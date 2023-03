Platy učitelů porostou, ovšem až od roku 2024. Lepší finanční ohodnocení zajistí novela školského zákona

V souvislosti s českým školstvím se ve společnosti opakovaně hovoří o nedostatečném finančním ohodnocení pedagogů. Zatímco v roce 2015 pedagogové pobírali méně než 30 tisíc korun, v roce 2022 už činil průměrný plat učitele 46 843 korun. A jak se zdá, pozitivní trend bude pokračovat i nadále. V roce 2023 a 2024 nás čeká hned několik změn, které by měly učitelům zajistit vyšší platy. Připravuje se novela školského zákona, podle které by měl plat učitele činit minimálně 1,404násobku průměrné hrubé měsíční mzdy.

I tak budou stále panovat významné rozdíly mezi ohodnocením pedagogů ve státní sféře oproti platům učitelů na soukromých školách. Zaměstnanci státní sféry mají platy dané platovými tabulkami. Oproti tomu učitelé na soukromých školách mají jistou pouze zákonem zaručenou mzdu, jinak je jejich finanční ohodnocení na zaměstnavateli. A protože mnoho soukromých škol nemá nijak bohaté sponzory, nemůže svým zaměstnancům vyplácet mzdy srovnatelné s výplatami ve státní sféře.

Platové tabulky učitelů

Platy pedagogických pracovníků zaměstnaných ve státní sféře jsou pevně dány platovými tabulkami. V platové tabulce učitelů (označené číslem 5) se nachází 7 platových stupňů, které reflektují počet let započitatelné praxe a nejvyšší dosažené vzdělání. Čím déle pedagog pracuje v daném oboru, tím vyšší platový stupeň mu náleží.

Dále se zde nachází platové třídy učitelů, které odpovídají náročnosti, složitosti a odpovědnosti dané pracovní pozice. U učitelů se až do roku 2022 rozlišovalo standardně 14 platových tříd. Od 1. ledna 2023 přibyla ještě 15. a 16. platová třída. Tyto dvě nové platové třídy se ovšem týkají pouze akademických pracovníků zaměstnaných na státních vysokých školách.

Platová tabulka pedagogů 2023

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15* 16* 1 do 2 let 15 540 Kč 16 860 Kč 18 230 Kč 19 750 Kč 25 040 Kč 31 290 Kč 31 550 Kč 32 120 Kč 32 820 Kč 33 600 Kč 34 860 Kč 37 480 Kč 40 380 Kč 2 do 6 let 16 110 Kč 17 460 Kč 18 990 Kč 20 560 Kč 25 760 Kč 31 560 Kč 31 850 Kč 32 690 Kč 33 500 Kč 34 620 Kč 36 490 Kč 40 100 Kč 43 350 Kč 3 do 12 let 17 120 Kč 18 620 Kč 20 200 Kč 22 000 Kč 26 430 Kč 31 930 Kč 32 330 Kč 33 100 Kč 34 850 Kč 36 070 Kč 38 450 Kč 42 270 Kč 46 400 Kč 4 do 19 let 18 300 Kč 19 870 Kč 21 600 Kč 23 380 Kč 27 650 Kč 32 590 Kč 33 330 Kč 34 340 Kč 36 300 Kč 38 720 Kč 41 640 Kč 45 670 Kč 49 960 Kč 5 do 27 let 19 470 Kč 21 170 Kč 23 000 Kč 25 020 Kč 28 870 Kč 33 600 Kč 34 380 Kč 35 780 Kč 38 560 Kč 41 700 Kč 45 750 Kč 49 520 Kč 53 640 Kč 6 do 32 let 21 130 Kč 22 980 Kč 24 890 Kč 27 050 Kč 30 920 Kč 35 330 Kč 36 290 Kč 37 770 Kč 41 780 Kč 45 140 Kč 49 450 Kč 52 120 Kč 55 600 Kč 7 nad 32 let 21 720 Kč 23 580 Kč 25 590 Kč 27 810 Kč 31 800 Kč 36 130 Kč 37 060 Kč 38 790 Kč 42 780 Kč 46 260 Kč 50 630 Kč 54 000 Kč 57 670 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

*týká se pouze akademických pracovníků na státních vysokých školách





Plat učitelů v roce 2023

Zatímco v roce 2022 jsme mohli zaznamenat dvouprocentní nárůst platů napříč celou platovou tabulkou, v roce 2023 se nic takového nekoná. Stoupnou pouze některé osobní příplatky. Kvůli vysoké inflaci tak dojde naopak k reálnému poklesu platů pedagogických pracovníků.

V poslanecké sněmovně se v prosinci roku 2022 začala probírat novela školského zákona, která by podle programového prohlášení vlády měla zajistit učitelům platy odpovídající 130 procentům průměrné mzdy. V praxi by to mělo vypadat tak, že by odhadovaný průměrný plat pedagogů v roce 2024 činil 57 151 korun, v roce 2025 dokonce 60 845 korun.

Novela, která byla v prvním kole hlasování schválena, by měla přinést ještě další změny na poli vzdělávání. Tou nejzásadnější je umožnění odborníkům s vysokoškolským vzděláním bez učitelské kvalifikace učit až tři roky na druhých stupních základních škol a na středních školách.

Průměrný plat učitele

Průměrný plat učitelů pravidelně vypočítává Český státní statistický úřad (ČSSÚ). Problém je, že při tomto výpočtu už se neberou v potaz rozdíly mezi zaměstnanci státního a soukromého sektoru. Výpočet se provádí tak, že se sečtou všechny platy a mzdy. Tato částka se následně vydělí počtem výplatních pásek, které odpovídají počtu zaměstnanců.

V roce 2022 činil podle ČSSÚ průměrný učitelský plat 46 843 korun. Pochopitelně to ale neplatí pro všechny pedagogické pracovníky. Této částce se pravděpodobně blížil plat učitele na střední škole s dlouholetou praxí, nicméně učitelka v MŠ bez praxe na něj dosáhla jen těžko. Lepší je proto ohodnocení jednotlivých pracovních pozic vztahovat k platovým třídám:

plat učitelky ve školce – odpovídá 8.–13. platové třídě,

plat učitele na základní škole – odpovídá 9.–14. platové třídě,

plat ředitele základní školy – odpovídá 12.–14. platové třídě,

plat učitele na střední škole – odpovídá 9.–14. platové třídě,

plat učitele na gymnáziu – odpovídá 9.–14. platové třídě,

plat vysokoškolského učitele – odpovídá 12.–16. platové třídě.

Budou se v roce 2023 měnit platové tabulky pedagogických pracovníků?

V roce 2023 se sice platy pedagogů v platové tabulce fixně nezvýšily, nicméně jedna změna se objevila. V tabulce nyní najdete 15. a 16. platovou třídu. Tyto platové třídy se ovšem týkají pouze akademických pracovníků na státních vysokých školách.

Jaký má učitelka v MŠ plat?

Učitelka v mateřské školce (ve státním sektoru) spadá podle platové tabulky do 8.–13. platové třídy. Její plat se tudíž může pohybovat v poměrně širokém rozmezí, konkrétně od 25 040 korun do 46 260 korun.

Liší se plat učitele na SŠ od platu učitele na gymnáziu?

Učitelé na gymnáziích a středních odborných školách patří podle platových tabulek do stejných tříd, jejich finanční ohodnocení by se tudíž nemělo výrazněji lišit.