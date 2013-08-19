Reality test: S platebními kartami ušetřil tisíce na kurzech i poplatcích

Dá se cestovat jen s platební kartou? Kde je hotovost nezbytná? A kam až se dá dojet na LPG? I toto měl prověřit cestovatelský reality test. Připomeňme si, že test se skládal ze dvou cestovních okruhů. První vedl Skandinávií k Severnímu moři, druhý vedl ke Kaspickému moři. O cestě do Skandinávie si můžete přečíst ve článku Skandinávie, Pobaltí a severní Rusko autem s LPG (obrázek mapy níže).
Cestovat křížem krážem Evropou bez velké hotovosti je možné, ale jak to půjde mimo ni? To měl zjistit druhý okruh testu vedoucí ke Kaspickému moři (obrázek níže).
Původní plán měl vést přes 11 zemí, nakonec jsem ale navštívil 12 zemí, z toho 3 sporná (okupovaná) území: Arménii, Ázerbájdžán/Náhorní Karabach, Gruzii, Gruzii/Abcházii, Maďarsko, Makedonii, Moldávii, Moldávii/Podněstří, Rusko (Severní Osetii, Ingušsko, Čečensko, Dagestán), Řecko, Slovensko, Ukrajinu, Turecko a Srbsko. Do Jižní Osetie jsem
po zralé úvaze nejel, byť jsem dostal povolení k vjedu českým autem z ruské strany. Následný vstup do Gruzie by ale znamenal pokutu ve výši 600 GEL (cca 6800 Kč) a případný další vstup by znamenal doživotní zákaz vstupu do Gruzie s plnou parádou úředního vyhoštění. (Řešení: Pro vstup do sporných území musíte mít dva pasy.)
Platební karta přinesla významnou úsporu
Vsadit na platební karty pro cestu na východ byla dobrá volba, přinesly mi totiž nemalou úsporu na poplatcích. Až ke Kaspiku se můžete poměrně snadno dostat bezhotovostně, poté se používání karty komplikuje. Při troše plánování se dá dostat bez hotovosti až na hranice Arménie, poté nastupuje svět, ve kterém hotovost hraje stále významnou roli. Máte-li chuť nebo potřebu cestovat do více zemí, vyplatí se vám hledat platební karty, které vás neoberou na poplatcích, ale přinesou vám úsporu.
Úsporu lze rozdělit na dvě části. První část tvoří úspora na poplatcích za výběr hotovosti, pokud se bez ní neobejdete. Zde se osvědčily dobře nastavené bankovní účty, které nabízejí nulové nebo paušální poplatky za výběr hotovosti z bankomatů kdekoli na světě. Se správně zvoleným účtem se poplatky za výběr hotovosti pohybují na nule, anebo na nízkých částkách. Špatnou volnou nejsou ani účty s paušálním poplatkem okolo 30 Kč za výběr hotovosti v bankomatu v zahraničí. Mezi ně patří mimochodem i nový účet České spořitelny, který je v prodeji od července (tedy až během testu, nebyl proto předmětem testování).
Druhou část tvoří úspora při zúčtování karetních transakcí. Kurzy platebnich karet jsou na Měšci dlouhodobě sledovaným tématem, takže už víte, že použitím správné karty můžete ušetřit. Protože náklady na cestování se pohybovaly v desítkách tisíc korun, úspora při zúčtování transakcí už hrála významnou roli a pomohla tak snížit celkové náklady na cestu.
Druhý test ve zkratce
- 11 dnů a 5,5 hodin, odjezd ve čtvrtek 18. 7. 2013 ve 12:30 hod. (Ostrava), příjezd v pondělí ve 23:30 hod. (Ostrava)
- Celkem najeto: 9900 km (podle tachometru)
- Použitá hotovost: 5255 Kč
- Náklady na PHM, potraviny, ubytování: použita platební karta
- Žádná pokuta, žádné úplatky
- Na LPG najeto cca 9000 km
- Závady: žádné
- Pojistné události: žádné
Dagestán, Machačkala. Česká posádka v mezinárodním projektu #NoCashTrip dojela až ke Kaspiku.
