Cashback až 5 %? Jde to s Visa kartou od Crypto.com

Pokud se podíváte na naše srovnání kreditek s cashbackem , zjistíte, že přes 1 % se nedostanete , a ještě je tam spousta háčků a podmínek. V následujícím textu vám ukážu, jak získat cashback až 5 % z každé platby a k tomu třeba Spotify nebo Netflix zdarma . Žádné háčky to nemá, stačí vystoupit z komfortní zóny českých bank a nebát se zkusit něco jiného. Pojďme na to.

Visa karta od Crypto.com

Nenechte se zmást tím „crypto“ v názvu. Kartu můžete používat, aniž byste o kryptoměnách cokoliv věděli, a když nechcete, přijdete s nimi do styku jen minimálně. Karta je vedena ve starém dobrém euru.

O kartu od Crypto.com jsem žádal už před lety, kdy jsem se začal více zajímat o kryptoměny. Jednou za čas jsem se podíval do aplikace, kde stále svítilo „pending“ a skoro jsem na ni zapomněl. Letos se ale hnuly ledy, karta dorazila do Evropy a v červenci i ke mně.

Byl jsem už dlouho docela spokojeným uživatelem konkurenční karty Wirex, kterou jsem si pořídil hlavně kvůli 0,5 % cashbacku, který je vyplácen v bitcoinech. Byl jsem zvědav, co nového nebo lepšího přináší Crypto.com.

Článek popisuje zkušenosti s kartou Midnight Blue, tj. s tou nejobyčejnější variantou s cashbackem 1 %.

Jak o kartu požádat

Žádost o kartu je triviální a uděláte ji jednoduše v mobilní aplikaci. Já osobně jsem na kartu čekal přes dva roky, ale to bylo tím, že v době žádosti nemělo Crypto.com snad ani licenci, a dokonce se ani nejmenovalo Crypto.com. :) Byl to jeden z mnoha startupů na startu. V dnešní době by vám karta měla přijít během pár dní. Dorazí vám obyčejnou poštou z Anglie, konkrétně z Birminghamu.

Podobně jako Wirex nebo Curve obsahuje zásilka jen kartu a jednoduché instrukce. Vždy mě ale u těchto fintechů baví, jak je krabička na kartu dotažená do nejmenšího detailu a karta vyjíždí „ze šuplíčku“. Je to blbinka, ale působí to řádově lépe než karta přilepená na papír v obyčejné obálce, jako to dělají snad všechny naše banky.

Podívejte se v galerii na jméno na dopisu. Že by česká stopa? :)

Aktivace karty

Aktivace je také velmi jednoduchá a spočívá v tom, že v mobilní aplikaci kliknete na aktivaci karty a zapíšete CVV kód (to jsou ty číslice v podpisovém proužku) a je to.

Nabití peněz

Karta je debetní, takže abyste mohli kartou zaplatit, musíte na ni poslat peníze. Opět je to velmi snadná operace. Před prvním dobíjením do aplikace zadáte nějakou svoji běžnou debetní či kreditní kartu, ze které se peníze pošlou. Po přidání karty se vám z ní strhne 0,1 EUR pro ověření funkčnosti, které se vám po pár dnech vrátí na kartu Crypto.com. Pak už můžete na kartu nabít libovolnou částku. Minimum je 20 EUR, tj. o 5 EUR méně než u konkurenčního Wirexu, a maximálně můžete nabít 25 000 USD za měsíc. Částka je připsána na kartu okamžitě a potvrzení o nabití vám přijde i do e-mailu.

Placení a cashback

Vysvětlovat na Měšci, jak probíhá placení kartou, je trochu nošení dříví do lesa, tak jen stručně:

Při první platbě v obchodě nejde platit bezkontaktně, karta chce zasunout do terminálu, což je myslím standardní chování každé nové karty. Následující platby už jsou bezkontaktní a do 500 Kč i bez PINu.

Při placení na internetu je třeba potvrzení kódem, který vám přijde do SMS. Takže platby jsou i rozumně bezpečné. Překvapilo mě to na AliExpressu, který podle mě nikdy s českou kartou žádné ověření nechtěl a s Crypto.com ano.



Tomáš Krause

Informace o tom, že proběhla platba, vám přijde jako notifikace na mobil i do e-mailu:

V notifikaci si všimněte informace o cashbacku, čímž se dostáváme k té pro běžného uživatele nejzajímavější funkci karty.

