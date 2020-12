Kdo je státní zaměstnanec?

Státní zaměstnanci se často ocitají pod palbou velké kritiky. Říká se, že nic nedělají, jsou líní a nepříjemní, úřední hodiny jsou nemožné a normální člověk si musí vzít dovolenou, aby na úřadu vůbec něco stihl vyřídit. A za to všechno berou nemalé peníze. Málokdo přitom ví, že státní zaměstnanci si vydělají pouze tolik, kolik jim přiznají tzv. platové tabulky pro státní zaměstnance ve služebním poměru.

Definicí státního zaměstnance se zabývá zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve kterém se píše, že „státním zaměstnancem je fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5“. Jde o:

přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,

přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,

řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů,

státní statistickou službu,

správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

ochranu utajovaných informací,

zabezpečování obrany státu,

zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,

přípravu nebo realizaci dotační politiky,

přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,

přípravu a provádění správních úkonů včetně kontroly,

ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

zadávání veřejných zakázek,

audit,

zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,

řízení činností uvedených v písmenech a) až r),

přípravu a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech a) až d), g), k) až n) a p), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů.

Zdroj: Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, § 5–6

Co jsou platové třídy a platové stupně?

Státní zaměstnanec přijatý do služebního poměru je nejprve zařazen do jedné z 12 platových tříd (5–16) dle své pracovní pozice. Podrobný popis platových tříd obsahuje nařízení vlády č. 302, o katalogu správních činností. O platovém stupni rozhoduje délka praxe na stejné či podobné pozici nebo v daném oboru.

Platové třídy

Každé povolání má doporučenou platovou třídu. Platová třída může být stejná, nebo různá dle pracovní náplně konkrétní pozice (např. zdravotní sestry obvykle spadají do 9. platové třídy, ale sestra se specializovaným zaměřením může spadat až do 12. platové třídy). O zařazení do platové třídy rozhoduje nadřízený státního zaměstnance.

Vliv na zařazení do platové třídy má vzdělání:

1.–2. třída: základní vzdělání,

3.–5. třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání,

6.–8. třída: střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem,

9. třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední s maturitou,

10. třída: vyšší odborné nebo vysokoškolské (bakalářské) vzdělání,

11.–12. třída: vysokoškolské (magisterské, bakalářské) vzdělání,

13.–16. třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání.

Některé stupně vzdělání zasahují do více platových tříd. V takovém případě je rozhodující svěřená odpovědnost a fyzická nebo psychická namáhavost vykonávané pozice.

Typy platových tříd:

5. třída – jednoduché úkony převážně administrativního rázu (zápisy jednání, evidence dokumentů, příprava podkladů, vedení registrů apod.),

– jednoduché úkony převážně administrativního rázu (zápisy jednání, evidence dokumentů, příprava podkladů, vedení registrů apod.), 6. třída – samostatné úkony administrativního rázu (vyřizování dílčích záležitostí, zajištění doručování písemností, dílčí kontrolní činnosti atd.),

– samostatné úkony administrativního rázu (vyřizování dílčích záležitostí, zajištění doručování písemností, dílčí kontrolní činnosti atd.), 7. třída – samostatné administrativní úkony (vyřizování věcí, posuzování podkladů, příprava řešení věcí, samostatné vyřizování náročnějších částí a další),

– samostatné administrativní úkony (vyřizování věcí, posuzování podkladů, příprava řešení věcí, samostatné vyřizování náročnějších částí a další), 8. třída – samostatné administrativní úkony s větším počtem účastníků, s rozsáhlejší podkladovou dokumentací, zajišťování odborných agend, provádění kontrol, inspekcí apod.,

– samostatné administrativní úkony s větším počtem účastníků, s rozsáhlejší podkladovou dokumentací, zajišťování odborných agend, provádění kontrol, inspekcí apod., 9. třída – náročnější samostatné úkony (např. zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend, řešení přestupků a jiných deliktů, prošetřování stížností),

– náročnější samostatné úkony (např. zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend, řešení přestupků a jiných deliktů, prošetřování stížností), 10. třída – náročnější samostatné úkony vyžadující vysokoškolské vzdělání jako vykonávání dílčích legislativních prací, vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy, vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob,

