 »   »  Nákaza v zahraničí. Cestovní pojištění na epidemii pomůže, ale ne vždy

Pojištění je vždy o tzv. nahodilosti. Jde tedy o pojištění proti něčemu, co může teoreticky hrozit, a pokud by k tomu došlo, přineslo by to danému pojištěnému finanční zátěž. A právě proto se proti tomu pojistí. Pojištění není pro případ, kdy reálně hrozí nějaké riziko a lze jej předvídat, resp. bude zázrakem, pokud nenastane. Pojistit už nelze ani nějakou situaci, která právě probíhá. Vysvětlíme si, proč je to důležité.

Nemoc či nákaza, epidemie či pandemie

Když cestujete do zahraničí s cestovním pojištěním, již nyní standardně máte v pojistných podmínkách ve výlukách pojištění proti nemocem, které už vás už trápí a lze předvídat, že může dojít k jejich zhoršení či komplikacím. Pokud k nim dojde, zdravotní pomoc vám pojišťovna neproplatí. Typicky jde o civilizační nemoci (vysoký krevní tlak, diabetes apod.), ale je jich celá řada.

Pokud onemocníte až v zahraničí nebo se až tam nakazíte, na to se léčebné výlohy vztahují, proto se přece pojišťujete. Ale… Přestože současná problematika nákazy koronavirem COVID-19 je nová i pro naše komerční pojišťovny, některé ve svých pojistných podmínkách s podobným rizikem počítají. A rovnou mají výluku na epidemii (která právě celosvětově probíhá) i na pandemii (která není).

Proto jsme pročetli pojistné podmínky všech pojišťoven poskytujících cestovní pojištění, abychom zjistili, která může na současné dění aplikovat výluky.

Přehled pojišťoven s výlukami na nákazy Pojišťovna Výluka na epidemii a pandemii Výluka na karanténu Poznámka Allianz pojišťovna ne ne AXA pojišťovna ne ne BNP Paribas Cardif Pojišťovna ne ne Colonnade Insurance ne ne Česká podnikatelská pojišťovna ne ne ČSOB Pojišťovna ano ne Od 21. 2. 2020 veřejný příslib, že výluku neuplatní Direct pojišťovna ne ne ERGO pojišťovna ne ne ERV Evropská pojišťovna ano ne Generali Česká pojišťovna ne ne Komerční pojišťovna ne ne Kooperativa pojišťovna ano ne Pojišťovna VZP ne ne Slavia pojišťovna ne ne Starr International (Diners Club) ne ano Union poisťovňa ne ne UNIQA pojišťovna ne ne Vitalitas pojišťovna ne ne

V tabulce přehledně vidíte, že pozor si musíte dávat jen u tří pojišťoven. Všechny ostatní ve výlukách epidemii, pandemii a karanténu nemají.

ERV Evropská pojišťovna má ve výlukách doslova neodvratitelné události, jimž nelze zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí (např. pandemie, stávky a jiné druhy zastavení práce) .

Kooperativa pojišťovna má epidemie a pandemie ve výlukách obecně, kromě karantény.

Poslední pojišťovna Starr International, kterou mají držitelé karet Diners Club, má výluku jen na karanténu.

Převeďme si to do praxe. Pokud s kartou Diners Club s cestovním pojištěním uvíznete např. v hotelu z důvodu nařízené karantény, cestovní kancelář ani nikdo jiný vám pobyt hradit nebude, tak pojišťovna může plnění odmítnout právě z důvodu výluky na karanténu.

Podobné odmítnutí plnění může nastat u pojišťovny ERV, Kooperativy a ČSOB, pakliže v cizině onemocníte novým virovým onemocněním COVID-19, protože je považován za epidemii, a tu pojišťovny mají ve výlukách. Teoreticky – dle pojistných podmínek.