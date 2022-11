Spoření bez limitů od VÚB s úrokem vyšším, než Tatry. Má nejlepší nabídku, ale i několik překážek

Od pondělí 14. 11. 2022 začala v Česku prodávat svůj nový spořicí účet pro retailové klienty Všeobecná úvěrová banka (VÚB). Jde o velkou slovenskou banku se sídlem v Bratislavě, banka patří do italské skupiny Intesa Sanpaolo.

VÚB působí i v Česku, a to od roku 1993. Slováci tuto banku znají podobně jako Češi třeba Českou spořitelnu. V Česku však VÚB své služby nabízí pouze firemním a korporátním zákazníkům, pro koncové spotřebitele své služby nenabízí.

A nic na tom v praxi nemění ani novinka v podobě spořicího účtu Spoření bez limitů, který je v Česku k dispozici. Přestože VÚB v Česku působí v roli své pražské pobočky, smlouvu uzavíráte s „velkou“ mateřskou slovenskou VÚB se sídlem v Bratislavě. A to má svá úskalí.

Úrok vyšší než Tatry – 6,15 % p.a. bez omezení

Úroková sazba spořicího účtu je velmi lákavá. Nabízí 6,15 % p.a. bez omezení výše vkladu. Takovou nabídku ke dni publikace článku na českém trhu nenajdete, konkurenční Max banka má max. 6,01 % p.a. a lze očekávat, že tento úrok u ní nebude napořád.

V tomto kontextu nabídka od VÚB exceluje a lepší zatím na českém trhu není. Jenže není pro každého. Tedy teoreticky je, pokud zkousnete řadu procesů a omezení.

Zakládáme spořicí účet: problém s více jmény

Spořicí účet bez limitu od VÚB založíte výhradně online na webu www.vub.cz (ne na slovenském). Na pražskou pobočku vůbec nechoďte, nebude se vám v této věci nikdo věnovat.

Při zakládání účtu procházíte online průvodcem, vše jde snadno a pochopí jej každý. Na detaily se můžete podívat v galerii na konci článku.

Proces založení finančního produktu „Spořicí účet bez limitů“ od Všeobecné úverové banky (15. 11. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Proces založení finančního produktu „Spořicí účet bez limitů“ od Všeobecné úverové banky (15. 11. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Pro aktivaci spořicího účtu potřebujete nějaký český účet, ze kterého pošlete ověřovací platbu 1 Kč, tu vám banka následně vrátí.

Proces založení finančního produktu „Spořicí účet bez limitů“ od Všeobecné úverové banky (15. 11. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Iniciační platba proto obratem odešla z českého účtu podle instrukcí. Český účet musí být vedený na vaše jméno, to musí být identické s vámi dokládanými doklady.





Samozřejmost? Nikoli.

Pokud máte JMÉNO a PŘÍJMENÍ, bude to fungovat. Pokud máte více jmen a/nebo příjmení, je to komplikace. Problém je, že žádná česká banka nikdy nezobrazí jako název vašeho účtu vaše celé jméno a příjmení, tento rozsah je totiž limitován 20 znaky včetně mezer.

Příklad:

Klientka se jmenuje Jana Martina Nováková-Grečková.

Když z jejího účtu u české banky odchází platba, zobrazuje se zpravidla takto: Greckova Novakova Ma

To je totiž maximální limit pro 20 znaků.

Jenže pro správné spárování a identifikaci platby ve VÚB to představuje komplikaci, protože jméno příchozí platby technicky nesedí se jmény na identifikačních dokladech. Takový klient pak od VÚB dostane zamítavé e-maily. Testerovi přišly hned tři:

Vaše žádost o zřízení účtu Spoření bez limitů byla zamítnuta z důvodu neúspěšného ověření Vaší totožnosti.

Verze 1: Důvodem neúspěšného ověření Vaší totožnosti je: nesoulad zadaných osobních údajů vůči dokladu totožnosti (např. překlep v rodném čísle).

Verze 2: Důvodem neúspěšného ověření Vaší totožnosti je: undefined.

Verze 3: Vaša žiadosť o zriadenie účtu Spoření bez limitů bola z dôvodu neúspešného overenia Vašej totožnosti zamietnutá.