Hledejte účty s dobrým nastavením poměru služeb a ceny
Nic není „zadarmo“, přesnější označení slova „zadarmo“ v bankovním slovníku zní „bez poplatku“. Když je nějaká služba bez poplatku, anebo s nízkým poplatkem, nemusí to znamenat, že jde o službu nekvalitní. Naopak, banka takovou cenovou politikou chce ukázat svoji atraktivitu a získat nové klienty. Vydělávat může na dalších službách, které zpoplatní odlišně.
Během tohoto reality testu jsem proto plně využíval služby bank, které nabízejí výhodný poměr ceny a služeb pro používání platebních karet v zahraničí:
|Banka
|Název účtu
|Měsíční poplatek
|Výběr z jakéhokoli bankomatu v zahraničí
|Citibank
|Citi Gold
|0–499 Kč
|0 Kč
|Equa bank
|Běžný účet
|0–99 Kč
|9 Kč
|mBank
|mKonto
|0 Kč
|0–35 Kč
|Poštová banka
|Postkonto
|50 Kč
|30 Kč
|Raiffeisenbank
|eKonto Komplet
|129 Kč
|0 Kč
|UniCredit Bank
|Konto Premium
|0–499 Kč
|0 Kč
|Zuno Bank
|myMONEY ÚČET PLUS
|0–68 Kč
|0 Kč
Pozn.: Nejde o přehled na trhu, ale o přehled testovaných služeb během cestování
Hotovost byla nutná v šesti zemích
Přestože jsem se snažil všechny výdaje platit kartou, v šesti zemích jsem se bez hotovosti neobešel.
1) Podněsterská moldavská republika
V Podněstří sice platební karty znají, ale používají vlastní domácí, výhradně čipovou platební kartu Raduga (v překladu „Duha“). Tamní Sberbank má ale síť bankomatů, kde lze vybrat hotovost kartami MasterCard a Visa. Máte možnost vybrat si mezi RUB a USD a ty ve směnárnách bank proměnit na podněsterský rubl. V Podněstří jsem vybíral hotovost ve výši 1000 RUB.
2) Dagestán, Čečensko, Ingušsko
V těchto třech státech Ruské federace sice ve velkých hotelích karty akceptují, ale na běžných místech na ulici a u čerpacích stanic vládne jen hotovost. Čerpací stanice, které provozují muslimové (a těch je tam většina), jsou navíc viditelně označené půlměsícem a podle rozhovorů s obsluhami terminál na platební karty nechtějí, neboť bankám nevěří. Hotovost jsem proto vybíral jak pro platbu pohonných hmot, tak i pro platbu ubytování a nákup potravin. Zatímco tři výběry hotovosti by mě u jedné banky stály klidně 300 Kč, s výše uvedenými bankami jsem neplatil nic.
3) Arménie
Arménie vás hned při vjezdu zinkasuje o cca 950 Kč za silniční daň za jejich rozbité cesty, ekologickou daň, tamní povinné ručení a provizi pro brokera. Vše se platí hned při vjezdu a cash. Buď máte u sebe EUR, USD, RUB nebo GEL, anebo si můžete vybrat arménské dramy přímo na hraničním přechodu v bankomatu, cestujete-li přes hraniční přechod Sadakhlo (GE) – Bagratashen (AM). A protože mi napoprvé sdělili mylnou informaci o ceně, hotovost jsem vybíral napoprvé dvakrát.
Mimochodem, až při výjezdu z Arménie jsem zjistit, že mě na příjezdu tamní celník s úsměvem okradl o cca 900 Kč na pekelně nevýhodném kurzu. Důkaz jsem zachytil na fotografii s hotovostí, kterou jsem mu předával. Celník obdržel 1000 rublů a 50 dolarů za služby v úřední hodnotě 20 000 AMD. Vlastní chybou jsem mu vyplatil cca 1800 Kč místo cca 950 Kč… Kdybych se ale držel striktně předpisů, je to můj problém, protože platby se hradí v arménských dramách, ty jsem u sebe neměl, a použil jsem přechod Guguti (GE) – Gogavan (AM), kde nebyla směnárna ani bankomat.
