 »   »  Tajné odbory: vstoupit do nich, nebo ne?

Jelikož zaměstnavateli nepřísluší znát, kdo z jeho zaměstnanců je členem odborů, a protože anonymní odbory fakticky odborovou činnost nevykonávají, tak mnohdy ani, až na výjimky, jak už jsme předeslali, nesdělují zaměstnavateli jména svých funkcionářů – členů výboru, tedy těch, kdo jsou oprávněni za odbory u zaměstnavatele jednat. Naopak jejich stanovy a rychlá reakce umožňují promptně zaměstnance do výboru dosadit. A to právě toho zaměstnance, který má dostat nebo již dostal výpověď či s ním byl okamžitě zrušen pracovní poměr. Na to vás mohou nalákat – že vás udělají operativně funkcionářem, abyste byli chráněni před propuštěním. Anonymní odborové organizace tak zneužívají ochranu odborářských funkcionářů (podle § 61 odst. 2 a 4 ZP ). Proto vám mohou při vstupu slíbit, že vás do výboru ihned dosadí (zvolí, jmenují, kooptují) v situaci, kdy vám zahrozí výpověď.

Většinou se uvádí, že zaměstnavatel by měl poskytnout odborům místnost nebo místnosti k provádění schůzové činnosti (alespoň v podobě možnosti dočasného propůjčení místnosti, byť třeba jenom závodní jídelny), ve které by měly být k dispozici židle, aby se účastníci rokování mohli posadit; nástěnku; uzamykatelné schránky pro účely doručování písemností v sídle zaměstnavatele, uzamykatelné skříně pro účely bezpečného uschovávání listin (jestliže to odbory požadují); přístup k počítači, internetu, tiskárně a skeneru, to vše na náklady zaměstnavatele. Je to jakési minimum, které se uznává (tento okruh výhod uvádí např. stanovisko asociace českých advokátů specializujících se na pracovní právo, navíc ještě k základnímu minimu počítají přístup k pevné telefonní lince).

Anonymní odbory si pak nárokují mnohem více, než je obvyklé nebo potřebné, a zaměstnavatelům fakturují nejrůznější peněžité částky za náklady spojené s výkonem odborové činnosti. Nechceme v tomto článku řešit, co všechno musí zaměstnavatel odborům poskytnout, a co naopak už nemusí.

Zaměstnavatel nemusí pátrat, kdo je členem výboru odborové organizace

Jenže Nejvyšší soud ČR již v rozsudku (spis. zn. 21 Cdo 641/2018), ze dne 27. 8. 2019, o kterém jsme psali v tomto článku, vyložil, že není na zaměstnavateli, aby pátral, zda u něj odborová organizace působí, a skutečnosti o jejím působení investigativně zjišťoval. Nejvyšší soud vyložil, že je povinností odborové organizace prokázat zaměstnavateli, že u zaměstnavatele působí, resp. má právo působit (zejména jde o to, že podle § 286 odst. 3 ZP minimálně 3 její členové-zaměstnanci-odboráři musejí být u zaměstnavatele zaměstnáni v pracovním poměru).

Nejvyšší soud řekl, že „zákonná úprava tímto způsobem sleduje odstranění právní nejistoty v otázce působení odborové organizace u zaměstnavatele tak, aby nedocházelo k situacím, kdy se zaměstnavatel až následně dozví o tom, že u něj odborová organizace působí, a kdy jen z tohoto důvodu vůči ní neplnil dané povinnosti (např. nerespektoval zvýšenou ochranu odborových funkcionářů podle 61 odst. 2 a 4 ZP)“. Zaměstnavatel proto musí mít, a odborová organizace se musí postarat o to, aby zaměstnavatel měl, aktuální informace sice ne o všech jejích členech, ale o členech jejího výboru (orgánu, který jedná se zaměstnavatelem ve smyslu § 286 odst. 2 ZP), tedy o odborářských funkcionářích, aby tak měl nejenom povinnost, ale i možnost, odborovou organizaci v těchto případech požádat o její souhlas s rozvázáním pracovního poměru, pokud propouští právě jejího funkcionáře.