Dôvodom neúspešného overenia Vašej totožnosti môže byť najmä nesprávny alebo nečitateľný doklad totožnosti, rozpor údajov uvedených v žiadosti s údajmi uvedenými na doložených dokladoch totožnosti, prípadne overovacia platba bola zadaná z účtu, ktorý nie je vedený na Vaše meno a priezvisko.

Po konzultaci s infolinkou testerovi bylo doporučeno uvést v žádosti o založení účtu jméno a příjmení ve tvaru, jaké se zobrazí u příchozí platby. Nakonec to ale nebylo nutné.

Zřizujeme internetové bankovnictví

Po zamítnutí žádosti můžete obratem znovu o otevření spořicího účtu požádat. I tester to udělal a beze změny údajů se prokousal až na konec žádosti. Zhruba za necelé dvě hodiny přišel uvítací e-mail, ve kterém bylo uvedeno identifikační číslo pro přihlášení do internetového bankovnictví (IB). Na české mobilní číslo přišla vzápětí SMS s kódem pro první přihlášení.

Zatímco průvodce založením spořicího účtu je v češtině, IB už běží plně v režii slovenské VÚB, a je tedy ve slovenštině. Pokud s tím máte problém, jděte do jiné banky (alternativně může být v angličtině).

Proces založení finančního produktu „Spořicí účet bez limitů“ od Všeobecné úverové banky (15. 11. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

V prostředí IB poté dojde k podpisu nezbytné smluvní dokumentace. Tu si můžete předem stáhnout a pročíst. Připravte si něco dobrého k pití a zakousnutí, protože jen všeobecné obchodní podmínky mají 68 stran A4. Pochvalou budiž, že jsou kompletně v češtině včetně další smluvní dokumentace o pojištění vkladů a samotné smlouvě o spořicím účtu.

Proces založení finančního produktu „Spořicí účet bez limitů“ od Všeobecné úverové banky (15. 11. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Až potvrdíte přečtení smluvní dokumentace (haha), dostanete se poté do skutečného prostředí IB.

Proces založení finančního produktu „Spořicí účet bez limitů“ od Všeobecné úverové banky (15. 11. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

A tam už konečně vidíte váš nový spořicí účet od VÚB s úrokovou sazbou 6,15 % p.a. Ale vlastně ne tak docela. A tady přichází další omezení.

Účet aktivní do druhého dne Od vyplnění žádosti po aktivaci účtu uběhly necelé 4 hodiny. V praxi to však bude do druhého dne. V našem testu jsme proces urychlili tím, že ověřovací platbu jsme zaslali jako prioritní platbu. Ta je zpoplatněna vyšším poplatkem. (Neplést s okamžitou platbou, ty VÚB neumí.)

Slovenský IBAN pro spoření v CZK

Váš nový spořicí účet s úrokem vyšším než Tatry běží na slovenském IBANu. Jinými slovy, právě jste si otevřeli korunový účet u zahraniční (slovenské) banky. Platby na tento účet a z tohoto účtu proto budou probíhat jako zahraniční platby v CZK. A to je velmi drahé, protože jde o poplatkově neregulovanou měnu (regulované jsou jen europlatby).

Poplatky za odchozí zahraniční platbu typu SHA ze spořicího účtu v CZK

Zahraniční platby v CZK (a obecně neeurové) Typ transakce Poplatek do 1700 € (cca do 41 398 Kč) 10 € (cca 244 Kč) 1700,01 – 17 000 € (cca do 413 989 Kč) 20 € (cca 488 Kč) 17 000,01 – 34 000 € (cca do 827 979 Kč) 30 € (cca 732 Kč) 34 001 € a více (cca nad 827 979 Kč) 40 € (cca 976 Kč)

Podle kurzu EUR/CZK k 16. 11. 2022. Ceník VÚB platný od 1. 7. 2022

Dobrou zprávou je, že příchozí zahraniční platby jsou obecně bez poplatku. Všechny.

