Plná moc k přepisu vozidla musí být vždy úředně ověřená. Co vše by měla obsahovat?

Jak funguje přepis vozidla

Při nákupu ojetého vozidla je potřeba nechat převést vůz z původního majitele na nového vlastníka. Na tento přepis je stanovena lhůta 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Za převod je přitom zodpovědný vždy prodávající, a to i za předpokladu, že k jeho vyřízení pověří na základě plné moci kupujícího. V případě, že by se přepis auta v rámci této lhůty nestihl vyřídit, hrozí původnímu majiteli pokuta až ve výši 50 000 korun.

Dříve docházelo u přepisu vozu na nového vlastníka k takzvanému „polopřevodu“. Ten spočíval v tom, že původní majitel odhlásil vůz na svém úřadu a následně zaslal příslušné doklady novému majiteli, který se k vlastnictví vozu měl přihlásit sám. Tímto způsobem se ale od roku 2015 už převod auta neprovádí, jelikož někteří noví majitelé na sebe záměrně vůz nepřihlašovali, aby se vyhnuli placení ekologické daně.

Žádost o přepis vozidla se podává na dopravním odboru kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Jedná se o záležitost, která zabere jen pár chvil za předpokladu, že má žadatel připravené všechny potřebné dokumenty. Samotný převod pak stojí 800 korun (u motorového vozidla s nejméně 4 koly) a evidenční kontrola 400 korun. Někdy je potřeba zaplatit ještě takzvanou ekologickou daň. Záleží přitom na původním majiteli vozu, zda tyto poplatky přičte k ceně automobilu, nebo je uhradí ze svého.

Co se týká jednorázového poplatku za ekologickou daň, ten se platí u prvního převodu starších vozidel, která nesplňují potřebné emisní normy. U automobilů, které splňují emisní normy EURO 3 až EURO 5, se žádný poplatek neplatí. V případě vozidel splňujících emisní normu EURO 2 se platí poplatek 3000 korun, u normy EURO 1 je to 5000 korun a u vozů, které nesplňují žádnou normu, je potřeba uhradit ekologickou daň ve výši 10 000 korun.

Dokumenty potřebné pro převod auta

Aby mohla být žádost o přepis vozidla na nového vlastníka rychle vyřízena, je nezbytné přinést s sebou na úřad potřebné dokumenty. Než tak ale učiníte, je nutné, aby si nový majitel zřídil bezodkladně po podpisu kupní smlouvy povinné ručení. V rámci převodu vozidla se totiž musí předložit také nová zelená karta neboli doklad o povinném ručení.

Dále bude ještě potřeba zajistit takzvaný doklad o evidenční kontrole. Ten může vyřídit jak prodávající, tak kupující, jelikož se nevystavuje na osobu, ale na automobil. Vzhledem k tomu, že jeho vystavení může zabrat nějaký čas, je vhodné vyřídit tuto záležitost s dostatečnou časovou rezervou. Je potřeba ale mít na paměti, že v okamžiku převodu vlastníka vozidla nesmí být tento doklad starší více než 30 dnů. Kromě nové zelené karty a dokladu o evidenční kontrole bude pak potřeba při žádosti o přepis auta předložit také následující dokumenty:

vyplněný formulář žádosti o zápis změny vlastníka vozidla (je možné vyplnit až na úřadu),

kupní smlouvu,

velký technický průkaz,

malý technický průkaz,

doklady totožnosti (případně ověřenou plnou moc).

Kdy je potřeba plná moc pro převod vozu

Vzhledem k tomu, že se na úřad pro převod vlastnických práv k vozidlu musí dostavit obě strany, tedy prodávající i kupující, a musí tak učinit do deseti dnů od podepsání kupní smlouvy, může být poměrně komplikované domluvit se na nějakém společném termínu. Zejména v případě, kdy je každá osoba z jiného konce republiky. Řešením takové situace je plná moc k přepisu auta, díky níž je možné, aby celou záležitost mohl obstarat pouze jeden ze zúčastněných.

Pakliže se na úřad ve stanovené lhůtě nemůže dostavit ani prodávající, ani kupující, může k tomu být pověřena na základě plných mocí třetí strana, tedy jakákoliv jiná osoba způsobilá k právním úkonům. V takovém případě je potřeba plná moc pro převod vozidla jak od kupujícího, tak od prodávajícího. Vždy je ale lepší, když převod zařizuje samotný prodávající, neboť on je zodpovědný za dodržení stanovené lhůty a ne vždy se dá stoprocentně spolehnout na někoho jiného.





