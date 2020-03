 »   »  MONETA Money Bank zrušila odměnu za založení účtu, o peníze prý nebyl zájem

Veronika Němcová

MONETA Money Bank zrušila akci, v níž nabízela odměnu až 2000 Kč při online založení běžného účtu Tom. O tom jsme vás informovali začátkem února.

Podle mluvčí Zuzany Filipové k tomu banku vedl nezájem klientů. Kampaň jsme zastavili a nyní analyzujeme, zda akci namířit na nějaký jiný produkt, řekla redakci Měšec.cz.

Nabídka měla původně trvat do 30. dubna a byla určena klientům, kteří si sjednají nový účet přes mobilní aplikaci Smart Banka a začnou k placení využívat debetní kartu, jejímž prostřednictvím by do konce června zaplatili útraty za 100 000 Kč.