Rodiče novorozeňat dostanou novou dávku. Otcovská bude i pro tatínky „vánočních“ dětí

Od začátku února dostanou otcové novorozeňat novou možnost volna za „státní peníze“. Takzvanou otcovskou dovolenou začne na celý jeden kalendářní týden poskytovat Česká správa sociálního zabezpečení a je určena pro období prvních šesti týdnů života dítěte.

Zpozornět by nyní měli hlavně ti, kterým se dítě narodilo těsně před Vánoci. Zákon o nemocenském pojištění, který novou dávku upravuje, totiž v přechodném ustanovení myslí i na rodiny, kterým se dítě narodilo v šesti týdnech před účinností zákona. Na otcovskou tedy dosáhnou lidé, kterým se dítě narodilo 21. prosince a později.

Pokud je dnem narození dítěte 21. nebo 22. prosinec 2017, platí, že otcovskou musí otec začít čerpat hned ve čtvrtek 1. února. Při pozdějším nástupu by nárok nevznikl, nebyla by splněna podmínka nástupu na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte, říká Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Kdy nastoupit na otcovskou? Obecně platí, že v případech, kdy se miminko narodilo v období šesti týdnů před 1. 2., tedy 21. 12. 2017 nebo později, vznikne tatínkům nárok na dávku, jen když si termín nástupu na otcovskou určí v období od data účinnosti právní úpravy do konce šestého týdne ode dne narození dítěte (tj. den narození + 41 dnů, výjimkou jsou pouze děti narozené 21. prosince 2017). Příklad 1: Dítě se narodilo 25. 12. 2017. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. 2. do 4. 2. 2018. Příklad 2: Dítě se narodilo 3. 1. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. 2. do 13. 2. 2018. Příklad 3: Dítě se narodí 3. 2. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 3. 2. do 16. 3. 2018. Zdroj: ČSSZ

Maximálně 8576 korun

Dávka je určena pro ty, kteří si platí nemocenské pojištění. Jde tedy o zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, které si pojištění hradí dobrovolně. Podmínkou pro živnostníky je, že si nemocenské pojištění musí platit alespoň tři měsíce před nástupem na otcovskou. U OSVČ, v době pobírání této dávky, dávka nenáleží za dny, ve kterých vykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost, dodává Buraňová.

Dávka je dobrovolná a je maximálně na sedm kalendářních dnů, její výplatu nelze přerušovat. S narozením dvojčat a vícerčat se nárok na dávku nikterak nezvyšuje.

Kromě tatínků může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž i žena), jenž pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo sedmi let věku, upozorňuje Buraňová, že se nová dávka týká i pěstounů či náhradních rodičů.

Výše otcovské se počítá stejně jako mateřská, činí tedy 70 procent vyměřovacího základu, který se odvíjí od výše příjmu. Její maximální výše pro letošní rok je 8576 korun, podrobněji její výši pro jednotlivé úrovně příjmů ukazuje následující tabulka. Dávku si můžete také vypočítat na kalkulačce ministerstva práce a sociálních věcí.

Výše otcovské pro různou výši příjmů (Zdroj dat: ČSSZ) Hrubý měsíční příjem Celková výše otcovské Denní výše otcovské 8000 Kč 1295 Kč 185 Kč 10 000 Kč 1617 Kč 231 Kč 12 000 Kč 1939 Kč 277 Kč 14 000 Kč 2261 Kč 323 Kč 16 000 Kč 2583 Kč 369 Kč 18 000 Kč 2905 Kč 415 Kč 20 000 Kč 3227 Kč 461 Kč 25 000 Kč 4032 Kč 576 Kč 30 000 Kč 4837 Kč 691 Kč 35 000 Kč 5348 Kč 764 Kč 40 000 Kč 5831 Kč 833 Kč od 91 078 Kč 8575 Kč 1225 Kč

Dávku vyřídíte přes firmu

Pokud jste zaměstnancem, žádáte o novou dávku přes firmu, ve které pracujete. Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) se uplatní na stejnojmenném tiskopisu. Žadatel vyplní jeho přední stranu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu, říká Jana Buraňová s tím, že tiskopis bude k dispozici na webu České správy sociálního zabezpečení poslední lednový týden.

Po uplynutí otcovské zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis okresní správě sociálního zabezpečení. Postup je tedy obdobný jako u ostatních dávek nemocenského pojištění.

Osoby samostatně výdělečně činné budou žádost uplatňovat po uplynutí otcovské přímo u okresní správy sociálního zabezpečení, u které jsou registrovány.

Výplatu dávky pak úřad provede do měsíce od doby, kdy žádost obdrží, a to buď na bankovní účet, nebo složenkou.

Na co byl nárok dosud? Většina otců v případě narození dítěte čerpá klasickou dovolenou, nebo si bere neplacené volno. Podle zákoníku práce má otec nárok na placené volno jen na nezbytně nutnou dobu při odvozu ženy do porodnice nebo při odvozu domů. Pokud by chtěl být při porodu, má nárok na neplacené volno. Otcové také mohou čerpat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek – vždy však místo matky dítěte. Čerpání rodičovského příspěvku přitom, na rozdíl od mateřské, nemá na nárok na čerpání otcovské vliv.

Spor na vládě

Novinka pochází z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, které tehdy vedla Michaela Marksová (ČSSD). Účelem otcovské je především posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte, podpora a motivace otců k zapojení se do rané péče o dítě a následně rozvoj vztahů v rámci rodiny, vysvětlovalo ministerstvo v důvodové zprávě k novému zákonu. Marksová odkazovala také na Evropskou unii, kde otcovskou nabízí většina zemí.





Ministerstvo práce a sociálních věcí spočítalo, že otcovská by měla vyjít na 630 až 800 milionů korun ročně, to podle toho, kolik otců novou dávku skutečně využije. Úřad odhaduje, že tak učiní 70 procent otců, což je zhruba 80 tisíc dávek za rok.

Proti se tehdy při projednávání na vládě s poukazem na negativní dopady na státní rozpočet postavilo ministerstvo financí vedené Andrejem Babišem (ANO). Podpora rodin s dětmi je v Česku již poměrně štědrá. Zkušenosti ale napovídají, že vliv na míru porodnosti zde v podstatě absentuje. Další podpora se tak jeví jako nákladově neefektivní, uvedlo ministerstvo.

Návrh na vládě ale spolu s ministry z ČSSD podrželi i zástupci KDU-ČSL. Otcovskou poporodní péči považujeme za dobrý nástroj. Jednalo by se v podstatě o dobrovolnou záležitost, o jednoznačně prorodinný krok, se kterým souhlasíme, uvedl tehdy místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

V únoru loňského roku pak nový zákon o nemocenském pojištění schválila poslanecká sněmovna hlasy tehdejší vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, ke kterým si přidali i komunisté. Stalo se tak i přes původní odpor poslanců hnutí ANO. Ti s otcovskou nesouhlasili, ale protože se jim nepodařilo ji ze zákona vyjmout, hlasovali nakonec pro novou normu jako celek. Ta současně rozšířila nárok na sirotčí důchod a zavedla stoprocentní nemocenskou pro dobrovolné hasiče a další záchranáře, pokud onemocní kvůli nasazení.