla se vyplácí několik set korun, a to novému i stávajícímu zákazníkovi (nebo jen jednomu z nich).

Někdy je odměnou pouze voucher (např. na vstupenky do kina, na hudební festival a podobně). Jsou akce, které jsou veřejné a pro všechny a takové, kde platí „líná huba, holé neštěstí“ – to je pravidlem zejména u prémiových a privátních účtů, kde je na vašem bankéři, jestli něco „pustí“ ze svého balíčku „odměny, benefity a úplatky zákazníkům“, když se na případnou odměnu za přivedení nového zákazníka zeptáte.

V minulosti jsem využil řadu těchto akcí, doporučil jsem mnoho desítek nových klientů bank, devizovek i fintech společností, vzhledem k mé známosti v tomto prostředí se mi přes e-mail nebo Facebook už hlásí často sami, zda zrovna někde není nějaká akce, jakou banku/devizovku bych jim doporučil, jak mají poslat zahraniční platbu a podobně.

Tedy jsem se rozhodl, že využiji i akci UniCredit Bank. Ta se od pevných odměn většiny ostatních hráčů na trhu velmi lišila. Odměnou totiž nebylo nějakých pár set korun, ale 1 %, 2 % nebo 3 % z ročního obratu karty (pro oba), podle toho, kolik nových klientů jste doporučili. O akci jsem informoval víc lidí, ale k úspěšnému uzavření smlouvy došlo pouze v jednom případě.

Podmínky splněny, kolotoč může začít

Pravidla byla jednoduchá – v mém případě byla odměna 1 % z obratu na kartě, bez horní hranice. Nejdříve jsem si u banky ověřil, že byly podmínky akce v mém případě opravdu splněny.

Dobře jsem udělal, později se mi toto potvrzení hodilo, když banka u arbitra argumentovala tím, že mi účet „pro porušení podmínek“ měli vlastně vypovědět už dávno, a tedy na akci vůbec nemám nárok.

Dále jsem si zvedl týdenní limit na kartě na 500 000 Kč. Způsob, jakým „vyrobím“ obrat na kartě, jsem měl rozmyšlený už předem a v minulosti jsem ho vícekrát použil.

Továrna na obraty

Pro někoho je „vyrobení obratu“ na kartě jednoduché. Jeden kamarád staví dům, další na bonusovou kartu nakupuje věci k podnikání, jiný kupuje v zahraničí herní konzole, aby je v ČR se ziskem prodal. Pro někoho zase obtížnější.

Moje soukromá spotřeba je výrazně nižší než moje příjmy, takže utratit i jen podstatnou část mého příjmu přes karty s bonusem moc nejde, pokud nechci kupovat věci, které nepotřebuji, jen abych udělal dojem na lidi, kteří mě stejně nemají rádi.

V minulosti „frčelo“ nabíjení předplacených karet – zejména COOL karty od ČSOB byly ve své době hitem, v jednu dobu jsem jich měl 153 kusů a „protočil“ přes ně přes 100 000 000 Kč. Pak tu byly akce typu PaySec, PaySend, ale obvykle žádné z nich neměly dlouhého trvání. Je tu ovšem jedna stálice. Česká pošta. Pošlete si sami sobě dopis na dobírku, a když vám přijde, zaplatíte na poště kartou. Dobírková částka může být až 1 milion.

Zatímco na začátku akce byl poplatek za zásilku na dobírku odvislý od výše dobírkové částky (dobírka na 500 000 Kč stála cca 400 Kč), během akce došlo k tzv. sjednocení ceníku. Spotřebitelé jsou zvyklí, že když nějaká firma ohlásí sjednocení cen, mohou očekávat zdražení, protože se sjednotí cena za špendlík s cenou za lokomotivu. Nová cena za zásilku ale byla 111 Kč, se zákaznickou kartou České pošty o 2 Kč méně.

Bonusový program U-Šetřete

Bonusový program UniCredit Bank se jmenuje U-Šetřete. Je na to aplikace pro mobilní telefony, kde můžete „zapínat“ jednotlivé obchodníky, od kterých vám mají plynout výhody, a zároveň můžete sledovat, jak vám naskakují bonusy, než je následující měsíc uvidíte na svém účtu.

