 »   »  Pro OSVČ 25 000 Kč jednorázově. Podmínky lze splnit

Vláda 31. března 2020 rozhodla o finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Lidé, kteří mají podnikání jako hlavní činnost obživy a negativně je zasáhla omezení vlády související s vyhlášením nouzového stavu a karanténou, dostanou jako kompenzaci jednorázově 25 000 Kč. Nárok na kompenzaci budou mít i OSVČ podnikající na vedlejší činnost (viz podmínky níže, není to pro všechny) . Původně ale ministryně financí Alena Schillerová slíbila OSVČ, že budou dostávat po dobu trvání mimořádných opatření každý měsíc 15 tisíc korun.

měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod ,

nebo jí byl přiznán , měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou.

Velmi zjednodušeně napsáno, v praxi tak jde o lidi, kteří jsou doma z důvodu péče o děti nebo nemohoucí a příjmy OSVČ z tohoto titulu mají jako vedlejší.

Ke stažení: Návrh zákona pomoc 25 000 Kč pro OSVČ

Jako OSVČ můžete využít i další výhody

Omezení původně plánované výše příspěvku ministryně financí zdůvodnila mimo jiné tím, že stát pro OSVČ nabízí celou řadu dalších opatření, které jim mají pomoci vyrovnat se s aktuální situací. Jde například o odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Podnikatelé si také mohou vzít bezúročnou půjčku. Bezúročné úvěry, které schválila vláda, jsou vypláceny z programů COVID I a COVID II a mají pomoci s financováním firmám, jejichž činnost omezil nouzový stav. O půjčku z programu COVID II, který je určen malým a středním firmám, lze žádat od 1. dubna 2020.

OSVČ může pomoci také tříměsíční odklad splátek úvěrů, o nějž mohou žádat jak živnostníci, tak fyzické osoby. Pokud jako živnostník musíte kvůli karanténě zůstat doma s dětmi do 13 let nebo pečujete o osobu zařazenou do 1. stupně postižení, máte i jako OSVČ nárok na ošetřovné ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, a to po celou dobu uzavření škol a jiných dětských a sociálních zařízení.

Vláda schválila i kurzarbeit

Schválen byl také program Antivirus. Ten počítá s plnou nebo částečnou úhradu náhrad mezd pro zaměstnance, kteří nemohou pracovat. Výše náhrad zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč až 0 Kč).

Je závislá na důvodech, kvůli kterým nemůže zaměstnanec vykonávat práci:

Režim

v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku

v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy

zaměstnavatelé mají nárok na 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 39 tisíc

Režim B

Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě, zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku

Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti firmy, zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku

Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

zaměstnavatelé mají nárok na 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29 tisíc

V režimu B v případě, že zaměstnavatel musí zavřít provoz a nemůže pracovníkům přidělovat práci kvůli krizovým opatřením vlády (náhrada mzdy či platu ve výši 100 %), bude vyplacen zaměstnavateli příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy včetně odvodů.

Jak řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová 31. března na tiskové konferenci, základní kampaň odstartuje už 1. dubna a 6. dubna má být zprovozněna aplikace, jejímž prostřednictvím si mohou firmy žádat o refundaci nákladů na mzdy. Očekávám, že se to může týkat až 280 tisíc firem. Jakmile podniky proplatí náhrady mezd svým zaměstnancům, tak si mohou žádat o refundaci, uvedla na tiskové konferenci Maláčová.

Dopad kurzarbeitu na státní rozpočet za měsíc březen by měl být podle Maláčové téměř 11 miliard. V měsíci dubnu by to pak měl byl dvojnásobek. Každé 1 % nezaměstnaných prý stát vyjde měsíčně zhruba na 1,7 miliardy korun.

Hospodářská komora spustila projekt Zachraň práci!

Dalším opatřením, které může pomoci malým a středním firmám, je projekt, s nímž přišla Hospodářská komora. Jmenuje se Zachraň práci! a umožňuje zaměstnavateli dočasně půjčit své zaměstnance jinému zaměstnavateli, pokud pro ně sám nemá nyní uplatnění. Jeho zaměstnanci díky tomu neztratí práci, udrží si svou životní úroveň, a naopak mohou získat nové pracovní zkušenosti. Nabídku a poptávku po zaměstnancích je možné inzerovat od 31. března 2020. Kontaktovat můžete buďto bezplatnou linku 800 222 121, nebo ji sami zadat v aplikaci WorkLinks.com.

Pomůžeme těm zaměstnavatelům, kteří nechtějí o své zaměstnance přijít, i když pro ně nemají v současnosti práci. O zaměstnání pracovníků se dočasně postará jiný zaměstnavatel, který jich má naopak nyní nedostatek, říká Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory.