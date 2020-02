 »   »  Navrhované vyšší odvody pro OSVČ dopadnou nejhůř na ty nejmenší

S úvahami o změnách důchodového systému vyplouvají na povrch první konkrétnější návrhy. Některé se týkají i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a nevyznívají pro ně zrovna příznivě.

Za minimální zálohy ti sebereme důchod

O prvním už jsme informovali v článku Chystané „vylepšováky“ politiků. Novinky, které vás nepotěší. Přišel ze strany ministryně práce Jany Maláčové, která v pořadu Interview pro Českou televizi uvedla, že živnostníci, kteří si platí pouze minimální zálohy na důchodové pojištění, nedostanou v rámci plánovaných úprav penzijního systému důchod z nultého pilíře. Tedy tu část, která má tvořit jakousi zaručenou jistotu a která byla původně prezentována jako základní nárok pro všechny, kteří splní podmínku pro přiznání penze (doba pojištění – tedy odvádění záloh na důchodové pojištění a věk).

Maláčová nově přišla s tím, že na penzi z nultého pilíře by dosáhly jen ty OSVČ, které odváděly alespoň z minimální mzdy . Touto tajemnou formulací se dostáváme oslím můstkem k dalšímu návrhu, tentokrát z pera Důchodové komise pro spravedlivé důchody (dále jen Komise).

Výrazně vyšší odvody na důchodové pojištění

Ta v dokumentu Architektura nového systému označuje současné nastavení důchodového systému pro OSVČ jako neudržitelné, hlavně kvůli pravidlům pro výpočet pojistného na důchodové pojištění.

Není od věci si tato pravidla připomenout. Záloha na sociální, resp. důchodové pojištění se u OSVČ odvozuje od dosaženého zisku, přesněji daňového základu, který získáme, odečteme-li výdaje od příjmů. Měsíční vyměřovací základ OSVČ stanovíme jako jednu polovinu jeho dvanáctiny. (Sazba pojištění pak činí 29,2 %.)

Minimální vyměřovací základ odpovídá (u OSVČ vykonávající hlavní činnost) 25 % průměrné mzdy. V případě, že skutečný vyměřovací základ OSVČ je nižší než tento stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro ni právě ten minimální a OSVČ tak platí jen minimální zálohy na pojistné.

Právě tato skupina podnikatelů dělá Komisi starosti: Evidence ukazuje, že významná část OSVČ skutečně odvádí pojistné pouze z 25 % průměrné mzdy. To však podle odhadů MPSV může vést k velmi nízkým důchodům současných OSVČ v budoucnosti a může zvýšit chudobu a nerovnosti mezi českými seniory i českou populací obecně. Orientační propočet při podmínkách roku 2019 totiž ukazuje, že starobní důchod takových celoživotních OSVČ by byl pouze 8400 Kč měsíčně. To je o 30 % méně, než je hranice příjmové chudoby pro jednotlivce.

Komise proto navrhuje zvýšení odvodů OSVČ tak, že výpočtový základ by už nečinil polovinu rozdílu mezi příjmy a výdaji, ale nově 75 % z této částky (tedy 75 % z vyměřovacího základu).

Minimální vyměřovací základ by se u hlavní činnosti pak měl zvýšit z 25 % průměrné mzdy na 40 %, tedy, jak Komise v materiálu uvádí, na nynější úroveň minimální mzdy . Ve skutečnosti je 40% podíl z průměrné mzdy za rok 2020 pod úrovní minimální mzdy za rok 2020 (13 934 Kč vs. 14 600 Kč), nicméně částky se dost blíží.

Touto informací se zároveň dostáváme zpět k tomu, co řekla Maláčová České televizi. Pravděpodobně mluvila právě o vyměřovacím základu, ze kterého by se odvozovala výše zálohy a který by měl tedy odpovídat úrovni minimální mzdy a pak by OSVČ dosáhla i na důchod z nultého pilíře.