Zajímavostí je, že stejný systém využívá i Air Bank v aplikaci MyAir a Česká spořitelna pod názvem Moneyback, který se rovněž aktivuje přes mobilní aplikaci. Dodavatelem této služby je Dateio. Výše slev se ale liší, a to nejen mezi jednotlivými bankami, ale i mezi jednotlivými klienty. Králem změn je Albert – u toho naskakují různá procenta a různé minimální a maximální částky nákupu.

Po první platbě na poště jsem v bonusovém programu viděl, že mi do bonusů naskočilo 5000 Kč, a tak jsem si znovu ověřil, že jsem do bonusů zařazen. Překvapení přišlo, když následující měsíc bonusová částka nedorazila na účet. Chtěl jsem si znovu ověřit v aplikaci, ale do té jsem se už nepřihlásil, tvářila se, jako bych už neexistoval.

Váš účet byl smazán (14. 10. 2020)

14. 10. 2020 jsem přes internetové bankovnictví napsal zprávu, že jsem nedostal bonusy.

Dostalo se mi odpovědi, že můj účet byl smazán a ať se obrátím na usetretedotazy@unicreditgoup.cz.

Na tuhle unavující hru jak z pohádky o kohoutkovi a slepičce jsem nehodlal přistoupit, a tak 20. 10. 2020 jsem napsal novou zprávu, že se nehodlám nechat přehazovat jako horký brambor, a jestli chtějí, že budu řešit přes finančního arbitra a také s upozorněním, že se mnou banka už jeden spor před arbitrem prohrála, nicméně odpověď byla obdobná.

Nastupuje Finanční arbitr (4. 11. 2020)

Finanční arbitr je instituce, která řeší spory spotřebitelů s finančními institucemi a jejíž rozhodnutí si banky (a v některých případech pojišťovny – musí jít ale o životní pojištění) a další instituce působící na finančním trhu většinou nedovolí nerespektovat. Řízení před ním je pro spotřebitele vždy zdarma bez ohledu na výsledek sporu. S řízením před finančním arbitrem mám již zkušenosti, zde se jednalo o můj 5. spor (a druhý s Unicredit Bank).

Protože jedinou reakcí banky bylo, že není v naší kompetenci Vám vytvářet profil spolu se zasláním přihlašovacích údajů. Prosím obraťte se na usetretedotazy@unicreditgoup.cz , rozhodl jsem se 4. 11. 2020 zahájit spor před finančním arbitrem. Zvolil jsem pro mne nejjednodušší cestu, návrh jsem vytiskl, podepsal a osobně odnesl do podatelny v Legerově ulici.

„Oznámení o zahájení řízení“ z 23. 11. 2020 jsem obdržel spolu s Výzvou k odstranění nedostatků návrhu, kde bylo uvedeno, jaké dokumenty mám ještě doplnit. Je to běžný postup a není se toho třeba bát, i když nemáte vše, co se k Výzvě uvádí, zašlete to, co máte.

Během a následně po konci sporu jsem si od arbitra vyžádal veškerou komunikaci se mnou i s Unicreditem, a proto mohu zde do článku uvést některé zajímavosti

Banka byla o zahájení řízení informována zprávou z 10. 12. 2020, na kterou zareagovala 21. 12. 2020, kdy žádala o prodloužení lhůty, a další 7. 1. 2021, kdy opětovně žádala o prodloužení lhůty.

První skutečnou reakci pak UniCredit Bank zaslala 25. 1. 2021, kdy banka navrhuje, aby finanční arbitr návrh jako nedůvodný zamítl. Na tom není nic divného, můj názor byl, že na odměnu mám právo, názor banky byl, že právo nemám. Až komicky ale zní zdůvodnění.

Banka nechce zaplatit

UniCredit Bank uvedla, že jsem v minulosti při jiné akci pomocí cashbacků simuloval nákup zboží a že nyní předstírám karetní transakce jako nákup služby na České poště, a proto mě ze slevového programu vyloučila. Trochu mi to přijde, jako když tatínek kárá za prohřešek své nezbedné dítko a to kontruje s tím, že řekne mamince, že tatínek občas močí do umyvadla.

