Podívejte se na falešné bankovky. Čeští padělatelé jsou až na výjimky fušeři

V průběhu roku 2022 se českým policistům podařilo odhalit a stáhnout z oběhu celkem 1980 padělaných a pozměněných bankovek i mincí různých měn v celkové hodnotě 2,953 mil. Kč. Je to přibližně tři a půlkrát méně než v předchozím roce, kdy se policii podařilo odhalit padělky v hodnotě přes 40 mil. Kč, přičemž tehdy velkou část padělků tvořily eurové bankovky. Počet padělků se tedy v posledním roce výrazně snížil, ale je otázkou, zda je to tím, že padělatelé méně padělali. Podle člena bankovní rady Jana Procházky vloni neproběhla v ČR ani ve světě žádná větší policejní akce zaměřená právě na padělatele.

Mezi padělky vloni dominovaly české bankovky a mince, celkem se jednalo o 1120 kusů, což je přibližně o čtvrtinu méně než v roce 2021. Celková hodnota loni zadržených padělků českých platidel meziročně klesla o více než třetinu na 1,712 milionu Kč.

Nejčastějším terčem padělků českých bankovek se stala v uplynulém roce tisícikoruna. Padělatelé ji začali upřednostňovat před původně preferovanou dvoutisícovkou, protože při placení nebudí takovou pozornost jako hodnotnější peníze. Přece jen, při přebírání platby v hotovosti už si lidé dávají u bankovek vyšší hodnoty víc pozor a kontrolují bezpečnostní prvky.

Jaká je kvalita padělků? Nic moc

Člověk by čekal, že když už se někdo pustí do padělání bankovek, dá si s tím alespoň trochu práci. Je tedy trochu překvapivé, když padělatelé používají nejčastěji obyčejné inkoustové tiskárny a běžný papír, což se vloni týkalo 624 kusů bankovek (67 %). Padělků zhotovených na barevných tonerových kopírkách byla zhruba třetina (301 kusů). Pouhých 5 kusů (0,5 %) padělků pocházelo z tisku z plochy, to znamená z profesionální tiskárny, v jaké se tisknou například obaly nebo letáky.

Padělané bankovky také podle toho vypadají. Sice na první pohled vypadají stejně jako pravé, ale když je vezmete do ruky, cítíte, že papír nemá strukturu jako u bankovek, ale je hladký. Pravá bankovka je totiž vyrobena z bavlněného papíru, na který se nanáší tisk ve třech různých technikách, které na sebe navazují.

Zachycené padělky se rozlišují podle stupňů bezpečnosti, kterých je pět. Číslování je podobné jako ve škole. První stupeň označuje profesionální práci těžko rozeznatelnou od originálu, naopak pátý stupeň dostane falzifikát, který vyrobil nějaký „matla“ doma na své tiskárně. Většina padělků zachycených v roce 2022 patří do 4. stupně.





