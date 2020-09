S některými stravenkami zaplatíte téměř všude. S jinými málokde

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost, že všem svým zaměstnancům musí umožnit na všech směnách stravování. Nemá však povinnost toto stravování jakkoli platit. I tak ale patří stravenky, na které mnoho zaměstnavatelů přispívá, mezi velmi rozšířený benefit v České republice.

Pokud tedy zaměstnanci dostávali stravenky, byli ještě před několika lety zvyklí je každý měsíc dostat v papírové podobě v jakési trhací knížce. A v případě, že chtěli stravenky využít, potřebný počet si vytrhli.

Doba jde ale dopředu a digitalizuje. A tak i stravenky mohou mít dnes elektronickou podobu. Podívali jsme se proto, jaké varianty vlastně český trh nabízí.

Papírová klasika

Klasické papírové stravenky, na které jsme všichni zvyklí z dob minulých, u nás nabízejí 4 společnosti:

Edenred CZ s.r.o,

Lidl stravenky v.o.s.,

Up Česká republika s.r.o.,

Sodexo Pass ČR.

Společnost Edenred CZ vydává stravenky Ticket Restaurant. Od společnosti Sodexo Pass ČR dostanete stravenky pod názvem Gastro Pass a Up Česká republika nabízí Chèque Déjeuner. A společnost Lidl stravenky přišla s produktem Naše stravenka.

Podmínky a varianty stravenek se ale podle vydavatele liší, a tak v tabulce uvádíme informace o tom, jaké stravenky která firma nabízí.

Společnost Název stravenky Cenové rozpětí stravenek Varianty stravenek Edenred CZ Ticket restaurant 20–120 Kč Libovolná hodnota odstupňovaná po 1 Kč. Lidl stravenky Naše stravenka 30–130 Kč Vždy násobky 5. Výjimkou je stravenka v hodnotě 109 Kč. Up Česká republika Chèque Déjeuner Od 1 Kč neomezeně Libovolná hodnota odstupňovaná po 1 Kč. Sodexo Pass ČR Gastro Pass 30–110 Kč Libovolná hodnota odstupňovaná po 1 Kč.

Liší se také rozsah prodejen a restaurací, kde s danými stravenkami zaplatíte. Každý vydavatel ale poskytuje na svých webových stránkách možnost vyhledávání. Stačí tedy zadat město a případně zvolit oblast (restaurace, potraviny, stánky s občerstvením), ve které chcete vyhledávat, a aplikace vám ukáže, kde je možné stravenky uplatnit. Pro přehled uvádíme seznam aplikací níže:

Velice snadno se vám tak může stát, že s danou stravenkou v jednom obchodě zaplatíte a v jiném ne. Typickým příkladem může být Naše stravenka, která umožňuje platit v řetězcích Kaufland a Lidl, ale s jinou stravenkou v těchto obchodech bohužel nenakoupíte.

Určité omezení představují i produkty, které se stravenkou smíte, či naopak nesmíte nakoupit. I když jdete do potravin, neprodají vám na stravenky vše.

Stravenkami nemůžete nakoupit alkohol, tabákové výrobky, drogistické zboží. Pokud jednu z uvedených věcí budete mít v nákupu, systém v pokladně je už automaticky naprogramován na to, aby platbu stravenkami nepřijal. Je nutné nákup rozdělit. Potraviny za stravenky, zbytek za peníze. Často také obchodníci omezují počet stravenek na jeden nákup. Může se vám tak stát, že obchodník najednou nepřijme více než například 5 stravenek.

A další nepříjemnost může nastat u vracení nazpátek. Mnoho obchodníků má stanoveno, že na stravenky vám sice vrátí, ale pouze určitou částku, typicky max. 5–10 Kč. I to je však pouze jejich dobrá vůle. Partnerské provozovny nemají povinnost na stravenky vracet hotovost. Stravenky jsou totiž ceninou a stravenkové společnosti tak doporučují celou částku vyčerpat a zbytek doplatit v hotovosti.

Elektronické novinky

Výše uvedené problémy se snaží řešit elektronické stravenky, které jsou novým trendem v posledních několika letech. V tabulce uvádíme vydavatele a elektronické stravenky, které na českém trhu nabízejí své služby.

Společnost Název stravenky Limit na kartě Platba online BANCIBO, SE GastroCard 500 Kč za den Ano Benefit Management s.r.o. Benefit Plus 500 Kč za den Ano CES ePlatby a.s. (Arca Capital) Gusto Karta 500 Kč za den Ano Edenred CZ Ticket restaurant karta 500 Kč za den Ano Up Česká republika Estravenka 500 Kč za den Ne Satispoll (Neeco) Benefitka Není limit Ano Sodexo Pass ČR Gastro Pass CARD 500 Kč za den Ne

Výhodou je, že s elektronickou stravenkou zaplatíte vždy přesnou částku a není potřeba řešit doplácení hotovostí, nebo naopak přibírání věcí navíc jako u papírových stravenek.

