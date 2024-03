Vybrali jsme z bankomatů eura. Se kterými platebními kartami ušetříte? (TEST)

V článku Za jeden výběr z bankomatu na Slovensku můžete klidně zaplatit třikrát (TEST) jsme vám popsali, jakým způsobem vás mohou banky a vydavatelé karet zinkasovat za jediný výběr z bankomatu. Připomeňme si ve zkratce formy účtovaných poplatků.

Za co platíte, nebo můžete platit při výběru hotovosti z bankomatu:

Poplatek provozovatele bankomatu: neovlivníte.

bankomatu: neovlivníte. DCC – poplatek (kurz) za směnu měny na výchozí měnu vaší karty: můžete odmítnout.

– poplatek (kurz) za směnu měny na výchozí měnu vaší karty: můžete odmítnout. Poplatek vydavatele karty za použití bankomatu: je různý, podle typu vašeho účtu/tarifu, často je výběr bez poplatku.

karty za použití bankomatu: je různý, podle typu vašeho účtu/tarifu, často je výběr bez poplatku. Poplatek (kurz) za směnu měny na výchozí měnu vaší karty či účtu: po transakci už neovlivníte. Předem ovlivníte jen vhodnou kartou, kterou použijete.

Z bankomatů ČSOB a Slovenské sporiteľňi jsme vybrali z testovaných karet hotovost, počkali na zúčtování transakce a porovnali výsledky.

Parametry testu Datum výběru z bankomatu: sobota 23. 3. 2024, 06:30 – 07:00 hod.

Provozovatelé bankomatů: ČSOB, Slovenská sporiteľňa

Místo: Bardejov, Slovensko Kurz ECB V den transakce: 25,371 Kč/EUR (konec pracovního týdne = v pátek) Následující kurzy ECB Pondělí: 25,266 Kč/EUR (koruna posílila)

Úterý: 25,277 Kč/EUR (nepatrné oslabení koruny)

Výsledky testu

Abecední řazení s poplatky a datem zaúčtování

Výběr z bankomatu na Slovensku Vydavatel karty Kurz při zaúčtování Datum zaúčtování Poplatek Air Bank 26,062 (Mastercard) 26. 3. 2024 (D+3) 35 Kč Banka CREDITAS 25,858 (Mastercard) 25. 3. 2024 (D+2) 0 Kč Curve 25,412 (Mastercard) 23. 3. 2024 (D+0) 0 Kč Česká spořitelna 26,374 (Visa) 25. 3. 2024 (D+2) 0 Kč ATM Slovenské sporiteľňi

40 Kč ostatní ATM ČSOB 26,404 (Mastercard) 25. 3. 2024 (D+2) 5 Kč Fio banka 26,005 (Maestro) 24. 3. 2024 (D+1) 0 Kč Komerční banka 26,208 (Visa) 25. 3. 2024 (D+2) 0 Kč Max banka 25,794 (Mastercard) 25. 3. 2024 (D+2) 0 Kč mBank 25,506 (Visa)

25,512 (Mastercard) 25. 3. 2024 (D+2)

24. 3. 2024 (D+1) 29 Kč MONETA Money Bank 26,218 (Visa) 26. 3. 2024 (D+3) 0 Kč Oberbank 25,851 (Mastercard) 25. 3. 2024 (D+2) 0 Kč Partners Banka 26,005 (Visa) 25. 3. 2024 (D+2) 0 Kč Raiffeisenbank 26,292 (Visa) 26. 3. 2024 (D+3) 0 Kč Revolut 25,435 (Mastercard) 23. 3. 2024 (D+0) 0 Kč UniCredit Bank 26,210 (Visa) 25. 3. 2024 (D+2) 40 Kč Wise 25,465 (Visa) 23. 3. 2024 (D+0) 0 Kč ZEN.COM 25,567 (Mastercard) 23. 3. 2024 (D+0) 0 Kč

Air Bank, Curve, Česká spořitelna, Partners Banka, Revolut, Wise a ZEN.COM čekají na oficiální zaúčtování transakce, ale blokovaná částka se již nemění a je pevná, resp. její součástí je již kurzová marže.





U ostatních vydavatelů karet je jiná částka blokace a jiná po zaúčtování transakce.

Poplatek za výběr hotovosti z bankomatu v tabulce neberte vážně. Vhodným typem karty/účtu můžete mít výběry bez poplatků. Daná karta jen byla součástí účtu, kde se poplatek účtuje. Není to špatně, jen nemělo smysl kvůli testu měnit tarif účtu.

