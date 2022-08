Při platbě kartou v zahraničí (ne)ušetříte. Porovnali jsme kurzy platebních karet a našli 6 nejlepších

Při použití platební karty v zahraničí (resp. při platbě kartou v cizí měně) na vás číhá několik nástrah. Ty si krátce připomeneme.

1. Kurz vydavatele karty

Každý vydavatel používá nějaký kurz při platbě kartou v cizí měně. Někdo použije čistý kurz kartové společnosti (Curve, Hello bank u kreditní karty), jiný dokonce aktuální kurz na finančním trhu (Revolut, Zen.com), ale většina vydavatelů karet má svůj vlastní kurz. Rozdíl mezi původním kurzem na finančním trhu a zaúčtovaným kurzem je forma poplatku a říkáme tomu marže, odchylka či spread.

Sice už existuje povinnost uvádět rozdíl (odchylku) mezi kurzem Evropské centrální banky a daným vydavatelem karty, ale z tabulky níže zjistíte, že to neumožní ani hrubou orientaci. Některé banky si s nařízením hlavu nelámou a odchylku neuvádějí. Jiné banky sice rozdíl v marži poctivě zobrazí, ale výsledný, zaúčtovaný je stejně odlišný. A často i výhodnější. Výsledek? Nedá se na to spolehnout.

2. Přirážka za jinou měnu

Takzvané „převalutování“ s oblibou používají polské banky, ale je standardem většiny vydavatelů karet na západ od nás. Kromě kurzu se účtuje i poplatek za transakci v cizí měně. V Česku působícím zástupcem této praxe je společnost Wise.

3. DCC

Dynamic Currency Conversion (DCC) vám umožní zvolit si přímo na terminálu zahraničního obchodníka, že platba proběhne v korunách. Nezinkasuje vás tak český vydavatel karty, ale přímo zahraniční acquirer (provozovatel terminálu a zpracovatel transakcí), kterému platební terminál patří. Pokud má česká karta špatné kurzy, mohla by se vám služba DCC dokonce vyplatit. Problém je, že vy se musíte rozhodnout během pár sekund, takže asi těžko budete u pokladny zjišťovat kurz vaší banky s marží za transakci a porovnávat jej s aktuálně nabízeným kurzem přes DCC… Výsledek: v praxi nepoužitelné a většinou pro držitele karty nevýhodné.

4. Poplatek provozovatele bankomatu





I když máte výběr hotovosti českou kartou v zahraničí třeba bez poplatku, zinkasovat vás může zahraniční provozovatel bankomatu. Kromě poplatků výše pak zaplatíte ještě poplatek za výběr „zdarma“. Ale dělají to i české banky zahraničním držitelům karet, takže je to takový novodobý „trend“, jak dostat z lidí další peníze.

Kurzy nejsou všechno, karty se vyplatí Tento článek sleduje výhradně kurzové marže. Pokud platíte vyšší částky v cizí měně, má smysl uvažovat o výběru vhodné platební karty. A pokud ne, i tak se platební karty vyplatí. S platební kartou dostáváte výhodu v podobě pojištění nákupu, transakci totiž můžete reklamovat. Platební karty mohou být zapojeny i do cashbacku, čímž se vám vylepší výsledný efektivní kurz. A hlavně – platba kartou je bezpečnější. Když ztratíte hotovost, končíte. Když ztratíte kartu, je to nepříjemné, ale o peníze většinou nepřijdete. Ideální je proto kombinace platební karty i hotovosti. A jestli chcete z platebních karet dostat maximum, pořiďte si jich více podle konkrétních výhod, které pro vás nabízejí.

Blokace není totéž co zúčtování

Testovali jsme ve dvou měnách: platba v eurech byla ve slovenské Turzovce, platba v polských zlotých pak v polských Chalupkách. Platba v eurech proběhla ve čtvrtek, čímž se potvrdil fakt, že některé banky transakce zaúčtují až za dva pracovní dny, v tomto případě v pondělí. Platba tak „visela“ pro zaúčtování až 4 dny.

V tabulce zkratka D+0, D+1, D+2, D+4 znamená den transakce a počet kalendářních dnů do jejího zaúčtování. Čím menší číslo, tím rychlejší zaúčtování a tím také lepší přehled o kurzu.

Přesnou výši transakce, která se již nezmění, vám ihned ukážou jen vydavatelé 4 karet:

Air Bank. Curve. Revolut. Wise.