Hlášení VÚB při odeslání platby Zadajte prosím údaje, ktoré sú povinné pre spracovanie Vašej žiadosti o výber z Vášho účtu Spoření bez limitů. Vašu žiadosť spracujeme v lehote a spôsobom uvedeným v Zmluvných podmienkach VÚB, a. s., pre vedenie vkladového účtu Spoření bez limitů a Vami požadované finančné prostriedky Vám prevedieme na účet, ktorý zadáte v žiadosti. Účet príjemcu, vedený v Českej republike, zadajte vo formáte IBAN. Na prepočet čísla účtu do formátu IBAN môžete použiť kalkulátor Českej národnej banky. Ak zadáte viac žiadosti o výber z účtu budú spracované v poradí v akom boli zadané a len ak je zostatok minimálne vo výške Vami požadovanej sumy prevodu.

Sběrný účet aneb sporožiro po slovensky

Protože takto byl spořicí účet v praxi pro české klienty téměř nepoužitelný, využila VÚB výhodu, že má v Praze pobočku. Všichni klienti tak mají k dispozici sběrný/evidenční účet vedený v CZK u české pobočky. Přes něj lze peníze bezhotovostně vkládat i vybírat. Platba se identifikuje variabilním symbolem.

Vzpomínáte si na sporožiro České spořitelny nebo na družstevní záložny bez kódu banky? Peníze se posílaly na jednotný účet a platba se rozlišovala variabilním nebo specifickým symbolem. Podobně funguje tento spořicí účet od Tater: peníze pošlete VÚB Praha a ta je pošle na váš účet vedený v Bratislavě. A opačně.

Samozřejmě máte možnost poslat peníze napřímo jako výše zmíněnou zahraniční platbu…

Na účet lze vkládat i hotovost. Pokud máte hodně korun a bezhotovostně to nejde, můžete je vložit na tento spořicí účet i na pokladně VÚB. Na Slovensku. V Česku to nejde.

Proces založení finančního produktu „Spořicí účet bez limitů“ od Všeobecné úverové banky (15. 11. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

VÚB vysvětluje ke sběrnému účtu Váš vklad na účte Spoření bez limitů sa bude úročiť až od momentu pripísania otváracieho vkladu. Aby ste predišli plateniu poplatkov za úhradu, zadajte úhradu na uvedený účet príjemcu, ktorým je evidenčný účet VÚB, a. s., z ktorého následne prevedieme a pripíšeme finančné prostriedky na Váš účet Spoření bez limitů. Prevod môžete jednoducho realizovať naskenovaním QR kódu alebo zadaním platobného príkazu na úhradu vo Vašej banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Českej republiky s nižšie uvedenými platobnými detailmi úhrady. Pripísanie finančných prostriedkov na účet Spoření bez limitů môže trvať niekoľko dní. Informáciu o pripísaní vkladu na účet Spoření bez limitů uvidíte vo svojom Nonstop Bankingu, v časti Pohyby na účte, prípadne vo výpise z účtu Spoření bez limitů.1

Musíte na český finanční úřad

Pokud si otevřete spořicí účet a nic dalšího neuděláte, VÚB vás bude vést jako slovenského rezidenta. Z úroků budete platit slovenskou 19% daň a ty ještě přiznávat/danit v ČR.

Je to vidět i v systému IB, kdy VÚB vede testera jako slovenského rezidenta s korespondenční adresou Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, což je sídlo VÚB.

Proces založení finančního produktu „Spořicí účet bez limitů“ od Všeobecné úverové banky (15. 11. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Proto musíte VÚB doložit tzv. potvrzení o českém daňovém domicilu. To je potvrzení vašeho místně příslušného českého finančního úřadu, že o vás ví a že jste daňovými rezidenty v ČR. Toto potvrzení následně předáte VÚB přes prostředí IB.

O potvrzení můžete požadat osobně na registračním oddělení FÚ, nebo elektronicky.

Za toto potvrzení se platí 100 Kč, buď v hotovosti na pokladně FÚ, nebo bankovním převodem. Mělo by vám přijít zhruba do 14 dnů.

Formulář je to obsáhlý a chce po vás i data manžela/manželky, dětí, podrobnosti o původu vašich příjmů… Ušetříme vám čas, protože to máme za sebou: pokud jste Češi žijící v ČR a daníte tu celou dobu, nemusíte podrobně vypisovat údajě o vaší manželce/manžekovi, dětech a příjmech, protože váš správce daně vás stejně už zná. Stačí vyplnit základní parametry žádosti a její důvod. Cizinci (tedy i Slováci) nebo Češi žijící mimo ČR se tomu ale nevyhnou.