Cashback 1 % – 5 %

Existuje několik úrovní karet s různými bonusy. Jakou kartu můžete mít, záleží na tom, kolik tokenů CRO zamknete v peněžence a držíte, vysvětlení viz dále. Nejlépe pochopitelné je to z obrázku:

Jak vidíte, základní modrá karta vám dává cashback 1 % z každé platby a nic víc. Ale už o jeden level lepší karta vám dá casback 2 % a k tomu zdarma Spotify.

Jaké CRO? Co to je?

Technicky je to ERC20 token na Ethereu (Ethereum je druhá největší kryptoměna po Bitcoinu). Technikálie vás ale moc zajímat nemusí. Zjednodušeně řečeno jde o interní měnu celého ekosystému okolo Crypto.com. Pro běžného uživatele jsou podstatné dvě věci:

Cashback je vyplácen právě v tokenech CRO. Pokud teď chcete přestat číst, protože nechcete cashback v nějaké „obskurní“ kryptoměně, tak zadržte. Přímo v mobilní aplikaci můžete CRO směnit za eura, případně za jinou kryptoměnu – třeba Bitcoin. Jediné omezení je v tom, že směnit musíte minimálně 140 CRO. Pro lepší představu o podmínkách dodávám, že k datu psaní článku stojí jeden CRO token 0,173 USD. Pokud chcete vyšší cashback a další výhody, musíte mít určité množství CRO a to „zamknout“ v peněžence (v aplikaci). Z kurzu výše si snadno spočtete, že na druhý level a 2 % cashback dosáhnete, když zamknete 173 USD, tj. asi 3800 Kč. To není tak hrozné a vyplatí se vám to od okamžiku, kdy kartou proženete 190 000 Kč, a pokud si platíte Spotify, tak i dříve. Další levely už jsou samozřejmě pro běžného uživatele trochu vysoko – 1730, 17 300 a 173 000 USD.

Ještě je nutno podotknout, že cena CRO se hýbe a zamčené tokeny se mohou výrazně zhodnotit (ale i znehodnotit). Nicméně v posledních měsících cena CRO vytrvale roste. Jestli si budete šetřit CRO, nebo ho okamžitě převádět na něco jiného, je jen na vás.

CRO si můžete samozřejmě i normálně koupit v aplikaci, nemusíte na další level karty čekat, až je nasbíráte z cashbacků. O tom dále.

Výše uvedené dva body jsou jediné místo, kdy nějakým způsobem přicházíte do styku s kryptoměnami. Pokud není krypto váš šálek čaje, převedete si CRO na EUR a dál vás kryptoměny nemusí zajímat. Vlastní převod CRO na něco jiného zvládne každý, kdo umí ovládat mobilní bankovnictví.

V tabulce také vidíte, že cashback je za All card spending, a opravdu to tak je. Cashback dostanete jak za platby v obchodech, tak za platby na internetu, což je třeba proti Wirexu obrovské plus, ten totiž dává cashback jen za platby v obchodech. 2 % vám podle mě nedá v Česku nikdo ani náhodou, to skončilo s koncem Citibank. A troufám si říct, že i 1 % cashback budete hledat dost obtížně, a když najdete, bude mít spousty divných podmínek.

Kurzové rozdíly EUR a Kč – vyplatí se to?

Možná vám vrtá hlavou, jestli celou myšlenku nekomplikuje převod Kč na EUR a zase zpět. Nekomplikuje, kurzová ztráta je minimální a cashback ji v pohodě pokryje.

Konkrétní test

20. 8. mě s kreditní kartou mBank stálo nabití 20 EUR 522,54 Kč, což odpovídá kurzu 26,127 Kč/EUR. Protože platba kartou probíhá v EUR, je třeba se podívat, jakým kurzem se peníze převedou při platbě zpět na Kč. Vypovídající je to samozřejmě v ten samý den. Pokud nabijete dnes a platíte za týden, záleží na tom, kam se pohne kurz. Můžete prodělat i vydělat. Zkušební platba z 20. 8. ukazuje, že 140 Kč = 5,37 EUR. To znamená kurz 26,071 Kč za EUR. Což je kurzový prodělek 0,22 %. Z toho mi vychází, že pokud budete nabíjet kartu po menších částkách a až ve chvíli, kdy potřebujete platit, nemůžete díky cashbacku prodělat. Pokud byste nabili větší částku, nechali ji tam dlouho ležet a kurz EUR se výrazně hnul, teoreticky prodělat (ale i vydělat) můžete.