Stupně nebezpečnosti padělků bankovek podle rozlišení ČNB 1. Velmi nebezpečný padělek je padělek zhotovený odborníkem shodnými technikami jako pravé platidlo, nebo technikami jen těžko odlišitelnými. Padělek charakterizuje použití mimořádně kvalitní reprodukční techniky a mimořádně kvalitní napodobení všech ochranných prvků. Například jde o hlubotiskový padělek platidla s napodobením všech ochranných prvků na papíru, který má podobné vlastnosti jako bankovkový papír. 2. Nebezpečný padělek je padělek zhotovený shodnými nebo jinými technikami, charakteristický použitím kvalitní reprodukční techniky a kvalitním napodobením všech podstatných prvků. Například jde o padělek hlubotiskového platidla zhotovený kvalitním tiskem z plochy s napodobením ochranných prvků, nebo padělek zhotovený nekvalitním hlubotiskem s kvalitním napodobením ochranných prvků. Výjimečně i padělek xerografický, nebo produkt inkoustového tisku s velmi kvalitně napodobenými ochrannými prvky. 3. Zdařilý padělek je padělek průměrné kvality, u kterého je charakteristické použití dobré reprodukční techniky s napodobením některých ochranných prvků na dobré úrovni. Příkladem je padělek hlubotiskového platidla zhotovený tiskem z plochy nebo kvalitní barevnou xerografií, barevně věrný a s napodobenými ochrannými prvky. 4. Méně zdařilý padělek je takový, u kterého podvodníci použili nepříliš kvalitní reprodukční techniky, bez napodobení ochranných prvků, případně s nekvalitním napodobením některé z nich. Příkladem je padělek zhotovený jednobarevnou xerografií, tónovaný nebo kolorovaný, barevně odlišný, bez napodobení ochranných prvků. Barevná reprodukce zhotovená na základě inkoustového tisku, v neostrém provedení, s nekvalitním napodobením ochranných prvků nebo bez nich. 5. Neumělý padělek je ten, u kterého padělatelé použili nekvalitní reprodukční techniky, bez napodobení ochranných prvků, s odlišným barevným provedením. Například jde o padělek zhotovený černobílou xerografií, barevně odlišný, bez napodobení ochranných prvků, jiného rozměru, pouze jednostranný nebo slepený ze dvou stejných samostatně reprodukovatelných částí.

Kolik je peněz mezi lidmi?

Celková hodnota oběživa až do konce roku 2021 stoupala. K 31. prosinci 2021 bylo mezi lidmi celkem 731,1 mld. Kč. Na grafu níže je vidět, jak do vývoje vstoupila válka na Ukrajině. O rok později bylo v oběhu o cca 20 mld. Kč méně, celkem 709,5 mld. Kč. Nejvíce je v oběhu dvoutisícovka (17 ks na osobu), tisícikoruna (12,8 ks na osobu) a jednokorunová mince (63,3 ks na osobu).

Zajímavostí je, že od roku 1993 až doposud stále stoupá počet mincí. Zatímco v roce 1993 jich bylo mezi lidmi zhruba 300 milionů kusů, vloni už jich bylo cca 2,3 miliardy kusů.

Hodnota oběživa v Kč v letech 2018–2022 Autor: Česká národní banka

Vloni se také po dlouhé době dostaly do oběhu padělané 20korunové mince. V uplynulých 10 letech se jich našlo ročně zhruba do 10 kusů, v letech 2020–2021 dokonce žádná. Ale v roce 2022 jich zařízení na zpracování mincí rozpoznala a zadržela hned 183 kusů. Padělané dvacetikoruny jsou zhotoveny poměrně kvalitní ražbou, která se však od středu směrem k okrajům mince postupně zhoršuje. Magnetickými vlastnostmi odpovídají pravým mincích a jsou vyrobeny galvanickým pomosazením železného jádra s měděnou mezivrstvou. Dobře je však poznáte podle hrany, která je zploštělá a také je na nich mezi zvýšenou obrubou hrany a mincovním polem zřetelná rýha.

Jak poznáte padělanou dvacetikorunu? Autor: Česká národní banka

Jak poznáte pravou bankovku od falešné?

Bankovkový papír je specifický na dotyk. Bankovka není hladká, na lícní straně by měl být hmatem citelný hlubotisk.

Prohlédněte si bankovku proti světlu. Musí být vidět vodoznak.

Zkontrolujte ochranný proužek, na kterém je mikrotext a měnící se barva.

Zkontrolujte také soutiskovou značku.

V ornamentu na rameni portrétu je skrytý obrazec s nominální hodnotou.

Pohybujte bankovkou. Na líci by se měla měnit proměnlivá barva.

Na líci vpravo je dvoubarevný iridiscentní pruh

V případě, že budete mít podezření, že jste přijali padělanou bankovku, v žádném případě ji nepouštějte dál do oběhu, protože byste se tím dopustili trestného činu. Odneste ji na policii nebo na libovolnou pobočku kterékoli banky, která provádí pokladní operace.

Ochranné prvky českých bankovek Autor: Česká národní banka