VÚB vysvětluje k daňovému domicilu Daňový domicil určuje příslušnost daňového poplatníka k zemi, ve které platí daně. Potvrzení o daňovém domicilu slouží k potvrzení, že jste daňovým rezidentem České republiky a že můžete v České republice uplatňovat i daňové úlevy. Potvrzení o daňovém domicilu vydává na vaši žádost příslušný finanční úřad České republiky, kde jste registrován. Po doručení tohoto potvrzení do VÚB – nejlépe uložením dokladu v internetovém nebo mobilním bankovnictví, případně i poštou, banka změní kód pro odpočet daně na vašem účtu na 0 % a vrátí daň účtovanou z úroků za příslušné účetní období. Pro účely zdaňování je zapotřebí doložit Certifikát o daňové rezidenci klienta – daňový domicil. Jde o potvrzení toho, ve kterém státě jste plátcem daní z příjmů s neomezenou daňovou povinností. V případě, že Prohlášení nebude dodáno, bude vyplacený úrok z Vašeho vkladu zdaněn podle platné legislativy SR, zákona o dani z příjmů, která v současnosti činí 19 %. Tímto způsobem nevyužijete ustanovení Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Vaším státem daňové rezidence a Slovenskou republikou, což může mít za následek dvojí zdanění Vašeho úrokového příjmu. Pokud nemáte „Certifikát/Prohlášení“ aktuálně k dispozici, můžete jej nahrát dodatečně přes svůj Nonstop banking pomocí možnosti „Pošli zprávu“ ve Schránce zpráv.

Otevírací vklad

První příkaz z vašeho českého účtu byla ověřovací, identifikační platba. Tyto peníze vám VÚB vrátí.

Ještě je potřeba provést tzv. otevírací vklad. To už posíláte peníze skutečně na nově založený spořicí účet. VÚB používá zmiňovaný sběrný účet.

Sběrný účet VÚB pro spořicí účet v CZK 1000003011/6700 Variabilní symbol: číslo vašeho spořicího účtu

Na další finanční produkty zapomeňte, nebo jeďte na Slovensko

Blahopřejeme vám, jste oficiálně klienty slovenské VÚB se sídlem v Bratislavě. Pokud vás napadlo, že když máte už IB, otevřete si i běžný účet nebo si pořídíte další produkt, nepůjde to. Služby jsou blokované. To však neznamená, že to nejde, ale musíte osobně na nějakou slovenskou pobočku.

Proces založení finančního produktu „Spořicí účet bez limitů“ od Všeobecné úverové banky (15. 11. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Pojištění vkladů

Vklad na Spoření bez limitů je samozřejmě pojištěný do výše 100 000 €. Peníze jsou pojištěné u slovenského Fondu ochrany vkladov.

Pokud by teoreticky došlo ke krachu VÚB, po technické stránce by se o výplatu náhrad vkladů českým klientům postaral český Garanční systém finančního trhu, a to na náklady zahraničního systému pojištění dané banky.

Jde to i přes mobil, ale buď, anebo

Až projdete procesem založení účtu a budete mít aktivní IB, teprve poté si můžete aktivovat i mobilní bankovnictví (Android, iOS, Harmony). To rozhodně doporučujeme, protože vás velmi brzy přestane bavit přepisovat náhodně vybrané znaky SMS kódů pro potvrzení transakcí.

Alternativně si můžete stáhnout jen mobilní podepisovací klíč (Android, iOS, Harmony).

Ale pozor. Buď jste přihlášení přes IB, nebo přes mobil. Nemůžete být online současně na obou přístupových platformách. Pokud to zkusíte, z jedné vás systém vyhodí. Vítejte v retru. (V ČR to takto měla jen Sberbank.)

Proces založení finančního produktu „Spořicí účet bez limitů“ od Všeobecné úverové banky (15. 11. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Peníze za 1 den, spíše za dva až tři

Spořicí účet má v praxi 1denní výpovědní lhůtu. Není to tak, že „dnes převedete peníze“, fakticky odejdou v režimu D+1. A to se dál komplikuje.

