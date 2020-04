 »   »  Až 25 000 Kč pro OSVČ. Projděte si přesná pravidla a podmínky

Níže uvedené podmínky jsou spíše jen do co formy, protože je splní téměř každý, stačí jedna z nich. Že pod nějakou z nich spadáte potvrzujete čestným prohlášením, které budete dokládat k žádosti.

Tady je potřeba upřesnit, že nejde o příspěvek 25 000 Kč, ale až 25 000 Kč, které se vyplácejí za každý den po 500 Kč. Takže nemůžete dostat kompenzační bonus za dny, kdy vám byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, ale za dny ostatní ano. Např. podporu v nezaměstnanosti máte od 1. 4. 2020, takže za období od 12. 3. do 31. 3. 2020 kompenzační bonus dostanete (20 dní x 500 Kč = 10 000 Kč), za období od 1. 4. 2020 už ne.

500 Kč/den, max. 25 000 Kč . Jde o jednorázové plnění od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Zda poté bude ještě nějaké další finanční plnění, není jasné. Budete vykazovat a žádat za jednotlivé dny (můžete žádat za všechny).

Ošetřovné,

nemocenské,

peněžitou pomoc v mateřství,

daňový bonus (= přeplatek slevu na děti),

některé sociální dávky (rodičovský příspěvek, dětské příspěvky, dávky pěstounské péče),

důchody (starobní, invalidní).

Tj. je možný souběh jednorázového bonusu a výše uvedených příjmů.

Nemůžete získat

Pomoc v nezaměstnanosti (buď kompemnzační bonus, nebo podporu).

Pomoc v hmotné nouzi.

Příspěvek na bydlení.

Tj. jednorázový bonus se počítá do příjmů vaší domácnosti, což má vliv zvláště na některé dávky státní sociální podpory podle výše příjmů dokladovaných za čtvrtletí. Respektive, žádat můžete, ale nejspíš dávky nedostanete, nebo jen do výše rozdílu.

Termíny a lhůty

O kompenzační bonus musíte požádat do 29. června 2020 včetně, poté nárok propadá. (Zákon uvádí do 60 dnů, lhůta se počítá od 1. května 2020, květen má 31 dnů, pozor na to.)

Kdy a kde požádat

Žádosti zpracovává váš místně příslušný finanční úřad. Žádost v době článku ještě neexistuje a bude připravena v řádech dnů. Sledujte web finanční správy, nebo Měšec.

Žádost můžete finanční správě zaslat:

Datovou schránkou.

E-mailem s elektronickým zaručeným podpisem.

Poštou.

A výjimečně pro tento účel i obyčejným e-mailem bez elektronického podpisu.

Platební účet nutný

Návrh zákona doslova uvádí, že bonus se vyplatí výhradně bezhotovostně. Bez účtu v bance nebo záložně to tedy nepůjde, poštovní poukázkou peníze nedostanete. Pokud účet nemáte (např. exekuce), uvedete finanční správě jiný, ale včetně skutečného majitele účtu, kterému patří.

Účet musí být vedený v českých korunách.

Mám exekuce

Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci, takže jej dostanete a nemůže vám z něj nikdo nic vzít.

Bonus se nedaní

Kompenzační bonus je vaším nedanitelným příjem, nebudete jej ani uvádět v daňovém přiznání za rok 2020. Ani ošetřovné pro OSVČ se nedaní.