Kdo nevyjednává se zaměstnavatelem, nepotřebuje zvýšenou ochranu

Smyslem (§ 61 odst. 2 a 4 ZP) je chránit ty, kteří se zaměstnavatelem třeba v zájmu lepších pracovních, mzdových podmínek zaměstnanců diskutují, polemizují, vyjednávají a bojují, a proto jsou jako mnohdy ne příliš oblíbení, ba nepohodlní, ve složitější pozici než jiní řadoví zaměstnanci, nikoliv chránit někoho, o němž ani zaměstnavatel neví, že je členem odborů, natož že je dokonce odborářským funkcionářem. Nehledě na to, že takový člověk ani žádnou zvýšenou ochranu nepotřebuje, protože se nikdy v rámci odborové činnosti, třeba kolektivního vyjednávání, do střetu se zaměstnavatelem nedostal.

Mám tedy za to, že pokud by zaměstnavatel propustil zaměstnance, o němž nevěděl a objektivně vědět ani nemohl, protože mu zaměstnanec sám nebo odborová organizace předem neoznámili, že je členem výboru odborové organizace, propuštění bude platné, i když zaměstnavatel odbory o souhlas s výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru nepožádá. (Zaměstnanec by musel prokázat, že zaměstnavatele informovali on nebo odbory, že je členem jejich výboru.)

O těhotenství žena vědět nemusí, o funkcionaření v odborech funkcionář vědět musí

Zřejmě by se uplatnila ochrana (dle § 61 odst. 2 a 4 zákoníku práce), jestliže by zaměstnanec při předání výpovědi, popř. okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavateli sdělil, že je členem výboru (zaměstnavatel by pak výpověď vůbec nepředal nebo ji vzal (ve smyslu § 50 odst. 5 ZP) zpět a výpověď podal znovu, pakliže by získal souhlas odborové organizace, nebo i bez jejího souhlasu s přihlédnutím k § 61 odst. 4 část věty za středníkem ZP, ale nikoliv, pokud by mu to sdělil až dodatečně (právě proto, že by ho anonymní odbory ustavily do funkce a předstíraly, že byl členem výboru již v době doručení výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru)).

Ochrana odborářských funkcionářů má jinou povahu než třeba ochrana těhotné ženy před výpovědí (jde o zákaz výpovědi dle § 53 odst. 1 písm. d). Zaměstnankyně v době, kdy je těhotná, nesmí dostat výpověď z určitých výpovědních důvodů. Pokud ji dostane, je neplatná, a to i v situaci, kdy zaměstnavatel nevěděl, že je zaměstnankyně těhotná, resp. to nevěděla ani ona sama, rozhoduje potvrzení lékaře, který určí datum počátku těhotenství (početí), a jeho prostřednictvím může těhotná žena zneplatnit i již uplatněnou výpověď, kterou dostala, tedy zpětně, ačkoliv sama ještě tehdy nerozpoznala, že je těhotná.

Naproti tomu, pokud zaměstnavatel jména členů výboru odborové organizace nezná a nemůže je event. ani implicitně dovodit ze souvisejících okolností (kupř. že určitá osoba se zaměstnavatelem dlouhodobě jedná jménem odborové organizace) – byť se domnívám, že funkcionář by měl zaměstnavateli doložit právo jednat se zaměstnavatelem jménem odborové organizace (např. zápisem o svém zvolení do příslušného orgánu), stejně jako má povinnost doložit právo působit u zaměstnavatele a jednat s ním sama odborová organizace (dle § 286 odst. 3 ve spojení s odst. 4 ZP) – nepožívají tito členové odborů ochrany před rozvázáním pracovního poměru (podle § 61 odst. 2 a 4 ZP).