Nejlepší „spořicí účet“ nehledejte u bank. Zkuste výnosnější, ale i riskantnější alternativu

Pokud se podíváme na srovnání spořicích účtů a termínovaných vkladů tady u nás na Měšci, pravděpodobně z úroků nebudete nijak nadšeni. I proto hledáme různé alternativy a dnešní článek je o jedné z nich.

Opáčko ze základů ekonomie

Risk a zisk jsou spojené nádoby, které se navzájem ovlivňují. Pokud se bojíte a nechcete riskovat vůbec, nedosáhnete na žádný zisk. Příkladem je třeba spořicí účet v bance, který je ze zákona pojištěn do 100 000 EUR (asi 2,7 milionu Kč) a o své peníze prakticky nemůžete přijít. Dostanete za to ale úrok, který nepokryje ani inflaci. Je to dobré tak akorát na to, když chcete ochránit peníze sami před sebou, abyste je neuváženě neutratili. Líbivá hesla o tom, jak si na „spořáku“ vyděláte na své sny, jsou dobrá tak akorát do marketingových materiálů bank.

Na opačném konci spektra jsou investice do akcií či v posledních letech čím dál populárnějších kryptoměn. Když se u takové investice něco pokazí, můžete přijít klidně o všechno. Jenže taky můžete inkasovat zisky v řádů stovek procent (podívejte se třeba na akcie automobilky Tesla) nebo v řádu tisíců procent (podívejte se na desetiletý graf Bitcoinu).

Pokud patříte k lidem, kterým riziko nevadí, resp. umí si ho vyhodnotit, je tento článek pro vás. Pokud máte k riziku averzi, asi to nebude váš šálek čaje a klidně přejděte na výběr jiného způsobu spoření.

Co budete potřebovat

V nedávném článku o platební kartě s cashbackem až 8 % jsme si představili pouze jednu z mnoha služeb portálu crypto.com, byť karta je asi ta nejviditelnější a pro běžného uživatele nejpochopitelnější. Další, neméně zajímavou položkou v aplikaci je něco, co bychom mohli nazvat termínovaným vkladem, který je veden v kryptoměně CRO a nabízí úrok 14–18 % p.a.

Jak to funguje

Co je CRO? Je to devátá největší kryptoměna dle tržní kapitalizace, která činí v době psaní článku 3,1 miliardy dolarů. Slouží primárně jako platidlo uvnitř ekosystému crypto.com, ale obchoduje se s ní i na burzách. Technicky je to ERC 20 token postavený na Ethereu.

Prvním nutným předpokladem je mít registraci na crypto.com a jeho aplikaci v mobilním telefonu. Jak na to, je popsané ve zmíněném článku.

Výhodou je tzv. stake (uzamčení) kryptoměny CRO – podrobněji opět vysvětleno v minulém článku. Pokud CRO neuzamknete, dostanete horší úrok:

zamkněte 0–1000 CRO , dostanete úrok 14 % p.a. při vkladu na 1 měsíc a 16 % p.a. při vkladu na 3 měsíce

, dostanete úrok 14 % p.a. při vkladu na 1 měsíc a 16 % p.a. při vkladu na 3 měsíce zamkněte 10 000 CRO, dostanete úrok 16 % p.a. vkladu na 1 měsíc a 18 % p.a. při vkladu na 3 měsíce

1000 CRO je v době vydání článku asi 150 USD a 10 000 CRO logicky asi 1500 USD. Zda stake uděláte, nebo ne, je jen na vás. Připomínám, že díky „stake“ má pak různé výhody i vaše Visa karta – opět odkážu na minulý článek, kde je vše podrobně vysvětleno.

Možná si teď říkáte, že poslat někam 150 USD, nebo dokonce 1500 USD jen proto, abyste pak mohli spořit, nedává moc smysl. Nebojte, dává.

Zamknutí CRO neznamená, že vám někde zbůhdarma leží peníze. Získáte tím:

platební kartu s cashbackem z každé platby (procento cashbacku závisí právě na velikosti „staku“ a je to 1 % bez staku a 2 – 8 % se stakem) od staku 1000 CRO máte zdarma hudební službu Spotify a od 10 000 CRO i filmový Netflix i tyto zamčené CRO se úročí 16 % p.a. s výplatou každý týden

Technická vsuvka: procenta úročení jsou platná k datu psaní článku a mohou se měnit. Než autor článek dopsal, změnily se mu úroky pod rukama. Na aktuální sazby se podívejte ve své mobilní aplikaci.

Co je to stake? Nejlepší české slovo v tomto kontextu je asi uzamčení. Pokud kryptoměnu „stakujete“, znamená to, že ji držíte a nechcete nebo nemůžete ji prodat. V případě crypto.com je stake podmínkou určitých výhod (výše cashbacku, výše úroků, přístup ke speciálním funkcím a podobně). Stake přispívá ke stabilitě systému, protože je jasně dané, kolik CRO se kdy může pohnout, a nemůže se stát např. to, že by se najednou veškeré CRO vrhlo na burzu a spadla by cena.

Pokud už máte kartu crypto.com, chcete udělat stake, ale nemáte dostatek CRO, můžete je jednoduše nakoupit přímo v aplikaci – nejjednodušší je poslat si eura přes SEPA platbu a v aplikaci je směnit za CRO. Doporučuji zaslat si rovnou potřebnou částku na „stake“ i na následné spoření (minimum pro spoření je 5000 CRO).

