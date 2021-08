Hypotéka online: U kterých bank nebudete muset vytáhnout paty z domu?

Pandemie posadila větší část populace k počítači a vynutila si (nejen) v oblasti bankovních služeb na straně nabídky i poptávky velký digitální progres. Nabídka online služeb některých bank dokazuje, že kde je vůle, dá se sjednat online skoro cokoliv. Včetně tak komplikovaného produktu, jakým je hypotéka.

Když se chce, musíte z bačkor jen jednou

Ačkoli řada bank stále nechává sjednání hypotečního úvěru výhradně na pobočku, najdou se i takové výjimky, jejichž klienti skoro nemusí vytáhnout paty z domu. Jediným krokem, kvůli kterému musí přezout bačkory, je u těchto bank podpis zástavní smlouvy kvůli katastru nemovitostí. Tento podpis totiž musí být úředně ověřený.

V budoucnu by v této otázce mohl pomoci elektronický zaručený podpis Sign, který má od září fungovat v rámci bankovní identity.

Protože se nabídka online služeb v oblasti hypoték tolik liší, zmapujeme si v dnešním článku, které banky ji umí vyřídit „bez papírů“ a které vám umožní alespoň část procesů vyřídit z domova.

Air Bank

U Air Bank je to jednoduché, celý proces žádosti o hypotéku můžete řešit online. Jedinou výjimkou je zmíněný fyzický podpis na zástavní smlouvě kvůli katastru nemovitostí. I tento krok ale může klient vyřešit na dálku, a to posláním podepsané smlouvy poštou nebo elektronicky/datovou schránkou pomocí autorizované konverze (vyřídí přímo na Czech Pointu). V případě elektronického zaslání vyřídíme za klienta podání na katastr my, tedy klient nemusí na katastr, vysvětlila Jana Pokorná, mluvčí Air Bank.

Banka Creditas

Banka Creditas umožňuje vzdáleně absolvovat prvotní konzultaci s hypotečním specialistou. V naší mobilní aplikaci klienti najdou kalkulačku s hypotékou a americkou hypotékou pro

indikativní odhad a zaslání nezávazné poptávky. V průběhu vyřizování hypotéky pak můžete některé podklady dodat v elektronické formě.

Česká spořitelna

Spořka má dnes zhruba polovinu servisních požadavků k hypotékám dostupných přes aplikaci George. Elektronicky můžete zařídit čerpání hypotéky, změnu výše splátky nebo například změnit datum splátky.

Pokud jde o vyřízení hypotéky on-line, banka nedávno v bankovnictví George zpřístupnila kalkulačku. Následovat bude žádost, vyhodnocení a dokumentace, které chceme digitální cestou umožnit během dalších měsíců. Klientům nabízíme i možnost sjednání hypotéky na webu a i zde máme plány na změny, včetně identifikace klientů přes bankovní identitu, vysvětlil serveru Lukáš Kropík z Tiskového oddělení České spořitelny.

Pro procesy podpisu hypoték banka plánuje využít stávající řešení autorizace v aplikaci George nebo biometrický podpis v pobočkové síti. Stávající používané ověření přes digitální technologii banka zvažuje zavést také pro sjednání produktů, které na hypotéku navazují (takovými produkty jsou např. pojištění úvěru, nemovitosti nebo životní pojištění).

ČSOB

ČSOB umožňuje elektronicky procesovat vyřizování hypotéky přes tzv. Hypoteční zónu, společné rozhraní pro ČSOB, Hypoteční banku i Poštovní spořitelnu.

Na webu můžete začít proces v hypoteční kalkulačce, která vás přesměruje do Hypoteční zóny (HZ) na modelaci nabídky s garantovanou úrokovou sazbou. Získáte zde také seznam dokumentů, které budete potřebovat. Finální podpis smlouvy o hypotéce ale probíhá na pobočce.

Přes zmíněné rozhraní můžete vkládat elektronické dokumenty potřebné k čerpání a plnění následných smluvních podmínek nebo zde přímo zadat příkaz k čerpání úvěru. Banka je napojená na katastr nemovitostí, takže obstará výpis za vás.

V období refixace je možné si tu namodelovat úrokovou sazbu a nastavit hypotéku na další období a tuto svou představu poté odeslat bance. Na totéž místo od banky můžete dostat i finální nabídku, kterou zde v případě souhlasu i elektronicky přijmete.

V HZ můžete dále provádět různé změny nastavení hypotéky:

změna adresy, kontaktů, osobních údajů,

změna způsobu zasílání výpisů,

posun termínů (doložení dokumentů, dočerpání),

sjednání/změna pojištění hypotéky,

změna zajištění úvěru,

mimořádná splátka,

odklad splátek jistiny nebo prodloužení splatnosti úvěru,

změna osoby v úvěru,

převod přeplatku apod.

V případě zásadnější změny v hypotéce, kterou je nutné stvrdit dodatkem ke smlouvě, lze tento dodatek podepsat v HZ bez nutnosti návštěvy pobočky, informoval mluvčí ČSOB Patrik Madle a dodal, že pokud by legislativa do budoucna umožnila katastru nemovitostí akceptovat dokumenty nezbytné pro agendu hypoték podepsané službou Sign, banka by toho využila.