V Jerevanu můžete platební kartu použít ve vybraných obchodech s elektronikou, telekomunikacemi, šperky a v supermarketech. Dále můžete kartou zaplatit asi na čtyřech čerpacích stanicích, a tím použitelnost platebních karet pro bezhotovostní placení v Arménii končí a jste odkázáni na hotovost. Bankomaty pro výběr hotovosti jsou ale v každém menším městě (ne vesnici), proto jsem v tomto státě velmi ocenil možnost vybrat jen částku, kterou budu v nejbližších hodinách potřebovat a nepřevážet zbytečnou hotovost. Navíc, zbylé arménské dramy bych v okolních zemích neměl jak využít. Z arménských bankomatů jsem vybíral celkem 5× souhrnnou částku necelých 4000 Kč a při opuštění Arménie jsem byl bez dram.
4) Turecko
Pro platbu mýta jsem musel vybrat 50 TRY (cca 500 Kč), a ty předat obsluze čerpací stanice. Tímto ji dodatečně děkuji za asistenci, protože pro jízdu na tureckých dálnicích potřebujete registraci na předplacený systém úhrady a návody jsou výhradně v turečtině. Na cizince se zapomnělo.
5) Řecko
V Řecku jsem se hotovosti nevyhnul při placení mýta. Na první mýtné bráně jsem platil 20eurovou bankovkou mýto ve výši 2,40 EUR a pravděpodobně „za odměnu“ jsem dostal doslova hrst mincí, včetně jednocentových mincí. Přepočítání mincí mě spolehlivě zastavilo na 2 minuty (a vozy za mnou také). Řecké mýtné brány jsou jen pro zlost turistů a skvělým adeptem pro platební karty. V sousední Makedonii už to pochopili před rokem a na mýtnicích nasadili platební terminály. Celkem jsem zaplatil v hotovosti 10,40 EUR (cca 269 Kč)
6) Makedonie
Při nabírání spolucestujících z Jízdomatu v Ohridu jsem musel na cca 20 minut zaparkovat na placeném parkovišti. Hlídač byl nesmlouvavý, euro nechce, chce třicet dinárů. Vybrat z bankomatu 100 MKD (cca 42 Kč) mě nestálo ani korunu. Zaplatil jsem parkovné a za zbylé dináry koupil občerstvení.
Platební karty reálně ušetřily
Při cestování jsem výdaje záměrně platil kreditními kartami s výhodným zúčtovacím kurzem. Po ukončení působení AXA Bank na českém trhu se jejich výběr ale zúžil. Pro platby přes internet jsem proto používal kreditní kartu Easy od Raiffeisenbank (s nízkým limitem), šlo zvláště o zálohu na mýto v Norsku a platbu mýta v Maďarsku. Pro platbu provozních nákladů jsem používal kreditní kartu De Luxe opět od Raiffeisenbank, jednak abych odlišil výdaje a dále i pro asistenční služby s kartou spojené. Pro platbu ubytování a potravin jsem používal kreditní kartu Cetelem. Vzhledem k tomu, že celkové náklady se blížily částce 50 000 Kč, na kurzovém rozdílu oproti kartám ostatních velkých vydavatelů jsem reálně ušetřil necelých 2000 Kč. K tomu je potřeba přičíst i bonusy za platbu kartou, kdy v případě Cetelem šlo o 60 Kč (1,5 % z částky, max. 150 Kč) a v případě Raiffeisenbank o cca 800 Kč (2 % z částky, max. 1000 Kč).
Sleva 1200 Kč za telekomunikační služby je zásluhou kreditní karty O2 Citi od Citibank v kombinaci s datovým balíčkem „Svět“ od společnosti Telefónica za standardních 4000 Kč. A to už nejsou malé úspory za to, že v rámci možností výdaje necháte na platební kartě.
