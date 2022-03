Sberbank už funguje internetové a mobilní bankovnictví, ale jen pasivně

Stále ještě mnoho klientů Sberbank netuší, že její internetové a mobilní bankovnictví je již opět funkční. Přístup funguje jak přes počítač, tak přes mobilní bankovnictví od začátku března 2022.

Můžete pracovat se svými vzory plateb, šablonami, trvalými příkazy a inkasy, nebo si stáhnout výpisy z účtů. Přestože většina klientů banky má již platby vyřešené, možná některým přijde tato informace vhod. Rozdíl je v tom, že nelze zadávat žádné odchozí platby, tedy aktivní operace.

Bonusy byly vyplaceny

Sberbank podle zjištění Měšce navíc dodržela slovo a připsala i slibované bonusy, které svým klientům nabízela. Mezi ně patří bonus za splnění podmínek pro vedení Fér účtu bez poplatku (199 Kč) a bonus za mobilitu klienta při přechodu z jiné banky (1234 Kč). V obou případech se bonus připsal i po oznámení insolvence banky.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Internetové bankovnictví Sberbank pro pasivní operace. (24. 3. 2022)

Pojištěné vklady klientů Sberbank vyplácí Komerční banka. Ta od 9. do 24. března vyplatila náhrady vkladů v objemu přes 19 miliard korun. Aktuálně je vyřízeno více než 50 tisíc žádostí. Drtivá většina klientů Sberbank zvolila bezhotovostní převod na jiný účet vedený v ČR, v hotovosti pak bylo vyplaceno 500 milionů Kč. Nárok na výplatu lze uplatnit po dobu tří let, tedy až do 10. března 2025.