Další lhůtu do toho dává sběrný (evidenční) účet, přidejte proto další den pro zprocesování platby.

Příkaz k úhradě zadaný v pondělí tak nejdříve odejde v úterý. Možná ve středu, spíše až ve čtvrtek bude u příjemce platby.

Další roli v tom hrají termíny pro zadání platby, aby včas odešla. Ty ukazuje tabulka níze.

Cut-off time pro odepsání/připsání platby v daný pracovní den

Termíny pro platby v neeurových měnách Situace Termín Ochozí platba na obchodním místě (na Slovensku) 14:00 hod. Ochozí platba zadaná elektronicky 15:00 hod Přijatá platba 16:30 hod.

Podobně to fuguje opačně u příchozích plateb s tím rozdílem, že peníze se vám úročí až ve chvíli, kdy jsou skutečně připsané na váš spořicí účet, a ne jen na sběrný. Typický příklad: na sběrný účet se připíšou v pátek, ale na spořicí až v pondělí. Během víkendu se tak neúročí.

Samotný příkaz k převodu ze spořicího účtu by mělo být možné zadat bez omezení výše limitu, což se nám zatím nepodařilo vyzkoušet.

Ve výchozím stavu je totiž denní limit transakcí stanovený podle způsobu autorizace. Zvýšit výchozí denní limit 10 000 € je možné až na 999 999 999 €. Jenže to online to nelze provést z důvodu, že zvýšení limitu nelze potvrdit klíčem s nižším limitem… A všechny potvrzovací metody jsou defaultně na max. 10 000 € denně. Což je zamotaný kruh, ze kterého vás dostane až jakákoli pobočka VÚB na Slovensku.

Limity transakcí – DENNĚ Způsob autorizace Maximální denní limit SMS 10 000 € (cca 243 475 Kč) Mobilní klíč (součást aplikace mobilního bankovnictví) 999 999 999 € (cca 24 349 370 255 Kč) Mobilní token (samostatná aplikace) 999 999 999 € (cca 24 349 370 255 Kč)

Úrok denně

Úročení účtu je denní a připisuje se přímo na spořicí účet.

Pro koho se hodí?

Čeští klienti jsou oprávněně rozmazlení, protože stávající konkurence českých bank nabízí jednodušší procesy, administraci a i ovládání spořicích účtů. V tomto bude VÚB konkurovat obtížně.

Hlavním tahákem je tak úroková sazba. Dostat 6,15 % p.a. bez omezení výše vkladu u kapitálově silné banky může být dobrým argumentem, proč podstoupit složitý proces otevření účtu, nutnou návštěbu berňáku a komplikované zadávání plateb.

Myslete na to, že spořicí účet VÚB nebude fungovat v režimu „kliknu a hned mám peníze“, ale proces vkladu i výběru zabere min. dva a více dnů. Primárně je tak určený skutečně pro spoření, kdy pošlete peníze a nebudete s nimi hýbat každý týden podle momentálních úrokových sazeb konkurence.

VÚB může fungovat i jako cesta diverzifikace rizika. Účet je vedený na Slovensku podle slovenského práva. Pokud byste k němu chtěli i další služby a se Slovenskem máte bližší vztahy, máte dveře otevřené.

Jisté riziko vidíme v příležitostech pro různé filuty, kteří si mohou chtít „odklonit“ peníze. Přes sběrný český účet samotné banky totiž „protečou“ na účet vedený na Slovensku. Což je jiná jurisdikce a tedy jiné územní právo pro exekutory, soudní vykonavatele, pro vyšetřování podvodů apod.

Je to stav podobný tomu, kdy měl v české Raiffeisenbank sběrný účet Revolut (sídlící v Litvě). Kromě příjemného benefitu pro seriózní klienty to byla i zajímavá cesta pro podvodníky na inzertních serverech. Ale to už si musí banka pohlídat sama. (Na odklonění peněz před českou finanční správou rovnou zapomeňte, ta může o vašich bankovních účtech kdekoli v EU získat detailní přehled pomyslně na jedno kliknutí.)