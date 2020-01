 »   »  Proč by vás neměla zajímat aktuální výkonnost penzijních fondů?

To nám poskytne ucelený obraz toho, co se na trhu penzijních fondů dělo nejen v uplynulém roce, ale i od jejich založení. Řeč je primárně o účastnických penzijních fondech doplňkového penzijního spoření. Starší, tzv. transformované fondy penzijního připojištění, kvůli odlišnému způsobu účtovaní zveřejňují svoje roční výsledky obvykle na přelomu března a dubna.

Většina střadatelů v účastnických penzijních fondech se o výsledcích jejich hospodaření dozví s dvoutýdenním až měsíčních zpožděním z ročních výpisů, které dostanou během ledna do poštovních schránek. Ti, co se o penzijko zajímají víc, mohou ke stejnému číslu dospět o dva až tři týdně dříve, na základě hodnot penzijních jednotek, týdně zveřejňovaných na webových stránkách jednotlivých penzijních společností.

V obou případech ale hodnoty k 31. 12. 2019 již patří minulosti. V době doručení výpisů se skutečná hodnota penzijních fondů může dost zásadně lišit, u dynamických strategií klidně o 5 až 10 %.

Nechat fondy pracovat

Rozumím potřebě ročního bilancování, musíme si ale být vědomi omezené vypovídací schopnosti vykazovaných hodnot. Základem dlouhodobého spoření je totiž schopnost abstrahovat od krátkodobých výkyvů (z pohledu celoživotního spoření je roční zhodnocení záležitost krátkodobá a nepříliš významná) a nechat fondy pracovat po dobu minimálně pěti až patnácti let v závislosti na spořicí strategii.

Období zveřejnění ročních výkonností je pak spíše příležitostí pro fondy, které v uplynulém roce odvedly dobrou práci. Ty mohou na své výsledky upozornit a přitáhnout tak ke svým produktům a k tématu penzijního spoření obecně vetší pozornost. Další vděčnou skupinou, kromě PR oddělení penzijních společností, jsou finanční analytici a ekonomičtí novináři včetně mě, kteří dostávají příležitost předvést své analytické schopnosti.

Bohužel, hodnocení roční výkonnosti penzijních fondů se často stočí k jejich porovnání s inflací. Tento pohled je ale chybný. Fondy nemají za primární úkol inflaci porážet. Mají nabídnout nejlepší možný dlouhodobý výsledek pro spoření na důchod za stávajících tržních podmínek.

Nízké sazby spoření nepřejí

Ty ale dlouhodobému konzervativnímu spoření do dluhopisů, díky velice nízkým až záporným úrokovým sazbám, bohužel nesvědčí. Svědčí naopak státním rozpočtům většiny evropských států, jež si levně, případně se záporným úrokem (Německo, Slovensko a další) půjčují na finančních trzích.

Díky zajímavé statní podpoře a regulaci rizik se z doplňkového penzijního spoření stal jedinečný finanční produkt, se kterým se dá jen těžko porovnávat jakákoliv jiná varianta dlouhodobého spoření.

Stěžejním tématem ročního bilancování penzijních fondů by mělo být porovnání jejich dlouhodobých výkonností navzájem. Toto srovnání nám poskytne ucelený obraz toho, co se na trhu penzijních fondů v uplynulém roce a i od založení dělo. Pokud napíšeme, že v roce 2019 žádný z povinných konzervativních fondů nepřekonal inflaci, svědčí to jedině o podmínkách panujících na finančních trzích v ČR, nikoliv o schopnosti či neschopnosti fondových portfolio manažerů zhodnotit prostředky klientů.

Pokud srovnáme fondy názvem, můžeme úspěšnost jednotlivých investičních strategií porovnat. Jaký rok 2019 z pohledu penzijního spoření vlastně byl?