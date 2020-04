 »   »  Pendleři už mohou denně dojíždět do práce. Musí mít ale negativní test

Pravidla pro pendlery se mění. Díky postupnému rozvolňování karanténních opatření, mohou Češi od půlnoci 27. dubna 2020 vycestovat za hranice. V případě, že po návratu do ČR předložíte maximálně čtyři dny starý negativní PCR test na COVID-19, vyhnete se 14denní karanténě. Pendlerům tím pádem končí povinnost cestovat do zaměstnání ve 21denním cyklu.

Jestliže při hraniční kontrole předloží negativní test vydaný lékařem nebo testovacím zařízením, které má povolení testy provádět, mohou cestovat klidně každý den. Otázka je, jestli se jim cestování za výdělkem vyplatí. Testy si každý zajišťuje sám a na vlastní náklady. Teoreticky by je měli zdarma provádět praktičtí lékaři. Ne všichni je ale mají k dispozici a komerční testy vás můžou stát i přes tisícovku. Kupovat si je samozřejmě nemusíte, možnost absolvovat po návratu z ciziny povinnou 14denní karanténu, o které informujete svého lékaře, platí pořád.

Doteď platilo, že pendleři překračující polskou, slovenskou, rakouskou nebo německou hranici museli pracovat v takzvaných turnusech, kdy 21 dnů mohli pracovat v zahraničí a 14 dnů museli být doma v karanténě. Stejná pravidla platila jak pro pendlery jezdící pracovat z ČR do sousedních států, tak pro pendlery jezdící pracovat do ČR.

Pro přeshraniční zaměstnance pracující ve zdravotnictví, sociálních službách, subjektech kritické infrastruktury a pracovníky integrovaných záchranných složek platí stejná pravidla jako doteď. Povinná karanténa se na ně nevztahuje. Stejně tak nemusejí předkládat negativní test. To samé platí i pro řidiče pracující v mezinárodní dopravě, diplomaty nebo osoby cestujících za hranice v mimořádných případech na dobu kratší než 24 hodin. Do ČR mohou nově přicestovat také občané EU, může jít buď o studenty vysokých škol, nebo cizince, kteří tu pracují.

Pendleři řešili pracovní omezení neplaceným volnem

Povinné turnusy zkomplikovaly mnohým pendlerům život. V situaci, kdy nevěděli, jak dlouho bude omezení trvat, si část z nich vzala dovolenou nebo jim byla nabídnuta zaměstnavatelem. Ti, kteří do práce nastoupili, si za hranicemi museli narychlo hledat ubytování. Mnozí z nich měli kvůli striktním opatřením české vlády obavy o práci. Navíc stát neplánuje žádné kompenzace, které by jim pomohly řešit nelehkou finanční situaci, do níž se na základě vládních omezení dostali.

Nově Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s řešením, které urychlí pendlerům výplatu podpory v nezaměstnanosti. K přiznání dávky dojde, i když pendleři momentálně nebudou schopni doložit všechny formálně vyžadované dokumenty. O podporu navíc můžou žádat elektronicky, uvedla Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.

Vyřizování žádosti o podporu bude pro pendlery snadnější

Pendleři, tedy lidé, kteří dojíždějí denně či týdně do zaměstnání v jiném státě EU na pracoviště vzdálené maximálně 100 kilometrů od hranice a zároveň bydlí v ČR, mohou žádat o dávky v nezaměstnanosti pouze ve státě, kde mají trvalý pobyt. Výše podpory je vypočítána z jejich výdělku v zahraničí. Základní podmínkou pro získání podpory v nezaměstnanosti je hrazení důchodového pojištění zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v délce nejméně 12 měsíců za poslední 2 roky.

Zmíněnou podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. (Což znamená, že do zákonem požadované doby jednoho roku lze započítat i dobu pojištění/zaměstnání v jiných členských státech unie. Když tedy pendler přijde o práci poté, co šest měsíců dojížděl za prací do Německa a předtím šest měsíců pracoval v Čechách, započtou se obě doby.) Odpracovaná doba se prokazuje formulářem PD U1 neboli U1 vystaveném v členském státě EU, kde pendler pracuje. Po ukončení zaměstnání je třeba na úřad práce doručit žádost o podporu v nezaměstnanosti a zprostředkování práce.

Kvůli mimořádným opatřením může být ale získání dokumentu U1 v současnosti problematické, protože dochází k prodloužení doby vystavení dokumentu, které v závislosti na součinnosti zaměstnavatele a příslušné zahraniční instituce může nyní trvat i několik měsíců.

Pro výpočet podpory by měla stačit obdoba zápočťáku

S ohledem na tuto skutečnost je nyní možné využít institut prozatímního výpočtu dávky a tím urychlit posouzení nároku na vyplacení podpory v nezaměstnanosti. V praxi to znamená, že pokud pendler nemá příslušný dokument k dispozici, může mu úřad práce přiznat nárok na podporu a vypočíst její výši i na základě jiných doložených dokumentů. Tím může být například obdoba českého potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) vydaný zahraničním zaměstnavatelem.

Zmíněné potvrzení však musí obsahovat všechny údaje, na základě kterých je možné uznat nárok na vyplacení podpory a vypočítat její výši. (Jde především o dobu důchodového pojištění a výdělek.) Pro výpočet podpory není možné použít výplatní pásky. Výpočet výše podpory se provede znova poté, co bude mít Úřad práce ČR k dispozici dokument U1.