Jak na spoření (Earn)

Pokud tedy máte registraci, aktivní aplikaci a v ní zamčeno tolik CRO, kolik potřebujete pro svoji variantu spoření, bude vás nyní v aplikaci zajímat produkt/tlačítko Earn, což je něco jako spořicí účet či termínovaný vklad, kam můžete vložit libovolnou částku v libovolné kryptoměně a inkasovat zajímavý úrok.

Pokud jste tak ještě neučinili, pošlete si do aplikace přes SEPA platbu částku, kterou chcete na „spořák“ uložit, a nakupte přímo v ní CRO. Variantou je i nákup pomocí platební karty, ale ten je standardně zatížen poplatkem 3,5 %, takže doporučuji spíše SEPA platbu (momentálně běží akce, kdy je i platba kartou bez poplatků). SEPA platba dorazí do aplikace obvykle do druhého dne. Připomínám, že minimum pro vložení na Earn je 5000 CRO (v době psaní článku asi 750 USD).

Vklad CRO na spoření

Máte připravené CRO? Spusťte aplikaci, klikněte na hlavní menu (logo crypto.com) a vyberte Earn. Vyberte kryptoměnu, kterou chcete na „spořicí účet“ vložit. V našem případě zvolte CRO (o jiných měnách se zmíním dále). Nyní si můžete vybrat, jestli chcete spořicí účet a možnost vybrat CRO kdykoliv, anebo termínovaný vklad, kdy se zavazujete ke složení na určitou dobu. Možnosti a úroky vidíte v tabulce níže Po výběru varianty už jen odsouhlasíte podmínky, potvrdíte vklad a můžete se každý týden těšit na připsání úroku.

Bez závazku závazek na 1 měsíc závazek na 3 měsíce stake 0 – 1 000 CRO 3 % p.a. 14 % p.a. 16 % p.a. stake 10 000 CRO 5 % p.a. 16 % p.a. 18 % p.a.

Spoření v jiné kryptoměně

Spořit můžete i v jiných kryptoměnách, v aplikaci je jich momentálně k dispozici 34. Žádná ale nenabízí tak vysoký úrok jako CRO, protože crypto.com logicky prosazuje svůj token. Namátkou můžete spořit třeba takto (při staku 10 000 CRO):

Bitcoin – 2 %, 4,5 % a 6,5 %

– 2 %, 4,5 % a 6,5 % Ethereum – 3,5 %, 4,5 % a 5,5 %

– 3,5 %, 4,5 % a 5,5 % USDT – 8 %, 10 % a 12 % (USDT je vázán 1:1 na USD, takže docela zajímavá varianta)

Co s výdělkem v CRO?

Možná vás napadá, co budete dělat s výdělkem v kryptoměně, kterou v Lidlu nákup nezaplatíte. A jak vlastně vklad v případě potřeby dostanete zpět na fiat měnu?

Nemusíte se bát, řešení je jednoduché. Úplně nejjednodušší je, že CRO přímo v aplikaci převedete na eura a ta následně na kartu. Kartou pak normálně platíte v obchodě a vyděláte ještě jednou – dostanete zpět 1 % – 8 % podle toho, jakou kartu máte.

Pokud si z nějakého důvodu chcete poslat peníze zpět na účet, můžete opět CRO přeměnit na eura a ty si SEPA platbou poslat na účet.

Je to riskantní investice?

Ano, nemá smysl si nalhávat, že je to stejně bezpečné jako spořicí účet v bance, jen vám někdo z lásky k vám dává 16 nebo 18 % p.a. Co riskujete?

celé crypto.com zkrachuje, business plán nevyjde a z CRO se stanou bezcenné digitální „papírky“

kurz CRO vůči dolaru/euru spadne, a pokud se rozhodnete v tu chvíli CRO prodat, budete ve ztrátě

příjemný „risk“ je ale i to, že kurz CRO vyskočí nahoru a vy k procentům za Earn zinkasujete i kurzový zisk

Ohledně investic do kryptoměn a jiných riskantních instrumentů je dobré si připomenout ono známé: Investujte jen tolik peněz, kolik si můžete dovolit ztratit. Než pošlete své peníze do crypto.com, přečtěte si předchozí větu třikrát, abyste pak neříkali, že jsem vás nevaroval. :)

Závěr

Kryptoměny jsou tu s námi a jsem přesvědčen o tom, že budou čím dál více pronikat do našich životů a mezi „běžné lidi“. Můžete je zcela ignorovat, nebo se do nich vrhnout po hlavě, zkoušet trading nebo holdovat Bitcoin, dokud nebude stát 100 000 USD. Možnost popsaná v tomto článku je zlatá střední cesta. Nemusíte o krytoměnách nic moc vědět, nemusíte sledovat kurzy a aktivně je obchodovat, a přesto můžete inkasovat zajímavý zisk.

Pokud vás článek zaujal, zkuste si tuhle možnost s nějakou menší částí svých úspor. Jestli to bude 1 %, 10 % nebo 50 %, je čistě na vás. Přečtěte si ještě jednou tučnou větu o dva odstavce výše a směle do toho.

Pokud ještě registraci na crypto.com nemáte, tak vše potřebné najdete v článku Cashback až 8 %? Jde to s kartou od crypto.com.