Úspora a náklady s kartami v číslech za celý test od Severního moře ke Kaspiku
Úspory
- Výběry hotovosti: cca 1100 Kč na poplatcích (9×100 Kč, 4× Rusko, 5× Arménie, 1× Turecko, 1× Makedonie)
- Rozdíl v zúčtovacím kurzu u částky v objemu 50 000 Kč: cca 2000 Kč
- Bonusy za platbu kartou: 860 Kč
- Úspora na pojistném vlivem asistenčních služeb na kartě: 140 Kč
- Úspora na telekomunikačních službách: 1200 Kč (30 % ze 4000 Kč)
Náklady
- Vedení účtu: 129 Kč
- Kreditní karta: 0 Kč
Úspory celkem cca 5241 Kč
Kromě telekomunikačních služeb vznikla úspora kombinacemi debetních a kreditních karet Raiffeisenbank. Podobná čísla by platila i při používání debetních karet Equa bank a Zuno Bank v kombinaci s kreditní kartou Citi Life. A s velkou pravděpodobností by se totéž vztahovalo i na služby UniCredit Bank, a to pro debetní i kreditní karty, protože podle reakcí čtenářů v některých diskuzích pod články na Měšci je zúčtování transakcí kartami UniCredit Bank provedeno rovněž středovým kurzem karetních společností (ověřujeme to).
Ne každý má chuť a čas sledovat nejlepší nabídky na trhu a zkoušet bankovní turistiku. V tomto testu jsem se proto chtěl zaměřit mj. na to, zda lze ušetřit používáním služeb jediné banky, to znamená bez kombinace služeb více finančních institucí z pohledu běžných klientů a bez nutnosti složitých podmínek (tedy bez vysokých obratů či zůstatků). V případě eKonta Komplet a kreditních karet Raiffeisenbank to určitě platí, ale… jen do konce září 2013. Od 1. října 2013 Raiffeisenbank mění podmínky pro zúčtování karetních tranaskcí, což jsem zjistil až během cestování po Kavkazu. Hlavní změnou je, že měny, které banka vede ve svém kurzovní lístku, zúčtuje podle kurzu deviza-prodej dle dne zaúčtování transakce. Měny, které banka v kurzovním lístku nevede, zaúčtuje podle kurzu karetní asociace. Pokud by tento test proběhl v říjnu, úspora na kurzovém rozdílu by byla výrazně menší, protože by se týkala hlavně bankou nevedených měn. Naproti tomu by kurz stále vyvažovala odměna 2 % za transakce a jiné výhody. Tímto krokem sice skončí jeden z benefitů karet Raiffeisenbank, ale další zůstávají.
Pro běžné klienty nízké a střední třídy je rovněž velmi dobrá nabídka Equa bank a Zuno Bank. S Equa bank jsou výběry z bankomatů za 9 Kč, se Zuno Bank jsou za 0 Kč u účtu Plus. A zvykat si na nízkou cenu či nulové výběry je silně návykové, zvláště v zahraničí. Mimochodem, Equa bank se „prodraží“ až od 15. výběru z bankomatu, to je pak levnější nabídka Raiffeisenbank. Ale kdo by tak často vybíral?
Majetnější klienti Citibank a UniCredit Bank se také nemají špatně, protože mají vše doslova bez poplatků. Žádný měsíční paušál, žádné poplatky za výběry hotovosti, nic a nula. Jen v UniCredit Bank nevyberou více jak 3× denně.
|Vydavatel karty
|Název karty
|Měsíční poplatek za kartu
|Cetelem
|Kreditní karta Cetetem
|59 Kč
|Raiffeisenbank
|Kreditní karta Easy
|0 Kč
|Raiffeisenbank
|Kreditní karta De Luxe
|59–129 Kč měsíčně
Pozn.: Nejde o přehled na trhu, ale o popis používání služeb během testu.
Jediná reklamace
Během cestování jsem nezaregistroval žádný pokus o zneužití karet ani jakýkoli pokus o podvodnou transakci. Přesto jsem podstoupil jednu reklamaci transakce.
