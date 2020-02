 »   »  Autorský honorář: kdy musíte podat daňové přiznání?

Co je autorský honorář

Autorský honorář je odměna za dílo, které autor vytvořil. V případě, že přispíváte do médií, jde tedy například o honorář za článek, zveřejněnou fotku nebo video. Pokud jste spisovatel, inkasujete honorář za prodané knihy, podobně pak zpěvák získává honorář za přehrání své písně v médiích. Autorským honorářem je také příjem získaný za poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (vynálezy, patenty či ochranné známky).

Ne každý příspěvek je však autorským dílem a podléhá autorskému honoráři. Autorský zákon se totiž vztahuje pouze na takové dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Tedy například už výše zmíněné psaní, focení nebo natáčení videí.

Příjmy autora, které nejsou součástí mzdy či platu v zaměstnání, ale vzniknou například během dohody o vykonání práce, se pak zdaňují jako příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a tvoří samostatný daňový základ. Výdaje lze uplatnit buď ve skutečné výši, nebo paušálem. Rozhodující pro způsob zdanění a povinnost platit pojistné odvody z autorských honorářů je pak jejich výše.



Autor: Depositphotos Aby mohlo být dílo ohodnoceno autorským honorářem, musí mít jedinečný charakter.

Kdy nemusíte podat daňové přiznání

Pokud váš autorský honorář nepřesáhne 10 000 Kč za jeden kalendářní měsíc u jednoho plátce daně (například redakce novin), je samostatným základem daně a podléhá srážkové dani ve výši 15 %, kterou strhne ten, kdo autorský honorář vyplácí. Vám už pak honorář vyplatí v čisté výši. Přitom takových plátců můžete mít v jednom měsíci i více.

Autorské honoráře od různých plátců do 10 000 Kč měsíčně se nesčítají, každý plátce odvede individuálně zvláštní sazbu daně. Vy vždy obdržíte čistý, již zdaněný příjem. Pak ale nemáte možnost uplatnit výdaje (náklady) na dosažení příjmu. Nemáte totiž ani možnost, ani povinnost zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání. Jelikož takové autorské honoráře nelze uvést do daňového přiznání nebo přehledů, tak si ani nemůžete zúčtovat odvedenou (sraženou) daň na slevu na dani, abyste sraženou daň případně získali zpět. Sražená daň je konečná.

Pokud se na vás výše uvedená situace vztahuje, nevyděláváte si jinak a neplatí za vás zdravotní pojištění stát (například v případě studentů), musíte si sami platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Honoráře i během podpory

Autorské honoráře zdaněné srážkovou daní se na rozdíl od jiných honorářů za soustavnou literární, uměleckou nebo vědeckou činnost nepovažují za výkon ekonomické činnosti pro účely daně z přidané hodnoty. Pokud pobíráte takové příjmy, nejste osobou povinnou k dani, takové příjmy neovlivňují ani obrat pro účely povinné registrace k DPH.

Autorské honoráře zdaněné srážkovou daní můžete klidně pobírat i jako uchazeč o zaměstnání pobírající podporu v nezaměstnanosti. Výkon literární, umělecké, vědecké činnosti, když z ní plynou drobné honoráře do 10 000 Kč za měsíc za autorská díla od sdělovacích prostředků, nebrání ani registraci na úřadu práce, ani pobírání podpory v nezaměstnanosti. A nejde ani o tzv. nekolidující zaměstnání, není třeba je ani úřadu práce hlásit.

Kdy musíte podat daňové přiznání

Povinnost podat daňové přiznání nastává ve chvíli, kdy za příspěvky do médií dostanete v úhrnu víc než 10 000 Kč za měsíc od jednoho plátce. V takovém případě se autorské příjmy zdaňují jako příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Vy je dostáváte vyplacené v hrubé výši, sami si proto zařizujete daňové a pojistné odvody a s nimi spojené povinnosti. Můžete uplatňovat výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, a to ve skutečné výši, přičemž musíte vést daňovou evidenci, anebo paušální částkou (40 %).