Společnost Edenred vydává ve spolupráci se společností Mastercard elektronickou stravenku s názvem Ticket Restaurant karta. Ta je čipová, bezkontaktní a na jméno konkrétního držitele. Aktivuje se stejně, jako běžná platební karta Mastercard. Platit s ní následně můžete ve smluvní síti společnosti Edenred, a to skrze bankovní platební terminály, nebo přes aplikaci E-Pay by Edenred. Platba je možná také online.

Aplikace E-Pay by Edenred je určena pro chytré telefony či tablety a je k dispozici pro telefony s aplikací Android, iOS a Windows Phone. Vydavatelem karty je PrePay Technologies Ltd., sesterská firma společnosti Edenred, v licenci společnosti Mastercard.

Všechny elektronické stravenky mají shodný kumulativní limit, a to je 500 Kč. Nad tuto částku za den nenakoupíte, ať už v restauraci, či v obchodě. Zároveň platí, že z žádné elektronické stravenky nemůžete peníze vybrat ani si je tam sami zaslat. Zasílat peníze na stravenkovou kartu smí jen zaměstnavatel.

Kartou můžete platit na klasických platebních terminálech nebo na chytrých telefonech či tabletech s platební aplikací E-Pay by Edenred ve smluvní síti společnosti Edenred. Platba probíhá bezkontaktně jako jakákoli jiná platba bankovní kartou. Můžete být vyzváni k autorizaci platby PIN kódem.

Společnost Sodexo Pass ČR nabízí zaměstnancům elektronickou stravenku s názvem Gastro Pass CARD, kterou zároveň sama vydává. Ta se aktivuje automaticky při první platbě. Při ní musíte zaplatit kontaktním způsobem a vsunout kartu do terminálu. Zároveň si v té chvíli volíte svůj vlastní první PIN. Platby kartou pak probíhají kontaktním i bezkontaktním způsobem na platebních terminálech nebo. Platit můžete i chytrým telefonem nebo tabletem. K tomu si ale musíte stáhnout aplikaci Sodexo Mobilní platba. Aplikace je však k dispozici pouze pro telefony s operačním systémem Android, které navíc podporují platbu prostřednictvím NFC.

K uplatnění elektronické stravenky ale opět musíte využít akceptační sítě společnosti. Ta je k dispozici k nahlédnutí na webu společnosti. Platby on-line zatím elektronická stravenka neumožňuje, ale společnost tuto variantu připravuje.

Od společnosti Up Česká republika se můžete setkat s elektronickou stravenkou Estravenka. To je čipová karta s platností 3 roky. Seznam prodejen a provozoven, kde estravenku přijímají, si opět musíte vyhledat v akceptační síti. Zatím s ní ale přes internet on-line nezaplatíte. Pokud by však zaměstnavatel, který objednává pro své zaměstnance karty, měl zájem, aby bylo možné platit i on-line, společnost by se pokusila mu vyhovět.

Společnost Up Česká republika připravuje u svých Estravenek do budoucna také možnost platit přiložením telefonu k platebnímu terminálu a možnost autorizace plateb v telefonu bez platebního terminálu.

Akceptace všude, kde je terminál

Nejnovějším hráčem na českém trhu s elektronickými stravenkami je Benefitka. Tu uvedla společnost Satispoll pod záštitou nadnárodní společnosti Neeco. Při používání je karta rozdělena na dva režimy. První je režim elektronické stravenky, kde jsou nabité peníze od zaměstnavatele a můžete je využít na stravování v restauracích, obchodech s potravinami, kavárnách, bistrech apod. Jedinou podmínkou je, aby dané restaurační zařízení či supermarket měl platební terminál.

Druhým režimem je režim volnočasových benefitů. Tam vám zaměstnavatel může nabít peníze, které můžete využít v rámci kultury, sportu, wellness, fitness či zdraví. V tomto režimu zaplatíte například v kině, posilovně, divadle, muzeu, na masáži atd. Opět je podmínkou pouze platební terminál. Režim, ze kterého se peníze strhnou, rozezná platební karta sama. Vydavatelem karty je společnost Mastercard.

Anketa Poskytuje vám zaměstnavatel stravenky? Ano Ne Zobraz výsledek

Na rozdíl od ostatních stravenkových karet nemá Benefitka limit, nad který vás nepustí. Pokud hned první den utratíte všechny peníze z karty, je to jen vaše věc.

Karta také nerozpozná, co je v nákupu obsaženo, a tak s ní zaplatíte i za alkoholické nápoje, drogerii apod. Benefitka totiž umí rozeznat jen účelovost. To znamená, že například v obchodě s obuví vás platební terminál nepustí zaplatit, jelikož karta pozná, že nejde o potraviny či gastronomické zařízení. Pokud ale nakoupíte v potravinách a do nákupu potravin přihodíte toaletní papír, karta už nerozpozná, co je obsahem nákupu, a můžete s ní zaplatit.

Ovšem neměli byste. Před začátkem používání karty vás společnost informuje, že ji máte používat jen na účely, ke kterým je určená. A správně byste zbytek měli platit jinak. Je to však na vašem svědomí.

