Příspěvek při karanténě a izolaci: Kdo dostane 370 Kč navíc?

Lidé v nařízené karanténě a izolaci získají navíc mimořádný finanční bonus, který má více vyrovnávat výpadek příjmů a tím motivovat k větší ochotě se testovat a k poctivějšímu nahlašování potenciálně rizikových kontaktů v rámci trasování.

Schvalování jako ze soap opery

Schvalování příspěvku (a několikeré přepisování článku o izolačce) připomínalo nevydařenou a spletitou mýdlovou operu. Původní návrh zákona schválila Sněmovna ve stavu legislativní nouze. Senát ho ale vrátil, i kvůli nesouvisejícím přílepkům, které do předlohy dostali poslanci z ČSSD.

Zaváděly povinnost zaměstnavatelů hlásit státu nástup a ukončení zaměstnání tzv. dohodářů, a to i v případě, že nevznikla účast na nemocenském pojištění. Dále i povinnost, aby zaměstnavatelé hlásili úřadům práce všechna nová pracovní místa vč. těch, na která už mají dopředu vybraného nového zaměstnance.

Podle společného tiskového prohlášení profesních svazů a komor by tato opatření z přílepků ztěžovala přijímání nových lidí a zbytečně navyšovala zaměstnavatelům administrativu. Znovu už návrh podporu ve Sněmovně nenašel. Opozice ho nepodpořila právě kvůli přílepkům.

Maláčová poté předložila vládě nový návrh, který přiznával za pobyt v karanténě či izolaci rovnou 100% náhradu mzdy. Ani tato předloha však nenašla ve Sněmovně potřebný počet hlasů.

Říká se do třetice… Snad to bude platit i v tomto případě. Ministryně práce pravděpodobně uspěje s třetím návrhem, který je téměř totožný jako původní izolačka. Je ale bez přílepků a podpůrčí doba se oproti původní předloze prodlouží na 14 dní (jak chtěli senátoři), stejně jako povinná karanténa. Problémy se schválením v Senátu se tentokrát neočekávají.

Přilepšení max. 90 % průměrného výdělku

Staronová izolačka bude činit nejvýše 370 Kč za den a budou ji vyplácet zaměstnavatelé k náhradě mzdy nejdéle po dobu 14 zameškaných kalendářních dní.

V případě, že by součet příspěvku a náhrady mzdy přesáhl 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží tak, aby podpora dosáhla vždy maximálně 90 % průměrného výdělku. V současnosti přitom zaměstnanci na náhradě mzdy během prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti získávají 60 % redukovaného vyměřovacího základu.

Zaměstnavatelé si příspěvek k náhradě mzdy odečtou od povinného odvodu pojistného.

Příspěvek je určen pro zaměstnance účastné nemocenského pojištění, kteří jsou v nařízené karanténě či izolaci. Nárok vznikne i těm, kteří pracují na dohodu a jejich příjem z ní zakládá účast na nemocenském pojištění. Tzn. při příjmu od 3500 Kč měsíčně hrubého u dohody o pracovní činnosti a při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně hrubého u dohody o provedení práce.

Nebude se naopak vyplácet v případě nařízené karantény po návratu ze zahraničí, pokud se nejednalo o pracovní či služební cestu.

Výplata příspěvku bude platná zpětně od března do konce letošního května, tedy na tři měsíce s možností prodloužení. Nárok vznikne jen v případě, že karanténa či izolace bude nařízena od 1. března dál. Pokud by vám tedy byla nařízena 25. února s přesahem do března, na příspěvek nedosáhnete, a to ani za samotný březen.

Dávka bude osvobozena od daně z příjmů fyzických osob, nezohlední se při posuzování příjmu kvůli sociálním dávkám a nebude možné ji postihnout exekucí.

Izolačka pomůže hlavně lidem s nižšími příjmy

Ministerstvo práce už před schvalováním první izolačky zveřejnilo modelové příklady, z nichž vyplývalo, že mimořádný příspěvek pomůže relativně více lidem s nižšími příjmy.

Zaměstnancům se díky ‚izolačce‘ zvýší příspěvek za období čtrnáctidenní karantény v rozsahu od 260,60 Kč denně do 370 Kč denně. První z částek získají navíc lidé s minimální mzdou, tedy 15 200 hrubého, nejvyšší částku pak ti pobírající zhruba 32 000 tisíc korun a více, vypočítal Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, s tím, že přibližně nad úrovní 32 tis. Kč izolačka dále nenarůstá.

Příspěvek tak podle něj bude motivovat k odchodu do karantény hlavně zaměstnance s podprůměrným příjmem. To jsou, jak známo, asi dvě třetiny zaměstnanců, takže ‚izolačka‘ by měla skutečně vést k určitému zlepšení situace stran nahlašování rizikových kontaktů a uchylování se do karantény, domnívá se Kovanda, podle jehož propočtů si zaměstnanec s minimální mzdou s izolačkou polepší o 19,2 %, zatímco zaměstnanec se mzdou 45 tis. Kč získá navíc 11,5 % běžného čistého výdělku. Maximálně lze k náhradě mzdy získat za dva týdny 5180 Kč.

Náklady na ‚izolačku‘ by měly pro veřejné rozpočty činit nejvýše dvě miliardy korun. To je únosná cena za to, že by zhruba dvě třetiny zaměstnanců opravdu mohly být motivovány k epidemiologicky žádoucímu jednání. Ztráta ekonomiky z pandemie dosahuje v době nynějšího lockdownu zhruba dvou miliard korun – ovšem denně, soudí Kovanda.



Maláčová na Twitteru ilustruje, že se 100% náhradou mzdy chtěla myslet na všechny. Původní izolačku s nižším příspěvkem přitom ale navrhla ona sama

OSVČ obešla Schillerová

Otázka, zda podobnou podporu vztahovat i na OSVČ, padla už při schvalování původní izolačky. Nápad vypadal slibně, výsledek ale nestojí za moc.

Poslanci Pirátů a SPD chtěli původně pozměňovacími návrhy rozšířit izolačku také na všechny podnikatele, což ministryně financí Alena Schillerová odmítla. Argumentovala tím, že příplatek v určité formě vloží do návrhu nového zákona o kompenzačním bonusu.

To sice udělala, předloha ale obsahuje mimořádný příspěvek za karanténu či izolaci ve výši 500 Kč denně jen pro OSVČ s účastí na nemocenském pojištění. Těch je ale přitom naprostá menšina. Jen necelá desetina z více než milionu OSVČ si platí nemocenské pojištění, upozornil Kovanda.

OSVČ se k nemocenskému pojištění často vůbec nehlásí proto, že v případě pracovní neschopnosti pobírají nemocenské až od 15. dne nemoci a během prvních dvou týdnů nemají nárok na žádnou kompenzaci ušlého příjmu tak, jako to je v případě zaměstnanců s náhradou mzdy vyplácenou zaměstnavatelem. OSVČ, které na bonus v karanténě a izolaci dosáhnou, na něj mají nárok zpětně od února.