Jelikož mi arbitr na můj dotaz na stav spisu toto vyjádření banky zaslal (UniCredit se mnou celý rok nekomunikovala), cítil jsem potřebu se k němu vyjádřit.

1) Banka jako příklad zneužívání uvádí mé nákupy v obchodech Albert spojené s cashbackem. S tímto zásadně nesouhlasím, platby kartou, výběry z bankomatu a cashback na pokladně patří mezi základní služby karty (bez nich vydání karty nedává smysl) a v případě, že Banka má nastavený SW tak, že z těchto transakcí poskytuje svému klientovi odměny je to její obchodní rozhodnutí, případně chyba. Nechápu, jak banka může velké množství drobných transakcí (ať už s cashbackem nebo bez) označit jako zneužívání platební karty. Všechny banky (UniCredit Bank nevyjímaje) aktivně podporují klienty k provádění i těch nejmenších plateb kartou včetně cashbacku, aby ulevily nákladům při výběru (zejména z cizích) bankomatů, tvrzení banky tak považuji za ryze účelové. Jako doklad dávám výpis z jedné z mých karet u jiné banky, kde běžně platím částky v řádech korun a desetikorun a to i několikrát za den a včetně obchodů Albert, přesně chování, které Banka považuje za zneužívání platební karty, pochybuji, že stejným způsobem by na toto nahlížela banka Hello, která naopak takové chování ve svém diskusním fóru podporuje.

Na tom, aby se služba cashback na pokladnách obchodníků výrazně rozšířila do podvědomí banky naopak intenzivně pracují, příkladem je změkčení původních limitů, kdy původní limit na nákup ve výši 300 Kč byl zrušen a nyní je možné cashback provést při libovolně velkém nákupu, stejně tak byla zvýšena maximální hodnota cachbacku na 3000 Kč z původních 1500 Kč. V žádném vyjádření žádné banky se neuvádí ani doporučení pro poměr mezi hodnotou nákupu a částkou přes cashback vybranou.

2) Spuštění akce/kampaně a pak odmítnutí plnění je typický styl Banky. Příkladem je můj předchozí spor s Bankou (podnět jsem podal 22. 2. 2019) kdy odmítla vyplatit bonus 1000 Kč z akce Black Friday, která trvala od 23. listopadu do 7. prosince 2018. Banka nejen, že nepřipsala bonus, ale ani opakovaně nereagovala na žádost o vysvětlení v internetovém bankovnictví, první reakce přišla až v momentě, kdy jsem podal Návrh na zahájení řízení, kdy následně bonus vyplatila.

V chování banky vidím naprosto zřejmý úmysl využít benefitů kampaně (tedy získání nových klientů, nových žadatelů o půjčku a podobně) a následně za tyto benefity nezaplatit slíbenou odměnu. Banka mi ani vyřazení z programu neoznámila a na žádost o vysvětlení přes zprávu v internetovém bankovnictví jsem dostal odpověď, ať se obrátím na firmu, které pro ně věrnostní program zpracovává, tuto komunikaci jsem finančnímu arbitrovi již dříve předával. Pokud se banka domnívala, že jsem pro ni nevýhodný zákazník, mohla mi účet vypovědět, řádně s oznámením. Ale místo toho mi potvrdila, že moje karta je do programu zařazena, z předaného vyjádření Banky tak vyvozuji, že banka předem věděla, že bonus nevyplatí a spatřuji tak podvodné jednání právě na straně Banky.

Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby finanční arbitr návrh uznal jako odůvodněný a zakázal bance tyto nekalé praktiky.

I finanční arbitr pátrá

Z dokumentů, které jsem si vyžádal po ukončení sporu, vyplývá, že ani Finanční arbitr nezahálel. Dne 26. 2. 2021 požádal Českou poštu o identifikaci důvodu čtyř mých transakcí, každé ve výši 500 000 Kč.

Česká pošta 8. 3. 2021 potvrdila, že ze zjištěných informací (zejména z použití mé zákaznické karty) vyplývá, že zásilky jsem posílal sám sobě.