Air Bank si k blokované částce přihodí vlastní marži a ta vám zůstane. Wise si automaticky naúčtuje poplatek za konverzi měny, pakliže nemáte danou měnu na multiměnové složce. Celkovou částku už vidíte i s poplatkem. Curve a Revolut v rámci základních tarifů blokují a následně účtují téměř čisté kurzy z finančního trhu, ale pokud limit přesáhnete, účtuje se přirážka. Celková částka transakce kartou je však pevná a už se nezmění.

Sázkou na jistotu jsou Curve, kreditka Hello bank!, mBank Svět, Revolut a Wise

Nejlepší kurzy mělo 6 testovaných platebních karet. Není hlavní či jediný vítěz, protože všechny jmenované jsou skvělé a mají své vlastní cílové skupiny.

Curve – bez přirážky

Marže Curve byla vždy 0 %, transakce se zaúčtovala čistým kurzem Mastercard. Nevýhodou je 30denní limit pro transakce s výhodným kurzem, ten je 1000 € (cca 24 657 Kč), poté se platí 2% marže ke kurzu. Pokud chcete vyšší limit, musíte platit poplatek min. 9,99 € měsíčně (cca 246,33 Kč).

Opatrně při platbě s Curve během víkendů a britských státních svátků, účtuje se kurzová přirážka 0,50–1,50 %.

Kreditní karta od Hello bank! – bez přirážky

Kreditka od Hello bank!, která používá marketingové označení HelloPay, je stálicí již od počátku své existence. Jde o unikát na trhu, a pokud ji máte, nebo na její vydání dosáhnete, jde o skvělý nástroj (nejen) pro placení v zahraničí. Karta používá čisté kurzy Mastercard, nemá žádné další přirážky. Z pohledu směnných kurzů je to nejlepší kreditní karta na českém trhu, která se stále vydává.

mBank: přirážka max. 0,34 % u karet Svět

mBank se chlubí, že její debetní karty Svět jsou skvělé a se skvělými směnnými kurzy:

Skvělé směnné kurzy na kartě a nejlepší účet na trhu zdarma. (Citace reklamy mBank)

Pokud jde o nejlepší účet na trhu zdarma, měli bychom silnou oponenturu. U platebních karet Svět však má pravdu a náš test to potvrdil. S platebními kartami mBank Svět s logem Mastercard i Visa se nemusíte bát platit nebo vybírat v cizí měně. Z pohledu směnných kurzů je to nejlepší debetní karta na českém trhu k českému platebnímu účtu. Ale pozor, musíte mít jejich kartu s přívlastkem „Svět“, ostatní karty mBank kurzy mají „standardní“ (rozumějte nic moc).

U eura byl kurz mBank totožný pro Mastercard i pro Visu. U polského zlotého měla Visa kurz výhodnější než její karta Mastercard a při porovnání s konkurencí byla zcela bez marže; přitom kurz byl zaúčtovaný v režimu D+2.





Revolut: přirážka max. 0,41 %

Revolut používá čistý kurz z finančního trhu, proto nás u eura překvapil spread 0,41 % oproti kurzu Curve a Hello bank! Dokonce i mBank měla lepší kurzy. Naproti tomu u PLN byl kurz Revolutu absolutně nejnižší (společně s Wise), a rozdíl byl dokonce pod nulou: −1,38 % od kurzu Curve, Hello bank! a mBank Visa Svět.

S Revolutem nakládejte ale velmi opatrně. Velmi rád blokuje účty při sebemenším podezření na původ transakce (a jde klidně jen o stokoruny), základní tarif má omezení pro směnu do výše 1000 GBP měsíčně (cca 29 168 Kč) a během víkendu se účtuje 1% příplatek ke kurzu, podobně jako u Curve.

Wise: přirážka max. 0,62 %

Wise má výhodu v podobě multiměnových složek, některé mohou mít i vlastní IBAN. Přitom stále máte jednu kartu. Když máte peníze na účtu v měně platby, částka se strhne v dané měně, a tím to pro vás končí. Pokud se bude konvertovat do jiné měny, typicky do CZK, Wise si účtuje poplatek. Ale i s tímto poplatkem jsou kurzy značně výhodné, oproti standardním bankám. V našem testu se transakce strhla z korunové složky.

Wise můžeme doporučit, pokud potřebujete často provádět měnové konverze, cestujete do zahraničí a nechcete využívat (nějakou) českou banku. Je to bezpečnější cesta než Revolut, přičemž získáte standardní účet s IBAN. Ale není vhodný pro tuzemské platby v CZK, klasickou banku s Wise nenahradíte, jde o doplněk.

