 »   »  Zvýšení úrokových sazeb: Je-li upečena inflace, musí se sníst (NÁZOR)

Z pohledu úročení úspor občanů se zvýšení vkladových úroků dočkáme jen stěží. Konzervativní uložení masy peněz na běžných účtech ze zvyku banky nemotivuje, aby si ukrojily ze svých zisků. Kde by to mohlo zamíchat kartami, jsou hypoteční úvěry. Jde ale o to, jak s tím zamíchá konkurence mezi bankami.

Co se týká úvěrů pro podniky, zvýšení sazeb dopadá na ty nejmenší a kapitálově nejslabší. Ti větší a velcí, zejména exportně orientovaní se po zkušenostech s kurzovým režimem oslabování koruny v letech 2013–2017 financují v eurech.

Ano, dochází k eurizaci české ekonomiky. Význam korunových úvěrů pro financování exportně zaměřených českých podniků klesá. Eurové půjčky nabízí nižší úrok, a v situaci, kdy tržby přicházejí v eurech, není nutné se zajišťovat. Průmyslníci nejsou hloupí, nepotřebují nést inflační a kurzové riziko české koruny.

Pozor na inflaci, je to jako s mlékem v hrnci

Inflace nám asi letos tak trochu uteče. To, že inflace mimo toleranční pásmo „vzbudila v některých kruzích neklid“, si vyžádalo signál v podobě zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Zkušená hospodyně to zná, ohřívané mléko je nutné hlídat, jinak vzkypí a uteče z hrnce. Zatímco mléko lze v hrnci udržet, pokud se okraj hrnce pomaže tukem, inflaci v tolerančním poli udržet nelze. Působí tolik faktorů a šoků, které úřad ústřední banky nemůže vykrýt.

Kdo věří cílení inflace, může opakovat pohádku o tom, že centrální banka přece stanovila cílovou míru inflace a vše pohlídá. Když je inflace v tolerancích, může barometr ukazovat, nakolik je vše v pořádku. K dosažení tohoto inflačního cíle pak v centrální bance provádějí v předstihu potřebné úpravy – mění úrokové sazby anebo devizovými intervencemi ovlivňují kurz koruny. Jenže je to jako s mlékem, stačí chvilka nepozornosti, horké mléko vzkypí a uteče z hrnce.



Autor: Radovan Novotný Grafika, kterým ČNB prezentuje své úsilí o cílení inflace. Inflace se dostala mimo toleranční pole, barometr vysílá varování. (6. 2. 2020)

V realitě je inflační cíl či spíše predikce inflace pro měnovou politiku jistou kotvou. Tato kotva se může měnit, onen cíl není vytesaný do kamene. Centrální banka se dopředně vysloví, jak moc by ceny měření inflací spotřebitelských cen měly růst, a tomuto cíli uzpůsobí měnovou politiku. Sníží se sazby, půjčky jsou levnější, více se nakupuje a investuje a inflace (teoreticky) roste. Většinou by se to mohlo podařit, ale někdy mléko v hrnci může vzkypět. Jádro pudla ovšem není jednorázová inflační vlna, ale mzdově-cenová spirála.

Mzdově-cenová spirála

Lidé, když vnímají a cítí, jak všechno zdražuje, tlačí na své zaměstnavatele, aby jim přidali. A když je k tomu dobře přehřátý trh práce a vláda je ochotná mzdy zvyšovat, přidání se dočkají. Pokud jsou mzdy vyšší, více se i utrácí. Na poli inflační kauzality bývá k vysvětlení příčin a následku používána mzdově-cenová spirála. Pokud nastartuje, jde o životaschopnou, hluboce zakořeňující se inflaci. Stačí chvilka nepozornosti a horké mléko vzkypí a uteče z hrnce.

Zdá se, že právě toto dnes v Česku zažíváme. Inflace je od roku 2017 nad cílem, reálné mzdy rostou rychleji než produktivita, inflace v oblasti služeb nabírá na obrátkách. A tak se ČNB odhodlala k reakci a vyslala signál, že okraj hrnce je nutné pomazat tukem – zvýšit úrokové sazby.



Autor: Radovan Novotný Grafika, prostřednictvím které ČNB prezentovala zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. To, zda se inflace dostane skutečně ke 4 %, ukáže v následujících měsících barometr. (7. 2. 2020)

Banky si nově ukládají u centrální banky korunové rezervy za 1,25 % ročně. Pokud využijí uložení peněz na 14 dní, získají na úrocích 2,25 %. Celkový obrázek jasně říká, že české korunové úspory reálně prodělávají, reálné sazby jsou záporné. Možná by to chtělo dodat, že nejde jen o českou realitu, v poslední dekádě jde o běžnou věc – vyplatí se být dlužníkem, nikoliv střadatelem.

Nenaplněné sliby normalizace a návratu k normálu

Když centrální banky napříč světem v poslední dekádě uvolňovaly měnovou politiku, stlačily úrokové sazby na nebývalá minima. Na pořad dne se dostalo monetizované financování (rozuměj emisí dodatečných peněz a nafukování bilancí centrálních bank). Přitom se běžně slibovalo, že se blíží okamžik návratu k normálu. Až se ekonomiky rozběhnou, úrokové sazby se postupně zvýší do obvyklých úrovní (říká se tomu normalizace měnové politiky). Dnes už o normalizaci nikdo ani nemluví, naopak se hovoří o novém normálu.