Dále 1. 4. 2021 zaslal bance rozsáhlý dopis s žádostí o doložený různých tvrzení, kterými banka podporuje své rozhodnutí vyřadit mě z programu. Vyvrací tvrzení banky, že drobné platební transakce s využitím služby cashback neporušují právní nebo smluvní povinnosti a že si se mnou banka v podmínkách akce Doporuč a získej nesjednala, že platební transakce s použitím platební karty musí být ekonomicky rozumně odůvodněné.

Na to Banka 16. 4. 2021 žádala o prodloužení lhůty a 26. 4. 2021 v odpovědi mimo jiné uvedla, že takové ujednání dle bodu h) neexistuje. Nicméně ve svém vyjádření stále trvala na tom, že došlo ke zneužívání systému, a to s odvoláním na § 6 občanského zákoníku.

Arbitr se na žádost banky dotázal 20. 5. 2021 u České pošty, na které účty byly půlmilionové částky za dobírky zaslány, ta to ale bez zproštění mlčenlivosti odmítla sdělit.

Z toho důvodu se arbitr 8. 6. 2021 obrátil na mne, abych doložil ekonomické důvody transakcí a že z dosud zjištěných skutečností vyplývá, že jsem zásilky zasílal sám sobě.K tomu jsem se vyjádřil následovně:

Jde o zásilky na dobírku, jejíž jsem byl odesilatelem i příjemcem. Nesouhlasím však s argumenty banky, že jde o porušení podmínek dle článku 6.2 Podmínek marketingové kampaně doporuč a získej ze dne 30. 6. 2020. Zmíněná část (odměna nenáleží za transakci platební kartou, která bude převodem finančních prostředků na jiný platební nástroj), na kterou se má vztahovat výluka, se dá chápat jako tzv. quasi cash transakce, tedy dle definice na Wikipedii ‚nákup valut, cestovních šeků, sázky do loterií, her a kasin, převody do sázkových kanceláří‘, rozhodně sem nelze zahrnout platby za zásilky na dobírku na poště.

Nešlo také o převod na jiný platební nástroj, jako např. nákup kryptoměn, věrnostních bodů směnitelných za zboží, předplacených karet nebo obdobných platebních instrumentů. Obsah a ekonomický důvod zásilek je naprosto irelevantní, neboť pro banku nemá rozdílné ekonomické dopady na rozdíl např. od případu, kdy bych stejný objem prostředků utratil za zboží na dobírku z eshopů. Banka z platby kartou inkasuje provizi o kterou se v rámci kampaně rozhodla podělit a tato provize není závislá na obsahu zásilek. A to v mém případě šlo pouze o 1 % z objemu transakcí, podmínky akce umožńovaly (při více doporučených klientech) až 3 % odměnu z transakcí.

Nemůže mi být dáváno k tíži, že Banka si (již po několikáté) buď špatně spočítá ekonomické dopady svých marketingových rozhodnutí nebo přímo (což je pravděpodobnější) počítá s tím, že případy, které pro ni nebudou ekonomicky výhodné zkrátka nevyplatí (viz můj první spor o bonus za žádost o půjčku).

Naopak k tíži banky a jako doklad zlého úmyslu lze přičíst její naprostou nekomunikaci se mnou, což není jednotlivý exces, ale její běžný postup. V prvním sporu nereagovala na zprávy v internetovém bankovnictví vůbec, nyní jsem dostal pouze reakci, ať reklamuji u společnosti, která jim spravuje věrnostní systém. Komunikovat začala Banka až po rozjetí sporu před Finančním arbitrem a to pouze s arbitrem, nikoliv se mnou.

Mne přímo banka dosud neinformovala, že bych jakýmkoliv způsobem porušil podmínky!Zároveň bych chtěl požádat o veškeré materiály ke sporu (bohužel jsem si nezaarchivoval veškerou komunikaci), pokud to zákon umožňuje, tak včetně komunikace Finančního arbitra s Bankou a všech dokladů, které banka ke sporu doložila.

Téměř obratem jsem obdržel CD dosavadních komunikací, včetně té, kterou vedla s arbitrem banka.