– náročnější samostatné úkony vyžadující vysokoškolské vzdělání jako vykonávání dílčích legislativních prací, vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy, vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob, 11. třída – náročnější úkony vyžadující vysokoškolské vzdělání (výkon komplexních právních činností, celostátní metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru služby apod.),

– náročnější úkony vyžadující vysokoškolské vzdělání (výkon komplexních právních činností, celostátní metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru služby apod.), 12. třída – náročnější a zodpovědnější úkony vyžadující vysokoškolské vzdělání (vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek, provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, celostátní koordinace a metodické usměrňování správy státních fondů a další),

– náročnější a zodpovědnější úkony vyžadující vysokoškolské vzdělání (vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek, provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, celostátní koordinace a metodické usměrňování správy státních fondů a další), 13. třída – náročnější a zodpovědnější úkony vyžadující vysokoškolské vzdělání a zkušenosti (tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu atd.),

– náročnější a zodpovědnější úkony vyžadující vysokoškolské vzdělání a zkušenosti (tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu atd.), 14. třída – nejvyšší pozice vyžadující vysokoškolské vzdělání (tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí, tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů apod.),

– nejvyšší pozice vyžadující vysokoškolské vzdělání (tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí, tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů apod.), 15. třída – nejvyšší pozice vyžadující vysokoškolské vzdělání (tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva EU atd.),

– nejvyšší pozice vyžadující vysokoškolské vzdělání (tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva EU atd.), 16. třída – komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev.

Platové stupně

Platové stupně zohledňují délku praxe (zkušenosti) pouze na stejné nebo podobné pozici. Praxe v odlišném oboru se většinou nezapočítává vůbec, nebo maximálně v délce ⅔. Ve výjimečných případech může být započítána celá. Praxe by měla být vždy relevantní k výkonu dané pozice.

Na zařazení do platového stupně má vliv vzdělání. Má-li státní zaměstnanec znalosti a zkušenosti například na zařazení do 9. platové třídy, ale chybí mu vzdělání, dochází k odečtu části praxe od 1 roku do 9 let, což ovlivní výši platu (např. zaměstnanec v 9. platové třídě přijde o 4 roky praxe, pokud má pouze střední vzdělání bez výučního listu).

Platové stupně jsou:

do 1 roku,

do 2 let,

do 4 let,

do 6 let,

do 9 let,

do 12 let,

do 15 let,

do 19 let,

do 23 let,

do 27 let,

do 32 let,

nad 32 let.

Platové tabulky pro státní zaměstnance platné v roce 2020

Ke dni 1. ledna 2020 byla zrušena platová tabulka č. 1 s nejnižšími platy. Tato tabulka zahrnovala například manuální profese, nezdravotnický personál ve zdravotnických zařízeních, umělce nebo nepedagogické pracovníky. Pracovníci z této tabulky byli automaticky přeřazeni do 2. platové tabulky, čímž si polepšili až o 3 %.

platová tabulka č. 2 – nelékařští pracovníci, zaměstnanci v sociálních službách + pozice z původní tabulky č. 1,

– nelékařští pracovníci, zaměstnanci v sociálních službách + pozice z původní tabulky č. 1, platová tabulka č. 3 – lékaři, zubní lékaři a lékaři orgánů sociálního zabezpečení,

– lékaři, zubní lékaři a lékaři orgánů sociálního zabezpečení, platová tabulka č. 4 – pedagogičtí pracovníci,

– pedagogičtí pracovníci, speciální výměry – hasiči, policisté, celníci, vojáci, úředníci ve služebním poměru.

