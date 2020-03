 »   »  Rizikových dlužníků je méně, ale stále jich je kolem milionu

S nákupem na úvěr má zkušenosti více než polovina Čechů (59 %), přitom 75 % z nich spotřebitelský úvěr pořád splácí. Rizikově se při splácení úvěru chová 13 % dlužníků. Ještě v roce 2019 však do kategorie rizikových dlužníků spadala pětina lidí (20 %), kteří mají půjčku.

Vyplývá to z průzkumu mapujícího zadlužování Čechů, který pro Českou bankovní asociaci (ČBA) vytvořila agentura SC&C. Sběr dat probíhal v lednu 2020 a výzkumný vzorek tvořilo 1081 respondentů ve věku od 18–79 let. Do statistiky nebyly zahrnuty hypotéky a úvěry ze stavebního spoření (tento typ úvěru má 47 %) ani kreditní karty či kontokorent.

Míra zadluženosti stoupá

Jak vyplývá z aktuální statistiky zadluženosti českých domácností, kterou pravidelně zveřejňuje ČNB, meziroční tempo růstu úvěrů u bank a kampeliček se v lednu nepatrně zvýšilo na 6,2 % z 6,1 % v prosinci. Týká se to jak úvěrů na bydlení, tak spotřebitelských půjček, u nichž se meziroční tempo růstu zvýšilo na nejvyšší úroveň od května 2016.

Jedním z faktorů obecně zvyšujícího se zadlužování může být dobrá ekonomická situace v Česku a tím i lepší finanční situace Čechů, kdy se nebojíme zadlužit a na naši budoucí schopnost splácet se díváme velmi pozitivně, uvádí Helena Brychová, odborná gestorka finančního vzdělávání ČBA. Úvěry v lednu přitom byly o něco levnější než v prosinci minulého roku. Průměrná úroková sazba se v lednu u nepodnikatelských úvěrů snížila o 1 bod na 3,63 %. Průměrná sazba na úvěry domácnostem se mírně snížila díky poklesu sazeb na stávající spotřebitelské úvěry na nové rekordní minimum, doplňuje Patrik Rožumberský, ekonom, UniCredit Bank.

Úroky spotřebitelských úroků i hypoték patrně porostou

Nicméně 6. února 2020 bankovní rada České národní banky odsouhlasila zvýšení úrokových sazeb. Což mělo za následek zvýšení úrokových sazeb u depozitních produktů, především spořicích účtů některých bank. Dá se však předpokládat, že se pravděpodobně zvýší úrokové sazby hypotečních úvěrů. Dražší by mohly být i spotřebitelské úvěry, silná konkurence na trhu však moc velký prostor pro jejich zdražení nenabízí.

Jak dále vyplývá z průzkumu pro ČBA, většina respondentů (70 %) se cítí bezpečně, když výše veškerých jejich splátek nepřekročí pětinu jejich čistých měsíčních příjmů. V případě, že by svůj dluh z nějakého důvodu nebyli schopni splácet, rozhodlo by se 63 % dotázaných vyjednávat o odkladu splátek u poskytovatele půjčky a 41 % by své úvěry zkusilo konsolidovat. Až 36 % dotázaných by si, pokud by nedokázali splácet své závazky, půjčilo od rodiny nebo známých. Skoro tři čtvrtiny dotázaných (73 %), kteří mají zkušeností s půjčkou, se ale nebojí toho, že by svůj úvěr nebyli schopni splácet.

Přes milion lidí spadá do kategorie rizikový dlužník

Rizikově se ve vztahu k půjčkám chová zhruba 1,1 milionů obyvatel (13 %). Což je sice méně než v roce 2019, ale současně roste počet případů, kdy tito spotřebitelé splácí svůj současný dluh další půjčkou (42 %).

Vzít si půjčku na splácení té předchozí je typicky rizikové chování, které může skončit až uvíznutím v dluhové spirále. Mezi klienty s rizikovým chováním častěji spadají lidé se základním vzděláním a ve věkové kategorii od 18 do 34 let, kteří si často neváhají vzít více půjček od více poskytovatelů. Z výzkumu také vyplývá, že region v případě rizikovosti nehraje roli, dlužníci s tímto typem chování jsou rozmístěni po celé ČR.

Nejčastěji si půjčujeme na auto, rekonstrukci nebo spotřební elektroniku

Na dovolenou nebo jiný druh zážitku by si nikdy nepůjčilo 80 % dotázaných. Jako přijatelný důvod, kvůli kterému by se lidé byli ochotní zadlužit, je naopak vnímána rekonstrukce bydlení, případně lékařský a zubařský zákrok.



Autor: Česká bankovní asociace Zodpovědnější přístup mají k zadlužování ti, kteří zatím žádnou půjčku nemají.