12. 8. 2021 arbitr pro banku shrnuje svá zjištění a mimo jiné uvádí, že instituce pojem „nákup“ v kampani „Doporuč a získej“ dostatečně nedefinovala a že článek 6. Podmínek kampaně obsahuje taxativní výčet výjimek z nároku na odměnu, tedy pouze a jen v těchto případech nevzniká nárok na odměnu, a že jsem prostřednictvím služeb poskytovaných společností Česká pošta, s.p. prováděl přesuny peněžních prostředků mezi vlastními účty a že mi nemůže jít k tíži to, jak si banka sama formulovala Podmínky kampaně, jejichž vyhotovení bylo výhradně v její moci.

Banka nabízí pokus o smír

UniCredit Bank na výzvu arbitra reagovala 26. 8. 2021 zasláním pokusu o smír, kde nabídla výplatu 80 500 Kč s tím, že mne navždy vyřadí ze slevového programu. Stále však se mnou banka nekomunikovala, nabídka byla zaslána arbitrovi, který mi ji 30. 8. 2021 přeposlal – e-mailem a i poštou.

Přiznám se, že když mi e-mailem nabídka přišla, byl jsem v rozpoložení ji obratem vzít. Přece jen, už to byl skoro rok sporu a chtěl jsem to mít za sebou. Ale řekl jsem si, že ráno je moudřejší večera, a počkal jsem si na písemné vyhotovení. V dopise kromě nabídky smíru od banky bylo i shrnutí od arbitra a z něj jsem nabyl dojmu, že pokus o smír od banky není vůbec vstřícným krokem, ale že banka dělá jen to, co musí, co by věděla, že by si stejně neobhájila. Také mě štvalo, že se mnou stále nekomunikuje – vlastně to rozhodlo. V tomto smyslu jsem odpověděl arbitrovi:

Po pečlivém zvážení jsem se to, co Banka nazývá „Pokus o smír“ rozhodl odmítnout, níže sděluji důvody: 1. Banka se mnou po celou dobu sporu vůbec nekomunikuje. Jediná komunikace proběhla na začátku sporu, kde jsem byl odkázán ať si problém vyřeším s firmou, která jim bonusový systém spravuje. Od té doby, jsem od Banky neobdržel jediný dopis, jedinou výzvu, pozvání na jednání či jiným způsobem předaný návrh smírného řešení. I zaslaný „Pokus o smír“ byl zaslán Arbitrovi. Banka komunikuje výhradně s Arbitrem, a to pouze proto, že jí to zákon ukládá. Neprojevuje tím žádné vstřícné jednání, ale pouze plní svoji zákonnou povinnost. Obdobný postup Banka zvolila při mém minulém sporu z roku 2018 „Black friday“, který se týkal bonusu při žádosti o půjčku. Zde alespoň před rozhodnutím Arbitra poskytla plnění, když už bylo jasné, že spor musí prohrát, nyní se na poslední chvíli snaží nabídkou dohody pouze snížit plnění.

2. Banka mě dosud o vyřazení ze systému U-Šetřete nijak neinformovala, pokud bych si připisování bonusů nekontroloval, nemusel bych do dnešního dne zjistit, že jsem byl ze systému vyřazen, věřím, že takových zákazníků bude více a proto je nutné řádné rozhodnutí Arbitra, aby se i tito zákazníci mohli se svými nároky přihlásit s odvoláním na platné rozhodnutí.

3. Banka mohla spor vyřešit již dávno a nabídnout smír mnohem dříve i třeba s dohodou o ukončení mého členství v programu U-Šetřete. Neučinila tak, naopak spor zdržovala a natahovala. Není možné, aby ze své nečinnosti těžila a snažila se ukončit mé členství zpětně k dřívějšímu datu.

4. To, že nejde o návrh vstřícného řešení, nýbrž o snahu na poslední chvíli snížit plnění, které je banka povinna vyplatit, dokazuje např. to, že banka dosud ani neposkytla zálohu na nespornou část uplatněné sumy. Postup banky tak vidím jako ‚z pozice síly‘ (buď podepíšeš, nebo nedostaneš nic) a není spravedlivé, aby pro ni takový postup byl výhodný.

