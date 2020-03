 »   »  U kterých bank v březnu získáte bonus za založení účtu?

mBank – 500 Kč za založení mKonta

Nízkonákladová mBank nabízí od 1. března do 30. dubna bonus 500 Kč k založení běžného účtu mKonto. Podmínky jsou celkem jednoduché.

Abyste odměnu získali, musíte si účet zřídit prostřednictvím webové stránky mBank. Žádné další podmínky banka pro získání odměny neklade a bonus vám poté vyplatí přímo na nově založený účet mKonto do konce měsíce následujícího po tom, ve kterém jste účet založili.

Podmínky mKonta

S účtem mKonto získáte zdarma všechny tuzemské příchozí a odchozí platby, stejně tak SIPO platby, trvalé příkazy a inkasa. Bezplatné jsou také odchozí i příchozí SEPA platby v eurech, dále vklady v hotovosti na účet prostřednictvím vkladových bankomatů a kontokorent. Jeho výše může být až 300 000 Kč.

Účet můžete obsluhovat prostřednictvím internetového bankovnictví a mobilní aplikace. S platební kartou vydanou k účtu můžete platit mobilem (Apple Pay, Google Pay) nebo chytrými hodinkami (Garmin Pay, Fitbit Pay). Výběry z bankomatů jsou nad 1500 Kč zdarma, nižší výběry jsou zpoplatněné 29 Kč. Vydání a vedení hlavní karty k účtu je zdarma. Banka k účtu nabízí platební kartu Svět, která je díky výhodným kurzům jednou z nejlepších karet pro placení v zahraničí.

ČSOB – Plus Konto s odměnou 500 Kč

Akce běží od loňského listopadu a končí 30. dubna. Bonus mohou získat zájemci, kteří o založený běžného účtu Plus Konto zažádají online nebo po telefonu. Pokud byste kvůli založení účtu zamířili na pobočku, akce se na vás nevztahuje a odměnu nedostanete.

K založení účtu vedou dvě cesty:

buď na webu ČSOB vyplníte své telefonní číslo, na základě toho se vám ozve pracovník call centra a účet s vámi po telefonu založí, nebo na webu vyplníte online formulář, prostřednictvím kterého si účet založíte sami.

Následně vás čeká plnění několika podmínek: prostřednictvím platební karty ČSOB, kterou k účtu dostanete, musíte zaplatit alespoň 2000 Kč v obchodě nebo prostřednictvím online platby. Úhrada kartou musí být provedena nejpozději do dvou měsíců od data sjednání účtu. Do limitu úhrady se nezapočítávají výběry hotovosti z bankomatů nebo formou služeb Cash Advance nebo Cash Back ani transakce na České poště.

Pokud splníte výše uvedené, čeká vás odměna 500 Kč. I v tomto případě vám ji banka připíše na účet během měsíce, který následuje po tom, ve kterém jste vše splnili. V rámci akce je možné získat pouze jednu odměnu, která zároveň není slučitelná s finanční odměnou za zřízení Plus Konta v rámci jiné akce. Klientovi vždy náleží jen jedna, nominálně vyšší, finanční odměna. Akce není určena klientům ČSOB, kteří měli aktivní Plus Konto, Poštovní účet nebo Základní účet v 365 před spuštěním akce loni v listopadu.

Podmínky Plus Konta

Vedení Plus Konta budete mít zdarma v případě měsíčního obratu alespoň 10 000 Kč. V opačném případě se za účet platí 69 Kč měsíčně. Účet je zdarma pro klienty do 26 let, dále pro matky na mateřské či pro rodiče na rodičovské dovolené. V případě měsíčního obratu nejméně 5000 Kč je účet bezplatný také pro klienty nad 58 let a zdravotně postižené.

Tuzemské platební transakce zadané prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví jsou zdarma včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO. Stejně tak jejich zadání v bankomatu ČSOB. Výběr z cizích bankomatů v ČR vás vyjde na 40 Kč. V zahraničí stojí výběr z cizího bankomatu 100 Kč, na Slovensku 5 Kč. Vklad hotovosti na pobočce je zdarma, ovšem výběr stojí 80 Kč.