V kavkazských zemích, na Ukrajině a v Rusku je běžné, že se za pohonné hmoty platí předem, ale z mých zkušeností u aut s cizí registrační značkou běžně dělají výjimku a souhlasí s tankováním plné nádrže a s následnou úhradou, zvláště, když pro uklidnění zamáváte hotovostí, „kdyby karta nefungovala“. Jediná reklamace souvisela s tankováním LPG na čerpací stanici Socar v Tbilisi v Gruzii. Zjednodušeně napsáno, obsluha trvala na platbě předem, já trval na plné nádrži. Proto jsem navrhnul, že zaplatím částku, která převyšuje objem možného paliva, aby obsluha měla jistotu úhrady. Po natankování paliva byl rozdíl mezi odebraným a zaplaceným plynem cca 115 Kč v můj prospěch. To, co na jiných stanicích fungovalo zcela běžně a bez problémů, se na této čerpací stanici zadrhlo. Obsluha trvala na tom, že jednou zaúčtovaná platba „nikdy“ nejde vrátit a že jsem měl zaplatit jen tolik peněz, za kolik natankuji. A že je to můj problém a nic nedostanu. Po 20 minutách jsem boj vzdal, vyfotil důkazy, sebral stvrzenky z transakcí a po návratu do ČR podal vydavateli karty písemnou reklamaci transakce z důvodu neobdržení zboží. Za 13 dnů byla reklamace vyřízená a reklamovaná částka připsaná zpět.
Reality test potvrdil, že brát platební karty do zahraničí má smysl, používání karet vám může ušetřit jak poplatky, tak i kurzové rozdíly. Slovo „může“ má své opodstatnění. Zatímco s jedním vydavatelem karty si musíte předem rozmyslet, k čemu a kdy kartu použijete, se druhým máte naprostou svobodu, protože víte, že vás výběry hotovosti nezruinují na poplatcích a na platbě kartou neproděláte. (Nehledě na další bonusy a výhody, které vydavatelé ke kartám nabízejí.) Cestujete-li do zahraničí, může se vám otevření správého účtu nebo pořízení správné kreditní karty vrátit již na prvním výběru hotovosti či objemnější platbě. A bez hotovosti se, bohužel, stále neobejdeme.
Zajímavosti během cesty
- S platebními kartami Citibank nebylo možné vybrat hotovost v Moldávii, a to jak v „normální“ Moldavské republice, tak i v Podněsterské moldavské republice.
- Výběry hotovosti v Tiraspolu jsou sice z bankomatu Sberbank, ale na výpisu z účtů je údaj Uralsib, Tiraspol, Rusko.
- Záměrně jsem testoval i drobné výběry hotovosti a nízké platby kartou. Ani jeden z vydavatelů karty mě nekontaktoval pro ověření transakcí (to nemusí být chyba).
- V Gruzii mají hodně bezkontaktních terminálů, ale bezkontaktní placení s českými kartami a mobily na nich nefunguje.
- V Gruzii lze vybírat i hotovost bezkontaktně, snímače najdete na některých bankomatech. Opět nefungují české bezkontaktní karty.
- Transakce kartou ve Stěpanakertu/Xankendi („Republika Náhorní Karabach“, územně Ázerbájdžán) jsou zaúčtovány jako Stěpanakert, Arménie. V Náhorním Karabachu bez problémů fungují bankomaty a kartou lze platit ve velkých supermarketech. Na čerpacích stanicích jen hotově.
- V Arménii jsou bankomaty, které akceptují jen karty MasterCard, nebo jen karty Visa.
Je to konec? Rozhodně ne. Dočtete se ještě praktické rady, jak přežít s českým autem na Kavkazu, jak se dá ušetřit přestavbou na LPG a zda se můžete spolehnout na online navigace a mobilní připojení. Seriál nadále pokračuje z cestovatelského pohledu.
Dovětek: Autor během testu čerpal řádnou dovolenou a všechny výdaje si hradil ze svých vlastních karet a svých peněz, resp. úvěrových rámců kreditních karet. Autor nepreferuje služby žádné finanční instituce, nýbrž nabádá k důslednému rozlišování nabídek bank a vydavatelů karet.