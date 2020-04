 »   »  Pro jeho dobro mu zablokovali kreditku. Banky se začaly bránit hrozícím dluhům

Klienta Hello bank! čekalo před pár dny nepříjemné překvapení. Banka mu poslala SMS s informací, že mu dočasně zablokovala kreditní karty. Vás Hello kredit jsme k dnešnímu dni zablokovali pro další čerpání, abychom předešli možným komplikacím při úhradě Vašich závazků, stálo ve zprávě.

A opravdu mám obě kreditky zablokované, postěžoval si zmíněný klient na diskuzním fóru. Kreditky prý bude moci znovu použít až od 1. června. Operátorka infolinky Hello bank! ho prý informovala, že banka nyní bude blokovat kreditky všem klientům. To ale není pravda, některým klientům banky kreditky fungují standardně.

Klient pod přezdívkou Qlk v reakci na opatření banky dále uvedl, že ho nechápe, protože žádné dluhy po splatnosti prý nemá a nikdy neměl. Já to prostě beru jako maximální sprosťárnu tohle udělat. Prostě mi ráno přijde SMSka, že mám zablokované karty na měsíc a půl a je to pro mé dobro, banka dbá na zodpovědné chování… dodal.

Problémy vidíme u všech úvěrů, uvedla banka

Hello bank! na dotaz redakce serveru Měšec.cz uvedla, že blokace kreditních karet provádí na základě svých interních pravidel a posouzení finanční situace klienta včetně jeho obecné platební morálky. V dubnu jsme zaznamenali nárůst problémů se splácením u všech úvěrů, tedy i kreditních karet, uvedla na dotaz redakce Měšec.cz mluvčí banky Gabriela Pithartová. Podle ní se v důsledku zhoršené ekonomické situace nyní více klientů přiklání k hrazení minimální měsíční splátky.

Případné komplikace některých klientů se splácením úvěrů a kreditních karet souvisejí s pandemií koronaviru, která ochromila ekonomiku. Řada lidí přišla buď dočasně, nebo úplně o práci a někteří z nich nemají dostatek úspor na vykrytí výpadků příjmů. Sněmovna začátkem dubna proto schválila moratorium, na jehož základě dlužníci nebudou muset až půl roku splácet úvěry. Na kreditní karty se však moratorium nevztahuje.

V redakci jsme se proto rozhodli oslovit všechny banky a úvěrové společnosti vydávající kreditní karty s dotazy, zda v současné době zaznamenali problémy s jejich splácením. Dále nás zajímalo, jestli se zvýšil počet klientů využívajících minimální splátku oproti těm, kteří kreditní kartu splácí ve 100 %. Nakonec jsme se ptali na to, zda se někdo chystá kreditní karty blokovat.

Ze 13 oslovených společností jich dosud odpovědělo devět. Přestože některé už problémy se splácením zaznamenaly, případně je očekávají v dalších měsících, kromě Hello bank! se žádná z oslovených blokovat karty nechystá. Komerční banka a UniCredit bank pak na zmíněný dotaz neodpověděly.

Odpovědi bank a úvěrových společností na dotazy ke kreditním kartám Banka/společnost Zaznamenali jste problémy se splácením kreditních karet? Zvýšil se počet klientů využívajících min. splátku oproti těm, kteří splácí ve 100 %? Blokujete preventivně možnost čerpání úvěru přes kreditní karty? Česká spořitelna Ne Ano, o 7 % Ne ČSOB Ne Nemají potřebná data pro posouzení kritéria Ne Diners Club Zatím ne, ale očekávají problémy v dalších měsících Ne, zatím beze změny Ne Fio Banka Ne Ne Hello bank! Ano Ano Ano, na základě posouzení finanční situace klienta Home Credit Ano Ano, mírné zvýšení Ne Komerční banka Ne Bez odpovědi Ne mBank Ne Žádné výrazné změny Ne UniCredit Bank Ne Bez odpovědi Bez odpovědi

Problémy se splácením kreditek v posledních dnech zaznamenala také společnost Home Credit. Řada klientů společnosti nyní žádá o odklad na kreditní kartě. I přesto, že jsou kreditní karty ze zákona vyjmuté (viz. moratorium, pozn. red.), se snažíme klientům, kteří se dostanou do těžké životní situace a tuto situaci prokáží, pomoci. Často to ovšem není možné, uvedla mluvčí Home Credit Linda Bilal. Podle ní se také oproti minulému měsíci mírně zvýšil počet klientů, kteří platí minimální splátku, naproti těm, kteří kreditku splácí ve 100 %.

Podobný trend nyní vidí také v České spořitelně, kde je z dlouhodobého hlediska poměr lidí, kteří využívají bezúročné období, a těch, kteří ho nevyužívají, zhruba 70:30. V posledních týdnech jsme zaznamenali tendenci směřující ke zmenšení tohoto poměru, zhruba o 7 procentních bodů, uvedl František Bouc z České spořitelny.