Equa bank

Equa bank nabízí online jen hypoteční kalkulačku. Od dubna letošního roku už je dostupná i v online aplikaci. Vývoj dalších online procesů v oblasti hypoték zde bude ovlivňovat fúze s Raiffeisenbank, která by měla proběhnout na začátku příštího roku. Na místě je vhodné dodat, že Raiffeisenbank nabízí online sjednání hypotéky už více než rok (viz níže).

Fio banka

Online si zde mohou klienti vyplnit hypoteční kalkulačku a zjistit orientační parametry hypotéky. Následně klienta v případě jeho zájmu kontaktujeme a celý proces s ním dokážeme vyřešit na dálku. Pouze finální podpis veškeré dokumentace je potřeba učinit osobně na pobočce, uvedl mluvčí banky Jakub Heřmánek.

Klienti, kteří už hypotéku u Fio banky mají, si mohou v internetovém bankovnictví také zadat mimořádnou splátku

Komerční banka

Komerční banka nabízí svým klientům možnost podat online přes internetové bankovnictví žádost o úvěr a žádost o čerpání úvěru.

Další zjednodušení prostřednictvím online procesů týkajících se hypotéky nyní banka připravuje a zatím nechce uvádět konkrétnější informace.

mBank

mBank plánuje umožnit v budoucnu klientům o hypotéku požádat online a momentálně pracuje i na dalším zjednodušení procesů v oblasti hypoték.

Zatím je banka napojená na katastr nemovitostí, umožňuje ocenění nemovitosti online a poté, co si vás ověří při sepsání žádosti o úvěr na pobočce už je možné zasílat dokumenty (jako je např. potvrzení o příjmu apod.) e-mailem. Originál je možné poté doložit na pobočce při podpisu úvěrové a zástavní smlouvy.

Moneta Money Bank

Další banka, která umí hypotéku sjednat online, je Moneta Money Bank. Obecně umíme s klientem na dálku (online/sms) podepsat hypotéku bez jediné návštěvy pobočky, a to jak novou, tak refinancovanou. V některých případech ale musí proběhnout osobní odhad hodnoty nemovitosti, po něm se ale zbytek procesu opět vrací do online sjednání/podepsání, řekla serveru Měšec.cz Anna Strnadová z Moneta Money Bank.

Proces začíná v online kalkulačce Klient sem zadá prvotní údaje a díky online nahlížení do registrů zde může proběhnout u nových i refinancovaných hypoték také předschválení hypotéky s nabídkou garantované úrokové sazby. I podání plné žádosti umí banka online. Klienti nahrávají dokumenty bance elektronicky.

Jak bylo řečeno, některé nemovitosti umí banka ocenit modelem, ale není to možné u všech. Primárně jde o velká města a okolí. O tom, jestli nemovitost ocení model nebo odhadce, se rozhoduje u nás, každopádně klient zadává vstupní informace online, vysvětlila Strnadová a dodala, že i ověření klienta probíhá online, stejně jako podpis smlouvy SMSkou. Dané opět platí u nových i refinancovaných hypoték. V obou případech klienti začínají hypoteční úvěr řešit přes web banky, ale klienty s refinancováním pak banka odvede do separátní aplikace služby Refinanso.cz. Zde chystá banka od října novinku. Pro identifikaci klienta bude v této aplikaci používat službu Bank ID, která nahradí starší metodu identifikace, která byla časově i technicky náročnější.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank hypotéky online nabízí už víc než rok. Klient o úvěr může požádat prostřednictvím webových stránek, telefonicky nebo i v internetovém či mobilním bankovnictví o hypotéku. Poté se klientovi ozve telefonní hypoteční poradce a celým procesem ho provede. Vysvětlí jaké klient potřebuje podklady k posouzení úvěruschopnosti, klient je naskenuje a pošle. Po schválení úvěru vysvětlí klientovi obsah smluvní dokumentace, informovala server mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Před podpisem smluv si zde klient musí založit běžný účet a internetové bankovnictví (pokud ho ještě nemá). To opět probíhá plně on-line. Smlouvy k hypotéce se podepisují v internetovém bankovnictví a úvěr klient splácí z běžného účtu. Žádost o čerpání hypotéky je možné opět podat přes internetové bankovnictví.

Sberbank

Sberbank se na online procesy v oblasti hypoték začne zaměřovat až na přelomu roku 2022 a 2023. Banka v této souvislosti plánuje využít službu Sign.

UniCredit Bank

UniCredit Bank v blízké době plánuje klientům nabídnout digitální procesy i v oblasti hypoték. Bližší informace ale zatím nechce banka poskytnout.

Na příkladu některých bank je vidět, že když se chce, jde to i bez papíru. Ostatním by mohla pomoci následovat jejich příklad bankovní identita, která má potenciál v budoucnu usnadnit i jednání s katastrem tak, abyste kvůli hypotéce napříště opravdu nemuseli vytáhnout paty z domu.