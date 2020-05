 »   »  Odložená platba. Kdo nabízí a co umí?

Pro používání odložené platby Mall Pay si musíte vybrat e-shop, který tuto službu poskytuje, (kromě Mall.cz jsou to i desítky dalších). Vaše první objednávka se musí vejít do částky 2000 korun. Ověření vaší identity probíhá formou SMS. V případě, že službu budete využívat opakovaně a bezproblémově, zvýší vám limit až na 15 000 korun. Odložených plateb můžete mít po první úspěšeně zaplacené odložené platbě i několik současně.

S Mall Pay musíte zboží zaplatit do 14 dnů po doručení objednávky. Po doručení zboží vám přijdou platební údaje, zboží pak můžete zaplatit prostřednictvím bankovního převodu nebo online platby.

Službu PlatímPak v současnosti využívá zhruba 20 e-shopů a dalších 200 obchodů postupně službu implementuje. Equa bank plánuje, že do konce roku budou odloženou platbu PlatímPak nabízet tisíce e-shopů.

Jestliže nejste klientem banky, pak můžete odloženou platbu využít maximálně 10× během kalendářního roku, a to v hodnotě nepřesahující sumu 50 000 korun. Nakoupit znovu můžete až ve chvíli, kdy uhradíte všechny platby. Nezaplacenou můžete mít jen jednu platbu. U klientů banky ale tento limit neplatí. Celková výše jejich odložených plateb však nesmí přesáhnout vaše úvěrové možnosti, což banka vyhodnocuje na základě informací o stavu financí na běžném účtu.

V případě, že peníze bance nepošlete do 30 dní, můžete si buď zažádat o splácení nákupu prostřednictvím pravidelných měsíčních splátek nebo vám jej banka převede na spotřebitelský úvěr s úrokovou sazbou od 3,9 % p. a.

Odložená platební metoda pro nákupy v e-shopech od Equa bank se jmenuje PlatímPak. Můžete s ní nakoupit zboží až do výše 25 000 korun za jeden nákup, s tím, že když ho zaplatíte kdykoliv během 30 dnů od nákupu, je pro vás tato služba bez jakýchkoliv poplatků nebo úroků. Hradíte jen cenu vaší objednávky.

Jinak je služba bez poplatku a za její využívání můžete získat nejrůznější slevy v e-shopech nebo zvýhodněnou dopravu zboží. Po nákupu s Mall Pay vám přijde e-mail k vytvoření hesla do Mall Pay zóny. Kde následně můžete kontrolovat své objednávky, prodlužovat záruku (u zboží nakoupeném přes Mall Pay si jde prodloužit záruku o 1, 2 anebo 3 roky) nebo sledovat svůj limit na nákupy. Když si aktivujete věrnostní program, za každý nákup s Mall Pay dostáváte body. (Za utracenou 100 korunu získáte jeden bod.) Body vám platí jeden kalendářní rok.

Twisto: až na 45 dnů

Twisto umožňuje zaplatit až do 15. dne následujícího měsíce po realizaci nákupu. To znamená, že když nakoupíte první den v měsíci, můžete teoreticky zaplatit až za 45 dní, aniž byste museli něco připlácet. U každého nákupu se ale odložená platba počítá stejně, takže když například nakoupíte další nebo i první nákup 30. dne v měsíci, máte na zaplacení jen 15 dnů.

Vždy musíte zaplatit minimálně 10 % z celkové odložené platby. Pokud se nedomluvíte na pravidelných splátkách (můžete si je rozložit od 3 do 12 měsíců) a neuhradíte do 15ho dne následujícího měsíce ani 10 % z odložené platby, bude vám Twisto za prvních 5 dní účtovat 150 korun, následně za každých dalších 5 dní pak zaplatíte 100 korun.

Odložená platba není klasickým úvěrem, který by se zaznamenával do úvěrového registru. V případě, že žádáte svou banku o půjčku či hypotéku, je na vás, jestli do žádosti uvedete, že účet Twisto využíváte. Nicméně Twisto spolupracuje s registrem Solus, kam ale zaznamenává až klienty, kteří se ocitnou v prodlení dvou a více měsíců s placením svých závazků.

Nakupovat přes Twisto můžete na více než 900 e-shopech. Výběr máte ze tří variant účtů. Online účet je zdarma, Standard účet vás vyjde na 49 korun měsíčně a Premium účet na 99 korun. K účtu dostanete Twisto kartu, která funguje stejně jako platební karta. S Twisto kartou můžete platit i v kamenných obchodech. V případě, že si vyberete Online účet nakupujete bez karty na e‑shopech. Aplikaci do mobilu si můžete stáhnout jak prostřednictvím Apple Pay tak Google Pay. Za využívání služby získáváte kromě opožděné platby i slevy na e-shopech. Pomocí Twisto Snap můžete platit i faktury nebo složenky, stačí když je vyfotíte a odešlete.

První měsíc můžete v režimu odložené platby nakoupit až za 15 000 korun, v dalších měsících se výše možné odložené platby odvíjí od vaší platební morálky.

Příklad pro Twisto splátky

Placená částka: 20 000 Kč

Půjčená částka: 20 000 Kč

Splatnost 12 měsíců

Poplatek: 2430 Kč

Celkem: 22 430 Kč (RPSN 24,80 %)

Příklad pro Twisto odloženou platbu

Placená částka: 20 000 Kč

Půjčená částka: 18 000 Kč (90 %)

Odklad platby: 1 měsíc

Poplatek: 460 Kč

Celkem: 20 460 Kč (RPSN 35,40 %)

Odložené platby: kolik vám půjčí a na jak dlouho