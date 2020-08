Okamžité platby: které banky je poskytují a jaké jsou limity?

Maximální výše okamžité platby, a to jak odchozí, tak příchozí, je 400 tisíc Kč na jednu transakci. Denní limit se řídí limitem pro internetové bankovnictví. Pro účty jako Plus konto, Premium konto a Poštovní účet je okamžitá platba v ceně.

Aby okamžitá platba mohla odejít, musí ji vaše banka umět odeslat a banka příjemce zpracovat. To znamená, že okamžité platby musejí fungovat na obou stranách, jak u odesílatele, tak u příjemce. Maximální výše standardního limitu jedné okamžité platby je stanovena na 400 tisíc Kč . Banka může pro své plátce stanovit nižší limit. Nicméně banka příjemce musí přijímat platby do výše standardního limitu. Banky se ovšem mohou bilaterálně dohodnout na vyšším limitu. Banka příjemce pak má právo odmítnout platbu nad dohodnutý limit, objasňuje pravidla Denisa Všetíčková, mluvčí České národní banky.

Komerční banka

Také Komerční banka umožňuje okamžité platby přijímat i odesílat, a to do maximální výše 400 tisíc Kč za cenu tuzemských plateb, bez příplatku za zpracování. Počet transakcí přitom není omezen. Limit okamžitých plateb ve výši 400 tisíc Kč je daný standardem České bankovní asociace, který musí akceptovat a plnit všechny banky, které se zapojí do schématu okamžitých plateb, vysvětluje Michal Teubner, tiskový mluvčí Komerční banky.

Okamžité platby jsou dostupné na běžných a spořicích korunových účtech a můžete je odesílat 24 hodin, sedm dní v týdnu. Fungují v internetovém i mobilním bankovnictví. Aktuálně je ale možné okamžité platby využívat pouze v mobilním bankovnictví Mobilní banka na telefonech podporujících operační systém Android. Připsání peněz na účet příjemce v jiné bance vám KB potvrdí do 10 vteřin od zadání příkazu. Aktuální použitelný zůstatek banka aktualizuje v reálném čase.

MONETA Money Bank

Okamžité platby můžete přijímat i odesílat ze svého korunového platebního účtu. Maximální odeslaná částka může být 400 tisíc Kč. Moneta umožňuje v systému okamžitých plateb odeslat v jedné platbě až 400 tisíc korun. Částka není kumulativní, znamená to tedy, že pokud máte na účtu dostatek peněz, můžete prakticky ihned po odeslání 400 tisíc poslat dalších 400 tisíc, vysvětluje Zuzana Filipová, z tiskového oddělení MONETA Money Bank.

Okamžité platby fungují v režimu 24/7. Jediné omezení může nastat při plánovaném omezení služeb, momentální indispozici ze strany ČNB nebo protistrany, kam platba odchází, doplňuje Filipová. Okamžitou platbu můžete zadat v internetovém i mobilním bankovnictví. Za okamžitou platbu si banka neúčtuje nic navíc, zaplatíte stejný poplatek jako u běžné platby přes Internet Banku a Smart Banku.

PPF banka

Okamžité platby je možné přijímat i odesílat. Platby jsou zpracovány během několika vteřin, a to 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Naše banka umožňuje využití maximální výše standardního limitu jedné okamžité platby realizované mezi bankami, který je stanoven na 400 tisíc Kč. Platby v rámci PPF banky jsou bez limitu, říká Zuzana Migdalová, tisková mluvčí skupiny PPF. Okamžité platby ale lze odesílat jen z internetového bankovnictví.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank okamžité platby taktéž bezplatně přijímá i odesílá do částky 400 tisíc Kč. Klienti Raiffeisenbank mohou okamžité platby odesílat jak z mobilního, tak internetového bankovnictví. Navíc platby splňující podmínky (do 400 tis. Kč) a do banky, která platby přijímá, jsou takto odesílány automaticky a klient neřeší, zda je platba okamžitá, či standardní, doplňuje Petra Kopecká, tisková mluvčí banky. Okamžitou platbu ale nemůžete použít při hromadných úhradách, trvalých příkazech nebo při inkasu. Po založení nového účtu lze okamžitou platbu odesílat od 20:00 večer ve dni, kdy je účet založen.

Co ostatní banky?

Oslovili jsme také ostatní banky s dotazem, jestli zavedení okamžitých plateb chystají, případně kdy.

mBank předpokládá spuštění okamžitých plateb do konce září 2020. Bude možné je přijímat i odesílat. V mBank nejprve umožní klientům okamžité platby přijímat. V pilotní fázi budou platby moct odesílat vybraní zaměstnanci mBank. Po pilotní fázi okamžité platby zpřístupníme všem klientům, uvedl Štěpán Dlouhý, tiskový mluvčí mBank.

Chystaný limit pro jednotlivou odchozí okamžitou platbu bude 400 tisíc korun. Denní limit pro odchozí okamžitou platbu pak 1 milion korun. Okamžité platby budou dostupné 24/7. Po pilotní fázi bude možné okamžité platby odesílat prozatím pouze v internetovém bankovnictví, v mobilní aplikaci budou dostupné později, dodává Dlouhý.

Další banka, která letos plánovala spuštění okamžitých plateb, je Oberbank. V polovině června avizovala, že okamžité platby v korunách i eurech spustí už v červenci 2020. Zatím ale nefungují. Na implementaci okamžitých plateb v současnosti intenzivně pracujeme, jakmile budou připraveny ke spuštění, budeme o tom informovat prostřednictvím internetových stránek, říká k tomu Monika Heiserová z Oberbank. Okamžité platby mají stát 4 koruny. Cena je totožná s cenou za běžnou odchozí platbu z Oberbank do jiné banky, nebo bude součástí balíčku služeb.

Mluvčí Expobank Jakub Švestka uvedl, že banka systém okamžitých plateb vyvíjí, přesný termín jejich spuštění však zatím není stanoven. Trinity Bank uvedla, že okamžité platby pro ni nejsou prioritou a letos spuštěny nebudou.

Okamžité platby v současné době neumožňuje ani UniCredit Bank a bližší plány k jejich zavedení nesdělila. Waldviertler Sparkasse bank uvedla, že okamžité platby zatím nechystá.