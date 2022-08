Pravidla o růstu ceny zlata přestala fungovat. Proč už jeho cena neroste?

Začalo to covidem-19 na jaře roku 2020, pokračuje to dlouho nevídanou inflací, která začala zrychlovat na podzim 2021 a nyní dosahuje téměř 20% hranice, v únoru 2022 se přidala barbarská okupace Ukrajiny sousedním Ruskem. Všechny tři události patří do seznamu okolností, které omílá každý prodejce zlata: „V běžném období, kdy je klid a mír, na zlatu moc nevyděláte. Ale počkejte, až přijde krize, inflace, hospodářská recese, nebo dokonce válka!“

Inflace a válka je tady, ale zlatu se nahoru nechce

Investoři, držící v trezorech zlaté slitky, si mohli přes všechny trable spojené s pandemií už před dvěma lety mnout roce v očekávání, jak se jejich investice začne zhodnocovat. A také se tak ze dne na den stalo, v březnu 2020 zlato začalo rychle stoupat z burzovní ceny kolem 1600 dolarů až na srpnových 2075 dolarů. Na tomto vrcholu se cena zlata zastavila, zlato se rozhlédlo a prohlásilo, že to by mohlo pro tentokrát stačit.

V listopadu 2020 cena zase spadla na přibližných 1770 dolarů a od té chvíle poskakovala nahoru a zase prudce dolů, zřejmě společně se vzestupem další vlny pandemie a následně jejím poklesem. Kolem této hodnoty se zlato s těmito občasnými výkyvy pohybovalo až do ledna 2022.

A pak přišla válka, což se projevilo v březnu raketovým růstem zpátky na cenu přes 1900 dolarů, aby pak vzápětí, válka neválka, inflace neinflace, zase postupně spadla na současných cca 1690 dolarů.

Graf vývoje ceny zlata v letech 2019–2022 Autor: Česká mincovna, a.s.

Kdo v posledních dvou letech, tedy mezi rokem 2020 a 2022, nakoupil zlato v naději, že splní svoji roli uchovatele hodnoty, nemá zrovna moc velkou radost. A další vývoj nevypadá růžově ani v blízké budoucnosti.

Souhlasím, že zlato má učebnicové podmínky, které by měly podpořit růst jeho ceny. Je vysoká inflace, válka, záporné reálné sazby, a přesto zlato nic nedělá. Respektive jsme pozorovali na začátku roku, po vypuknutí ruské agrese vůči Ukrajině, růst k hodnotám okolo 2050 dolarů za trojskou unci, ale následoval pokles k dnešním přibližně 1750 dolarům za unci, říká Michal Valentík, člen investičního výboru společnosti Broker Trust.

Proč se tak děje, je mi upřímně záhadou. Částečným vysvětlením může být silný dolar, jehož hodnota se letos vyrovnala euru. Dalším důvodem, proč nemusí být o zlato větší zájem, je skutečnost, že se jedná o velmi malý trh, který má nízkou míru tržní kapitalizace a je mělký, a tedy lehce manipulovatelný. Pro mnoho velkých hráčů je to neuchopitelný, a tím pádem i neinvestovatelný trh. Třetí příčinou může být samotná těžba zlata, která není environmentálně příznivá, a tudíž dnešní investoři, kteří hledí na ESG faktory, se tomuto sektoru vyhýbají, zamýšlí se nad chováním ceny zlata Michal Valentík.

FED zvedá úrokové sazby, dolar posiluje

Nejsilnějším důvodem, proč cena zlata klesá, je posilování amerického dolaru, který je posilován jestřábí politikou americké centrální banky (FED).

První zvýšení úrokových sazeb v USA přišlo v březnu 2022 o 25 bazických bodů, následovalo další zvýšení v červnu o 75 b.p. a nejčerstvější zvýšení sazeb se odehrálo ve středu 27. července 2022, kdy FED zvedl úrokové sazby o dalších 75 b.p. na 2,25–2,50 %.





FED zvyšování sazeb zdůvodnil zvolněním ekonomické aktivity ve smyslu spotřeby a výroby, naproti tomu však trh práce zůstává v dobré kondici a inflace je i nadále zvýšená. Mluvčí FEDu Jerome Powell sdělil, že teoreticky by FED mohl zvýšit úrokové sazby ještě v září 2022 o 75 bazických bodů, avšak záleží na ekonomickém vývoji, který může růst úrokových sazeb ovlivnit. Červnová americká inflace je na úrovni 9,1 %, což je nejvyšší za posledních 40 let.