Náležitosti plné moci na přepis auta

Plná moc pro přepis auta nemá zákonem nařízenou formu zpracování. To znamená, že může být vypracována jak v tištěné podobě, tak psaná rukou. Důležité však je, aby obsahovala podstatné informace, na základě kterých bude zplnomocnění platné. Vzhledem k tomu, že bude použita pro jednání s úřadem, je nezbytné, aby byla také úředně ověřená. Každá plná moc na převod vozidla pak musí obsahovat následující náležitosti:

identifikaci zmocnitele a zmocněnce,

informaci o tom, jaké úkony má zmocněnec právo vykonávat a v jakém rozsahu,

specifikaci vozidla (tovární značka, model, výrobní číslo karoserie a číslo registrační značky),

datum, místo a podpis zmocnitele.

Plná moc k přepisu vozidla: vzor ke stažení

Na internetu je snadno dostupná plná moc na přepis auta ke stažení. Pokud si tedy nevíte rady s jejím vytvořením, můžete si jednoduše stáhnout vzor plné moci pro převod vozidla do svého zařízení. Ten pak můžete buď vyplnit (pokud to daný vzor umožňuje), nebo sepsat nový dokument podle údajů uvedených v této šabloně.

Pro případ, že byste náhodou narazili na dokument, jenž neobsahuje všechny důležité informace, které by měl, je lepší stáhnout si více vzorů a porovnat je mezi sebou. Tímto způsobem předejdete nepříjemnostem, pokud by v dokumentu něco chybělo. Věřte ale, že budete-li se řídit výše uvedeným obsahem plné moci, zvládnete ji sepsat bez problémů sami, aniž byste k tomu šablonu potřebovali.

Jak dlouho platí plná moc na přepis auta

Platnost plné moci k přepisu vozidla je dána splněním stanoveného úkonu. To znamená, že v momentě, kdy je převod automobilu na nového vlastníka proveden, plná moc zaniká. Zmocněnec pak již nemá právo za zmocnitele na úřadu jednat. Někdy může být v plné moci stanoven také termín ukončení její platnosti. To se však v případě oprávnění k převodu vozidla moc často neděje, neboť je to zbytečné. Taková plná moc je založena vyloženě na splnění jednoho konkrétního úkonu. Jedná se tedy o takzvanou plnou moc speciální.

K čemu slouží plná moc pro převod vozu?

Plná moc k přepisu automobilu opravňuje prodávajícího, kupujícího nebo jinou osobu k jednání v této záležitosti na dopravním odboru úřadu obce s rozšířenou působností. Na základě specifikace a rozsahu zplnomocnění může zmocněnec zažádat o přepis vozidla z původního vlastníka na nového. Je však potřeba, aby měla oprávněná osoba k dispozici všechny dokumenty, které bude k tomuto převodu potřebovat.

Jaký je obsah plné moci k přepisu auta?

Plná moc k převodu auta by měla v prvé řadě obsahovat identifikaci zúčastněných stran, tedy zmocnitele a zmocněnce. V případě fyzických osob se uvede jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště. U právnických osob se pak uvádí název firmy, IČO, sídlo a jednatel. Dále je potřeba v plné moci uvést informaci o tom, jaké úkony má zmocněnec právo vykonávat a v jakém rozsahu, údaje o specifikaci vozidla a nakonec datum, místo a podpis zmocnitele.

Kdo může na základě plné moci provést převod vozidla?

Převod automobilu na nového vlastníka obvykle provádí prodávající, jelikož právě on je zodpovědný za dodržení stanovené lhůty pro jeho vyřízení. Na úřadu se však musí sejít obě zúčastněné strany, tedy jak prodávající, tak kupující. Pokud jeden z nich nemůže stanovený termín dodržet, je možné, aby celou záležitost vyřídila pouze jedna strana na základě plné moci. Stejně tak je možné k tomuto účelu zplnomocnit třetí stranu, tedy úplně někoho jiného. V takovém případě je ale nezbytné, aby pověřená osoba obdržela plnou moc zároveň od prodávajícího i od kupujícího.