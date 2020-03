Proti storno poplatkům se můžete pojistit. Abyste ho však mohli uplatnit, nesmí být vámi zvolená destinace na seznamu míst, do kterých ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat. Obecně je dobré před zakoupením pojištěním zkontrolovat, jestli pojištění pokrývá všechny nečekané situace, pro které byste mohli chtít zájezd zrušit.

Spotřebitelská organizace dTest proto doporučuje důvody odstoupení od smlouvy dobře zvážit. Mimořádná okolnost se totiž musí vztahovat přesně na tu oblast, do které má zákazník cestovat.

To samé v zásadě vyplývá také z vyjádření ministerstva pro místní rozvoj. Možnost zrušení zájezdu bez zaplacení storno poplatků se může týkat i území jiných států (než Číny), kde dochází k šíření onemocnění v menším měřítku, pokud by cesta, nebo místo pobytu byly dotčeny karanténními opatřeními, uvádí resort mimo jiné na svých stránkách.

Koronavirus je mimořádnou a nepředvídatelnou okolností. Nicméně, aby jeho výskyt zakládal právo zákazníka na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit smluvní storno poplatek, musí se vyskytovat v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředního okolí a zároveň musí mít významný dopad na poskytování služeb zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení. Každý případ tak musí být posuzován jednotlivě, uvedl Papež.

Složitější je to v případě, že chcete zájezd rušit vy. Pokud chcete zrušit zájezd do lokality, kde není nařízena karanténa, cestovka si pravděpodobně naúčtuje storno poplatek. Ten je individuální dle poskytovatele a jeho výše roste s blížícím se termínem dovolené. Zatímco 30 dní před odjezdem může být například 10 %, 5 dnů před termínem cesty už 80 %.

Pokud vám zájezd kvůli hrozbě koronaviru zruší cestovní kancelář, měla by být situace pro vás celkem jednoduchá. V takovém případě si s cestovkou můžete dohodnout náhradní termín dovolené, v opačném případě by vám měla vrátit peníze.

V podobné situace se nyní ocitla řada lidí. Bojí se toho, co je čeká na dovolené, ale i po ní. Lidé, kteří se na nás obracejí, mají strach především z případné karantény po návratu z dovolené, z toho, že děti nebudou moci do školy, a tak dále, řekl Měšci.cz mluvčí Asociace cestovních kanceláří a agentur Jan Papež.

Prodej pojištění storna v rámci cestovního pojištění v souvislosti s koronavirem dočasně pozastavily dvě pojišťovny, Slavia a Kooperativa. Ta uvedla, že noví zájemci ho nyní už nesjednají, a to ani kdyby chtěli pojistit storno z běžných důvodů, například kvůli jiné vážné komplikaci vzniklé doma ještě před odjezdem.

Obava plynoucí z výskytu koronaviru v oblasti, kam má klient cestovat, není důvodem pro uznání storna. Doporučujeme domluvit se s CK, prodejcem letenek či poskytovatelem ubytování na změně destinace či termínu. Pokud si klient koupí naše pojištění Storno Plus v době, kdy ještě MZV nevydalo doporučení necestovat do daného místa/oblasti, a před začátkem cesty MZV doporučení necestovat vydalo, má nárok na plnění z pojištění storna. Totéž platí pro případy, kdy dojde k uzavření oblasti či cílového letiště. U ostatních druhů pojištění storna nárok na plnění nevzniká ani v případě, kdy MZV vydá doporučení necestovat do oblasti nebo kdy dojde k uzavření oblasti či cílového letiště, uvádí na svém webu ERV Evropská pojišťovna.



Do nedoporučených lokalit na vlastní riziko

Zatímco cestovní kanceláře se v případě storna řídí vyhlášením či nevyhlášením karantény, pojišťovny se v případě cestovního pojištění řídí informacemi ministerstva zahraničí. Pokud vycestujete do destinací, před kterými resort oficiálně varuje, můžete mít poté problém s plněním cestovního pojištění. To totiž není určené pro situace, které mohl klient předvídat. V takovém případě jedete na vlastní riziko a pojišťovna vám náklady spojené s koronavirem nezaplatí.

Jiná situace nastává, pokud varování přijde v případě, že už jste na cestě na dovolenou nebo na místě. V takovém případě byste měli mít plný nárok na služby plynoucí z pojištění jako asistenční službu nebo úhradu nákladů na léčbu apod.

Kdo hradí pobyt v karanténě?

Pokud místní orgány dané země, kde jste na dovolené, nařídí karanténu, musíte ji jako turista dodržet. Podle zákona by měly v případě zásahu vyšší moci a neplánovaně prodloužené dovolené hradit první tři dny cestovní kanceláře. O náklady spojené s karanténou by se však měly postarat především místní orgány, které o ni rozhodly.

Čtěte také: Na co má právo podezřelý z nákazy a na jakou ochranu jeho kolegové?

Zatím máme v této souvislosti zkušenost pouze z ostrova Tenerife, kde byli v karanténě čeští občané a vše fungovalo bez problémů, řekl Měšci.cz Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR.

Cestovní kanceláře podle něj nemají povinnost odškodňovat klienty, kteří byli v karanténě. Z hlediska cestovního pojištění se však na karanténu pohlíží jako na pobyt v nemocnici. Pojištěný klient v karanténě má tedy nárok na dávky nemocenského pojištění.

V místě pobytu by vám v takovém případě mělo být vystaveno potvrzení o nařízené karanténě. To je, pokud jsou služby poskytovány na území EU, postaveno na roveň českému potvrzení o nařízení karantény. Toto potvrzení pak musíte zaslat svému zaměstnavateli do České republiky, aby vám mohla být vyplacena náhrada mzdy.

Cestovní pojištění se však nevztahuje na náklady na pobyt (ubytování a jídlo) v karanténě. Stejně tak na náhradu ušlé mzdy v souvislosti s karanténou, náklady na prodloužené parkování na letišti, náhradní dopravu do ČR, letenky apod. Pojišťovny však v případě nařízené karantény vesměs umožňují klientům prodloužení pojištění léčebných výloh. Je však nutné se s nimi spojit a o situaci je informovat.