Platová tabulka č. 2

Stupeň Praxe Platová třída 5–10 5 6 7 8 9 10 1 do 1 roku 14 660 15 770 16 980 18 300 19 730 21 260 2 do 2 let 15 200 16 330 17 560 18 950 20 400 22 010 3 do 4 let 15 700 16 890 18 180 19 610 21 130 22 800 4 do 6 let 16 250 17 480 18 810 20 300 21 870 23 610 5 do 9 let 16 800 18 080 19 470 21 010 22 640 24 440 6 do 12 let 17 380 18 690 20 150 21 770 23 430 25 290 7 do 15 let 17 970 19 350 20 840 22 520 24 290 26 200 8 do 19 let 18 600 20 020 21 560 23 310 25 140 27 120 9 do 23 let 19 250 20 720 22 330 24 130 26 020 28 100 10 do 27 let 19 330 21 450 23 090 25 000 26 960 29 090 11 do 32 let 20 640 22 210 23 940 25 910 27 920 30 150 12 nad 32 let 21 370 22 990 24 780 26 830 28 920 31 240

Stupeň Praxe Platová třída 11–16 11 12 13 14 15 16 1 do 1 roku 22 980 25 130 27 980 31 670 36 200 41 740 2 do 2 let 23 780 26 010 28 940 32 780 37 470 43 220 3 do 4 let 24 660 26 970 30 010 34 020 38 880 44 870 4 do 6 let 25 510 27 910 31 090 35 230 40 090 46 490 5 do 9 let 26 410 28 920 32 200 36 490 41 740 48 170 6 do 12 let 27 360 29 950 33 360 37 810 43 250 49 940 7 do 15 let 28 340 31 030 34 580 39 200 44 850 51 780 8 do 19 let 29 340 32 130 35 810 40 620 46 480 53 670 9 do 23 let 30 380 33 270 37 080 42 050 48 150 55 610 10 do 27 let 31 470 34 470 38 420 43 600 49 920 57 640 11 do 32 let 32 610 35 710 39 820 45 180 51 740 59 760 12 nad 32 let 33 790 37 030 41 290 46 840 53 650 62 000

Platová tabulka č. 3

Stupeň Praxe Platová třída 11 12 13 14 15 16 1 do 1 roku 33 420 35 480 39 900 42 510 45 060 47 840 2 do 2 let 34 330 36 490 41 000 43 630 46 300 49 180 3 do 4 let 35 350 37 560 42 140 44 810 47 590 50 570 4 do 6 let 36 330 38 620 43 310 46 030 48 900 52 020 5 do 9 let 37 370 39 760 44 540 47 300 50 290 53 490 6 do 12 let 38 460 40 930 45 810 48 600 51 710 55 020 7 do 15 let 39 610 42 160 47 130 50 010 53 190 56 640 8 do 19 let 40 770 43 440 48 500 51 400 54 750 58 320 9 do 23 let 41 960 44 740 49 910 52 880 56 350 60 030 10 do 27 let 43 230 46 100 51 400 54 410 58 000 61 820 11 do 32 let 44 530 47 530 52 940 56 000 59 720 63 690 12 nad 32 let 45 900 48 990 54 520 57 650 61 490 65 630

Platová tabulka č. 4: Pedagogičtí pracovníci (od 1. 1. 2020)

Stupeň Praxe Platové třídy 4 5 6 7 8 9 1 do 2 let 14 640 15 880 17 180 18 610 23 590 29 490 2 do 6 let 15 180 16 450 17 890 19 370 24 270 29 750 3 do 12 let 16 130 17 540 19 030 20 730 24 910 30 090 4 do 19 let 17 250 18 730 20 350 22 030 26 050 30 720 5 do 27 let 18 340 19 950 21 670 23 570 27 210 31 670 6 do 32 let 19 910 21 650 23 460 25 490 29 140 33 290 7 nad 32 let 20 470 22 220 24 110 26 210 29 970 34 050

Platová tabulka č. 4: Pedagogičtí pracovníci (od 1. 1. 2020)

Stupeň Praxe Platové třídy 10 11 12 13 14 1 do 2 let 29 740 30 270 30 930 31 670 32 850 2 do 6 let 30 010 30 800 31 570 32 630 34 390 3 do 12 let 30 470 31 200 32 840 34 000 36 240 4 do 19 let 31 410 32 360 34 210 36 500 39 250 5 do 27 let 32 400 33 720 36 340 39 300 43 120 6 do 32 let 34 200 35 590 39 380 42 450 46 610 7 nad 32 let 34 930 36 550 40 320 43 600 47 720

Příplatek za ztížené pracovní prostředí

Zaměstnanci pracujícímu ve ztížených podmínkách náleží příplatek, jehož výše závisí na míře rizik, intenzitě a doby působení ztěžujících vlivů: