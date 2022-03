Komerční banka vyplatila klientům Sberbank náhrady vkladů už přes 19 miliard Kč

Komerční banka poskytla klientům Sberbank od 9. do 24. března náhrady vkladů ve výši přes 19 miliard korun. Podle KB je průběh zcela bezproblémový. Aktuálně je vyřízeno více než 50 tisíc žádostí. Drtivá většina klientů Sberbank zvolila bezhotovostní převod na jiný účet vedený v ČR. V hotovosti pak bylo klientům vyplaceno 500 milionů Kč. Nárok na výplatu lze uplatnit po dobu tří let, tedy až do 10. března 2025.

Pro klienty Sberbank je nejjednodušším způsobem výplaty bezhotovostní převod, který lze provést na každé pobočce Komerční banky. Převod probíhá ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk, to znamená, že do druhého pracovního dne mají lidé své peníze na novém účtu.

Klienti Sberbank nemusí vyplňovat žádný formulář. Stačí, když bankéři doloží dokumenty nutné pro převod peněz a banka převod provede na klientem vybraný účet. Na pobočce postačí prokázat se platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob podnikatelů a právnických osob pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání.

Pokud by lidé upřednostní hotovostní výplatu, pak je nutné navštívit jednu z vybraných 40 poboček KB. Jejich kompletní seznam je uveden na webových stránkách Komerční banky.