EUR – datum transakce: 18. 8. 2022 (čtvrtek)

Kurz na trhu v den transakce: 24,605

Kurz ECB v den transakce: 24,611

Kurzy platebních karet Vydavatel Typ karty Uvedená odchylka od ECB Kurz při zaúčtování Doba zaúčtování Odchylka od nejlepšího kurzu Air Bank Mastercard debetní neuvedena 25,250 D+4 +2,66 % Banka CREDITAS Mastercard debetní neuvedena 25,083 D+1 +2,03 % Curve Mastercard debetní neuvedena 24,583 D+0 0 % Česká spořitelna Visa debetní +2,747 % 25,287 D+2 +2,86 % ČSOB Mastercard debetní neuvedena 25,166 D+4 +2,37 % Equa bank Mastercard debetní +3,230 % 25,500 D+2 +3,73 % Expobank Mastercard debetní +2,003 % 25,166 D+1 +2,37 % Fio banka Maestro +2,696 % 25,281 D+1 +2,84 % Hello bank! Mastercard debetní neuvedena 25,083 D+4 +2,03 % Hello bank! Mastercard kreditní neuvedena 24,583 D+1 0 % Komerční banka Visa debetní neuvedena 25,417 D+4 +3,39 % mBank Mastercard debetní 0,03 % 24,632 D+1 +0,20 % mBank Visa debetní 0,03 % 24,632 D+2 +0,20 % MONETA Money Bank Visa debetní +3,30 % 25,368 D+4 +3,19 % Raiffeisenbank Visa debetní 4 % 25,583 D+2 +4,07 % Revolut Mastercard debetní neuvedena 24,684 D+0 +0,41 % UniCredit Bank Visa debetní +3,2628 % 25,526 D+4 +3,84 % Wise Mastercard debetní +0,51 % 24,737 (včetně poplatku) D+0 +0,62 %

Kurzová hitparáda Platební karty s nejlepšími kurzy v EUR (řazeno abecedně, všechny jsou dobré) Curve (Mastercard)

Hello bank! HelloPay (Mastercard)

mBank Svět (Mastercard i Visa)

Revolut (Mastercard, Visa)

Wise (Mastercard) Banky s nejhoršími kurzy u karet při platbě v EUR (řazeno podle nejhoršího kurzu od 3 % marže) Raiffeisenbank (4,07 %) UniCredit Bank (3,84 %) Equa bank (3,73 %) MONETA Money Bank (3,19 %)

PLN – datum transakce: 22. 8. 2022 (pondělí)

Kurz na trhu v den transakce: 5,174

Kurz ECB v den transakce: 5,174

Kurzy platebních karet Vydavatel Typ karty Uvedená odchylka od ECB Kurz při zaúčtování Doba zaúčtování Odchylka Air Bank Mastercard debetní neuvedena 5,327 D+2 +1,21 % Banka CREDITAS Mastercard debetní neuvedena 5,491 D+2 +4,14 % Curve Mastercard debetní

neuvedena 5,273 D+0 0 % Česká spořitelna Visa debetní

+3,068 % 5,345 D+2 +1,38 % ČSOB Mastercard debetní

neuvedena 5,345 D+4 +1,38 % Equa bank Mastercard debetní



+7 % 5,564

D+2 +5,52 %

Expobank Mastercard debetní

+2,074 % 5,509

D+2 +4,48 %

Fio banka Maestro

+2,495 %

5,327

D+1 +1,03 %

Hello bank! Mastercard debetní

neuvedena

5,473

D+1 +3,79 %

Hello bank! Mastercard kreditní

neuvedena

5,273

D+1 0 %

Komerční banka Visa debetní



neuvedena

n/a (stále v blokaci)

n/a (stále v blokaci) n/a

mBank Mastercard debetní

2,54 %

5,291

D+1 +0,34 % mBank Visa debetní

0,03 %

5,273

D+2 0 %

MONETA Money Bank Visa debetní

+4,76 %

5,364

D+2 +1,72 %

Raiffeisenbank Visa debetní +4,04 % 5,367 D+2 +1,79 % Revolut Mastercard debetní

neuvedena

5,200

D+0 −1,38 %

UniCredit Bank Visa debetní

+3,59 %

5,345

D+2 +1,38 %

Wise Mastercard debetní

+0,33 %

5,200

D+0 −1,38 %