V době růstu úrokových sazeb se investoři poohlížejí po jiných, výnosnějších aktivech, než je právě zlato. Drahé kovy nejsou tolik ziskové, už kvůli spreadu (rozdíl v nákupní a prodejní ceně), který může činit i 20 %. Mnohem vhodnější investicí v této době jsou akcie nebo protiinflační dluhopisy.

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka může být současně na vině za nízké ceny fyzického zlata také nákup papírového (nebo elektronického) zlata.

Jde o zlato, které si zakoupíte za burzovní cenu a získáte certifikát o vlastnictví. Takové zlato lze zakoupit, i když fyzicky neexistuje, dokonce nemusí být ani vytěženo.

Fyzické zlato je potřeba vytěžit, opracovat, tedy vyrobit z něj slitky, dopravit, a to vše znamená další náklady, které určují finální cenu. Naproti tomu papírové zlato tyto náklady nemá. V rámci trhu se zlatem pak vzniká inflace, kdy se tvoří nové zlato z ničeho a není ničím podloženo, říká Štěpán Křeček.

Papírové zlato je přitom rizikovější investice, než když si pořídíte fyzické zlaté slitky nebo mince. Fyzické zlato si odnesete do trezoru domů, nebo ho uložíte v bezpečnostní schránce banky. U papírového zlata je teoretická možnost, že o něj přes všechny garance přijdete. Je zde riziko protistrany, která vždy musí zůstat solventní, aby vaše investice neztratila hodnotu. Můžete se stát obětí podvodu, případně obchodník nebude dodržovat pravidla. A také může přijít válka nebo zemětřesení, rozbijí se servery, může i skončit obchodování na burze se zlatem.

Co by se muselo stát, aby cena zlata začala opět růst?

Jednou z cest, kdy by zlato mohlo zase získávat na ceně, jsou důsledky zákazu vývozu zlata z Ruska do Spojených států a Evropské unie.

USA dovoz zlata zakázaly koncem června 2022, Evropská unie schválila 21. července 2022 nové protiruské sankce za válku na Ukrajině, mezi něž patří i zákaz dovozu zlata. Jedná se nejen o zákaz samotného zlata, ale i šperků, které zlato obsahují.

Dalším startérem by mohl být válečný úspěch Ruska na Ukrajině.

I když se válka na Ukrajině rozhodně nechýlí ke konci, všeobecná obava z dalšího masivního růstu spotřebitelské inflace slábne. Jestliže tedy platí, že v době nejistoty a obavy z růstu cen je zlato v kurzu, v momentě opadnutí strachu se hráči na trhu zlata a drahých kovů spíše zbavují, říká Tomáš Wolf ze společnosti Citfin – Finanční trhy. To však platí jen při ‚ceteris paribus‘, tedy za jinak nezměněných podmínek. Pokud se válka na Ukrajině začne rozhýbávat ve prospěch Ruska nějak výrazně, nebo se významně změní situace s plynem, ropou a dalšími komoditami, drahé kovy mohou získat znovu na síle, dodává.





Ekonom Štěpán Křeček se domnívá, že finančnímu světu v současné době stagnace ceny zlata spíš vyhovuje. V době rostoucích úrokových sazeb mají banky obří zisky. Kdyby se lidi cítili ohrožení, tak by z bank vybírali peníze a nakupovali by zlato. Pokud by cena zlata rostla a lidi by chytili zlatou horečku, neprospívalo by to finančnímu systému. Některým institucím to může hrát do karet, říká.

Na druhou stranu, fakt, že lidé nepanikaří a nenakupují zlato v naději, že uchová hodnotu jejich peněz, znamená, že stále ještě finančnímu systému věří a nemají potřebu z něj odcházet. A to i v případě, že zde máme tak vysokou inflaci.

Pro dlouhodobé investice zlato funguje

Poslední dva roky zlato potvrzuje, že není tím správným cílem pro krátkodobé spekulace. Je nutné vzít v úvahu spread mezi nákupní a prodejní cenou, o kterém jsme psali výše. Zlato má fungovat jako aktivum, které nakoupíte a pak na dlouhá léta zapomenete, že ho máte. Podívejte se na tento graf, který ukazuje vývoj hodnoty zlata od roku 1995 do současnosti.

Graf vývoje ceny zlata v letech 1995–2022 Autor: Česká mincovna, a.s.