Apple Pay a Google Pay

Apple Pay a Google Pay jsou momentálně dostupné jen pro US karty. Někde jsem zahlédl takové to obvyklé „V Evropě již brzy“, ale přesnější datum ne. Nicméně jde to obejít celkem pohodlně přes kartu Curve, která mobily umí a karta od Crypto.com do ní jde přidat. Je to sice trochu přes ruku, ale funkční. Nicméně můj soukromý odhad je, že by přidání do Apple Pay a Google Pay nemuselo trvat příliš dlouho, když v USA to už jde.

Funguje karta všude?

Troufám si říct, že karta funguje všude, kde mají běžné platební terminály a online brány, namátkou např.:

Albert, Lidl

Online: AliExpres či GoPay na O2TV

drobné provozovny: stánek v parku Mirakulum, malé papírnictví nebo restaurace v Praze na Dejvické

Kde karta nefunguje

Na problém jsem zatím narazil u online platební brány ČSOB – po vložení karty brána napsala Obchodník tuto kartu nepřijímá. Diskusí s obchodníkem se ukázalo, že ČSOB jejich byznys vyhodnotila jako riskantní a povolila jim jen CZ a SK karty. Nemělo by tedy jít o obecný problém brány ČSOB, ale můžete narazit u konkrétních obchodníků. Pokud vás zajímá, o jaký „riskantní byznys“ že to šlo, tak je to český registrátor internetových domén.

Kartu bohužel neakceptuje pro české Apple ID ani Apple – Zadaná kreditní karta není podporována v této zemi nebo oblasti: Česká republika. Zadejte prosím kreditní kartu platnou v této zemi nebo oblasti: Česká republika. Stejně dopadne u Applu i Curve, takže předpokládám, že je nutné zadávat fakt českou kartu. :/

Nákup kryptoměn

Pokud chcete nakupovat kryptoměny, nebo si jen koupit potřebný počet CRO pro vyšší level karty, tak v mobilní aplikaci máte vlastně v kapse krypto burzu a můžete v ní nakupovat prakticky všechny smysluplné kryptoměny.

Trochu problém spatřuji jen v tom, že pro mě nepochopitelně nejde kryptoměny nakupovat za peníze, které máte na kartě. Aplikace nabízí nákup kryptoměn jen kartou, kterou crypto.com nabíjíte (nevýhodné, je tam 3,5 % poplatek), jinou kryptoměnou nebo z Fiat Wallet. Jenže Fiat Wallet není to samé jako karta crypto.com a neexistuje možnost, jak peníze z karty převést do Fiat Walletu, což mi potvrdila i podpora. Pro zaslání peněz do Fiat peněženky se nabízí jen varianta SEPA platby. Není to úplně pohodlné a rychlé, ale asi to není zásadní problém pro toho, kdo si nechce dělat účet na burze a má ve své bance levné SEPA platby.

Různé drobnosti

Co se mi do předchozích odstavců nevešlo a mohlo by vás zajímat:

karta je zdarma, neúčtuje vám žádné měsíční poplatky

pokud vám nevyhovuje přednastavený PIN, můžete si ho změnit v libovolném bankomatu, který to umí. Zobrazit si ho můžete v mobilní aplikaci.

z cashbacku jsou vyjmuty některé transakce, kde hrozí, že si člověk natočí „nekonečný cashback“, viz podmínky: Transactions on digital wallets, digital banking services, crypto exchanges, stored value products, money remittance services are excluded from the CRO Rewards programme.

Crypto.com dělá občas speciální akce a například teď platí do konce září 5% cashback pro základní karty a 10% pro vyšší v Lidlu, Tescu nebo McDonald's (max. cashback pro tyto akce je 25, resp. 50 USD). Vyzkoušel jsem to v Lidlu a funguje.

a například teď platí do konce září 5% cashback pro základní karty a 10% pro vyšší v Lidlu, Tescu nebo McDonald's (max. cashback pro tyto akce je 25, resp. 50 USD). Vyzkoušel jsem to v Lidlu a funguje. Okolo Crypto.com existuje celý ekosystém různých služeb a popisovaná karta je jen jednou z nich.

Závěr

Pokud fandíte kryptoměnám, měla by pro vás být tahle karta jasná volba. Nicméně jak již bylo řečeno, pokud s kryptoměnou nechcete přijít do styku, skoro nemusíte, a i tak vám karta nabízí zajímavé benefity. Jistá je jedna věc, podobně štědrý cashback vám žádná česká banka nedá.