Elektronickou stravenku také připravuje společnost Lidl stravenky. Spustit by ji společnost chtěla na jaře 2018.

Akceptace ano, ale kde?

Další elektronickou stravenkou je debetní karta GastroCard od společnosti BANCIBO, která je zároveň vydavatelem karty. Kartu si aktivujete po přihlášení na webových stránkách GastroCard, a to podle pokynů, které od zaměstnavatele obdržíte společně s kartou.

Mobilní aplikaci zatím elektronická stravenka nemá, ale společnost ji připravuje. Po jejím spuštění plánuje zavést i možnost platit přes technologii NFC.

Při akceptaci s touto elektronickou stravenkou ale můžete narazit na několik nepříjemností. Společnost bohužel zatím nemá webový lokátor, který by vám ukázal, kde stravenku přijímají a kde nikoli. Ten zatím společnost teprve připravuje. Do té doby zjistíte pravý stav situace až při fyzické návštěvě podniku nebo při případném telefonickém dotazu do daného podniku, zda GastroCard přijímají. Při osobní návštěvě pak na dveřích podniku bude vylepena samolepka oznamující, že daný podnik GastroCard přijímá.

Další elektronickou stravenku, Gusto kartu, provozuje a vydává společnost CES ePlatby, za kterou stojí investiční skupina Arca Capital. Kartu vám aktivuje buď zaměstnavatel, nebo vy sami po ověřeném přihlášení do internetového portálu.

Společnost také pracuje na tom, aby bylo možné platit i skrze technologii NFC. Tak jako z každé jiné elektronické stravenky ani tady nemůžete peníze vybrat. Můžete si ale jako držitel karty ve webové aplikaci navýšit vlastní stravné a předejít tak tomu, abyste měli na kartě nedostatečný zůstatek. Za navýšení vám společnost dá bonus 1,5 % objednaného stravného.

Konkrétní místa, kde můžete s Gusto kartou platit, se dozvíte po přihlášení do webového portálu pod vlastními přihlašovacími údaji.

U elektronické stravenky Benefit Plus si kartu aktivujete sami podle instrukcí, které dostanete od společnosti poté, co vám zaměstnavatel kartu předá. Seznam akceptačních míst je opět k dispozici po přihlášení do klientské sekce.

Co stravenkou nezaplatíte?

Obecně platí že stravenkou, ať už papírovou, nebo elektronickou, nemůžete platit tabákové výrobky, alkohol, drogistické zboží a cokoli, co nespadá do potravinářského zboží.

V praxi se ale situace odvíjí od konkrétních obchodníků. Ti větší mají zpravidla nastaven pokladní systém, a pokud v nákupu máte i nějakou vyloučenou položku, systém to pokladníkovi oznámí a musíte tuto položku zaplatit jiným způsobem než stravenkou. Tam, kde nemají nastaven pokladní systém na takovou kontrolu, pak přebírá odpovědnost konkrétní pracovník a může se stát, že někdy přijme stravenky i za zboží, za které by neměl.

Pokud však za stravenky nakoupíte něco jiného, než na co byly určeny, porušujete dohodnuté podmínky a v případě, že na to zaměstnavatel přijde, můžete mít problémy.

Nemáte na kartě dost?

Pokud nemáte na stravenkové kartě dost peněz, máte několik možností, jak postupovat dále. Některé pokladní systémy umožňují nákup rozdělit, zaplatit část kartou a další část jiným způsobem, například jinou platební kartou nebo hotovostí. Jiné pokladní systémy toto neumožňují, a tak budete muset nákup rozdělit na dva nákupy a každý zaplatit zvlášť. K tomu je však potřeba vědět, kolik na stravenkové kartě máte peněz.

Výhody pro zaměstnavatele

Poskytování stravenek zaměstnancům má své výhody i pro zaměstnavatele. Stravenka patří mezi daňově uznatelné náklady, a to až do výše 70 % stravného. To odpovídá 55 % nominální hodnoty stravenky. Zbylých 45 % doplácíte vy jako zaměstnanec, nebo je tato suma nedaňovým nákladem zaměstnavatele.

Nejvíce peněz si zaměstnavatel z daní odvede, když vám v roce 2017 poskytne stravenku v hodnotě 109 Kč. Tato částka se oproti roku 2016 zvýšila, protože v lednu 2017 začala platit nová vyhláška, která zvýšila maximální tuzemské stravné při pracovních cestách na 86 Kč na den. A z těchto 86 Kč na den se vypočítává výše daňově uznatelných nákladů pro zaměstnavatele. Maximální daňově uznatelná část příspěvku na stravování je 70 % z této sumy, což je 60,20 Kč.

Zároveň je stravenka osvobozena od odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a to pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Ne vždy je ale pro zaměstnavatele poskytování stravenek velkou výhodou. Někdy jsou dokonce pravidla nastavena tak, že zaměstnavatel příliš výhod nemá a spíše tuto službu poskytuje, aby vyhověl zaměstnancům. Tomu se budeme věnovat v jednom z příštích článků.

Na vzory a design stravenek a stravenkových karet se můžete podívat v naší galerii.