Na druhé straně, pokud právě vy máte typ účtu/karty s poplatkem za výběr hotovosti z bankomatu, má vliv na celkový náklad za výběr, tj. výsledný kurz bude ještě horší (jen není vidět, protože je schovaný do více poplatků).

Řazení podle nejlepšího kurzu v den transakce

Následující tabulka je seřazena podle nejlepšího kurzu. Referenčním údajem je kurz Evropské centrální banky (ECB) v pátek (tj. den přes transakcí, protože o víkendech se s měnami neobchoduje).

Pro Pražáky bude zajímavý i referenční kurz valut směnárny Exchange.cz. Šlo o VIP kurz platný v sobotu (a nebylo těžké jej získat). Bohužel dokazuje, že směnit předem hotovost je výrazně levnější než ji vybírat kartou v zahraničí. Směnárna s dobrými kurzy vám tak může ušetřit peníze i čas při shánění bankomatů.

Je ale fér dodat, že platební karta je pořád bezpečnější než hotovost, proto je lepší obojí kombinovat.

Nejlepší hotovostní kurzy nabídly karty Curve, Revolut, Wise, mBank a ZEN.COM. Pak už je procentní mezera.

Nováček v podobě Partners Banky drží slovo, marže je přesně 2,50 %. Není to málo, ale není to zase moc, čísla ale sedí, a to je dobře.

Na chvostu jsou Česká spořitelna a ČSOB. Tyto banky měly kurzy nejhorší, a to i přesto, že výběr byl proveden na bankomatech jejich kartou a z jejich vlastní skupiny (karta ČS → bankomat SLSP, karta ČSOB CZ → bankomat ČSOB SK).





Vydavatel karty Kurz při zaúčtování Marže Reference: === Evropská centrální banka === 25,371 0,00 % Reference: === Exchange.cz VALUTY VIP === 25,400 0,11 % Curve 25,412 0,16 % Revolut 25,435 0,25 % Wise 25,465 0,37 % mBank Visa Svět 25,506 0,63 % mBank Mastercard Svět 25,512 0,56 % ZEN.COM 25,567 0,77 % Max banka 25,794 1,67 % Oberbank 25,851 1,89 % Banka CREDITAS 25,858 1,92 % Fio banka 26,005 2,50 % Partners Banka 26,005 2,50 % Air Bank 26,062 2,72 % Komerční banka 26,208 3,30 % UniCredit Bank 26,21 3,31 % MONETA Money Bank 26,218 3,34 % Raiffeisenbank 26,292 3,63 % Česká spořitelna 26,374 3,95 % ČSOB 26,404 4,07 %

Doporučení

Hotovostní test opět potvrdil, že klienti mBank nemusí nic řešit a její karty Mastercard Svět a Visa Svět mohou svobodně používat bez omezení kdekoli a k čemukoli. Ano, jsou i lepší kurzy technologických karet, ale tady se bavíme o české (dobře, polské) bance, s českou podporou a bez dalších podmínek pro lepší kurzy.

Karty Curve, Revolut a ZEN.COM jsou skvělé, ale… Pro plné využití potřebujete placené tarify. A pokud nevyužijete širokou paletu dalších služeb těchto společností, poplatek vás asi těšit nebude. Aby to dávalo smysl, připravte si průměrně 200 Kč měsíčně, čím více, tím lépe. Tyto karty se vám vyplatí jen v případě, že často a hodně potřebujete směnu peněz. Ale pozor, s hotovostí moc nekamarádí a mají pevné měsíční limity pro její výběr, po nich začínají poplatky plus poplatky za nadlimitní směnu.

Pokud si chcete připadat skoro jako v bance, nebaví vás platit paušály a jen šmidlat po displeji mobilu, odpovědí je Wise. Marže je skvělá a nemusíte řešit ani víkendy, ani státní svátky. Měsíční limit na výběr hotovosti je ke dni publikace článku 96 300 Kč. Wise je platební instituce, takže bez pojištění vkladů. Nemusíte se toho bát, jde o seriózní společnost.

A ostatní banky? Pokud nechcete nic měnit, prostě to přežijete. Za pohodlí se platí a i ony musejí z něčeho žít. I s jejich marží ušetříte oproti nabídce předražené služby DCC.