Z výše uvedených důvodů trvám na mém původním návrhu, tedy, že vyřazení ze systému U-Šetřete bylo nezákonné a Banka je povinna vyplatit odměny za celou dobu trvání Akce jako by k vyřazení nedošlo a opětovně mi aktivovat přístup do programu U-Šetřete. Přikládám výpis z účtu od začátku Akce.

V reakci na toto přišla nabídka na smír (datovaná 30. 9. 2021) na částku 180 004 Kč, který měl být uzavřen připsáním částky na můj účet.

Nabídku jsem přijal.

UniCredit Bank zkouší na poslední chvíli uhrát aspoň mlčenlivost

18. 10. 2021 mě čeká velké překvapení. Právní zástupce banky, která se mnou rok odmítala jednat, mi píše, že mi zasílá návrh dohody o narovnání. Nejdříve jsem potěšen, když však přílohu otevřu, mění se moje pocity od překvapení přes zklamání až po zlost. Návrh dohody je plný sankcí.

Tak takhle tedy opravdu ne! Odpovídám v kopii arbitrovi, že na tuto dohodu nepřistoupím.

Když jsem dostal Váš e-mail, byl jsem ze začátku potěšen, že konečně po roce trvajícím sporu se mnou Banka je ochotna jednat, dosud jsem od Banky měl jedinou reakci a to na začátku sporu, ať se obrátím na firmu, která bonusový systém spravuje (tedy např. dosud banka mně osobně nikdy nesdělila, že bych nějak porušil pravidla bonusového systému, atd.). Od té doby banka komunikuje jen a výhradě s Arbitrem. Ostatně to není nic nového, úplně stejně probíhal náš spor v červnu 2019, i když musím uznat, že k jistému posudu došlo, tehdy se mnou banka nekomunikovala vůbec, tj. ani na začátku sporu.



Byl jsem ale velmi nemile překvapen, když jsem si přečetl obsah Vašeho návrhu. Považuji za vrchol arogance a pokračování Vašeho stylu jednání z pozice síly, když po mém odsouhlasení Vašeho návrhu ke smíru (kde nebylo nic o nemožnosti obsah dohody zveřejnit ani o smluvních pokutách, pro jistotu posílám zpět v tomto e-mailu) zašlete to, co jste zaslali (viz příloha) – naprosto nevyváženou smlouvu, která Banku zavazuje pouze k výplatě toho, k čemu se v nabídce ke smíru zavázala s řadou pokut a nároků na náhradu škody vzniklé Bance pro mne a žádnými sankcemi pro Banku.



Tímto tedy oznamuji Arbitrovi, že dohoda s Vámi není možná a žádám jej, aby ve věci rozhodl. Jak jsem během mého ročního sporu s Vámi zjistil, případů bez vysvětlení zamítnutých připsání bonusů je více a zveřejněný rozsudek finančního arbitra umožní postiženým lépe se domáhat svého práva. Váš požadavek na nezveřejnění obsahu dohody už s ohledem na další postižené nemohu s čistým svědomím akceptovat.

Od té doby nepřišly žádné zprávy.

1. listopadu 2021 jsem „pro jistotu“, kdyby banka náhodou splnila původní nabídku smíru, že peníze zaplatí do konce října, provedl kontrolu zůstatku na účtu – a byl o 180 004 Kč „bohatší“, částka byla připsána na účet 22. 10. 2021. Informoval jsem tedy arbitra a na jeho další výzvu potvrdil, že mé nároky byly plně uspokojeny a souhlasím se zpětvzetím návrhu.

Když banka neumí prohrávat

A přece jsem ještě dostal od UniCredit Bank jeden dopis, poštou a doporučeně. Datovaný 22. 10. 2021, odeslaný 2. 11. 2021. Banka mi (bez udání důvodu) vypovídá účet. Inu, nemůžu říct ani popel, je to v souladu s produktovými podmínkami, kterákoliv banka může bez udání důvodu vypovědět účet komukoliv – „radost“ z toho mají zejména podnikatelé, mně to zas nijak významně nepostihne.

Stejně mi už v minulosti vypověděla dvě kreditní karty (ale to už je jiná pohádka) a do programu U-Šetřete by mě nejspíš znovu taky nezařadila.