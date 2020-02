 »   »  Chystané „vylepšováky“ politiků. Novinky, které vás nepotěší

Proč věci zjednodušovat, když to jde udělat složitě? Tak by se ve zkratce dalo shrnout chystané snížení DPH u piva (navzdory tomu, že vláda chce jinak daně u alkoholu zvyšovat – samozřejmě kvůli našemu zdraví). Když si řeknete, že jdete na pivo, otevírá se před vámi řada možností. Dáte si točené nebo lahvové? Alko či nealko? V hospodě, na lavičce nebo někde u stánku? Každá tato skutečnost promluví do toho, jaká sazba DPH se na váš nápoj bude vztahovat.

Na stánkaře bez zázemí a tudíž mimo stravovací službu se vztáhnou dvě sazby. 15% (nealko) a 21% (točené či lahvové alkoholické pivo).

Za minimální zálohy u OSVČ stát sebere základní důchod

Za další perlou stojí ministryně práce Jana Maláčová. Ta v pořadu Interview pro ČT24 uvedla, že živnostníci, kteří si platí pouze minimální zálohy na důchodové pojištění, nedostanou v rámci plánovaných úprav penzijního systému důchod z nultého pilíře. Ten má tvořit jakousi zaručenou jistotu a původně byl prezentován jako základní nárok pro všechny, kteří splní podmínku pro přiznání penze (doba pojištění – tedy odvádění záloh na důchodové pojištění a věk).

Nově Maláčová tvrdí, že by na nultý pilíř dosáhl každý, kdo odváděl alespoň z minimální mzdy a že OSVČ s minimální zálohou na důchodové pojištění by do této skupiny nespadaly a tudíž by solidární část důchodu nedostaly. Živnostníci by tak mohli přijít o značnou část důchodu, protože ministryně chce bojovat za nejštědřejší navrhovanou variantu, kdy by základní část penze z nultého pilíře činila zhruba třetinu průměrné mzdy, v současnosti tedy cca 10 tis. Kč. Nedá se očekávat že by se celková výše důchodu razantně zvýšila, takže tato zaručená solidární složka důchodu by byla vyměřena na úkor části spočtené podle zásluhovosti. To by ale dost pravděpodobně ale mohl napadnout Ústavní soud, který se v minulosti svým rozhodnutím postavil právě za to, aby se penze počítala více podle zásluh, tedy podle výše odvodů na důchodové pojištění.

Hrušky a jablka

Maláčová při srovnávání odvodů zaměstnanců a OSVČ naprosto pomíjí fakt, že v celkových odvodech zaměstnanců významně figuruje částka, kterou ti neplatí ze svého příjmu, ale hradí ji jejich zaměstnavatel. Na tento argument opáčila s tím, že OSVČ mají, na rozdíl od zaměstnance, volnost v rozvrhu práce a volnost v oblasti sociálního zabezpečení. Pozapomněla na fakt, že volnost v práci je kompenzována tím, že podnikatel ručí za svou činnost celým majetkem a že i když mu práci neřídí píchačky, udělat ji musí, jinak se neuživí. Volnost je kompenzována mnohem vyšší mírou nejistoty, než slibuje zaměstnanecký poměr.

OSVČ a zaměstnanci fungují ve dvou rozdílných modelech a autor článku netvrdí, že by měli mít rovnocenné důchody. Modely jsou v některých ohledech tak odlišné, že je nelze jednoduše srovnávat (diskusí na toto téma se dá jen na Měšci najít nepočítaně). Negativa a pozitiva se ale najdou v obou z nich. Skoro to vypadá, že paní Maláčová považuje živnostníky za nepotřebnou větev ekonomiky, která v penzi tyje z peněz ostatních a její zásluhy z pohledu odvodů a celkové užitečnosti pro ekonomiku jsou tak nízké, že si, na rozdíl od ostatních, nezaslouží ochránit v důchodovém věku před chudobou. (Právě argument hranice chudoby totiž Maláčovou vede k tomu, aby bojovala za základní důchod na úrovni třetiny průměrné mzdy.)

Na výši odvodů OSVČ a zaměstnanců bez přispění jejich zaměstnavatelů se v minulosti zaměřoval článek na našem sesterském serveru Podnikatel.cz: Jak se to má opravdu s odvody OSVČ a zaměstnanců? Připravili jsme velké srovnání

Proti prohlášení ministryně práce se ohradila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP): Nelze než souhlasit, že posilovat v rámci důchodové reformy rodiče, kteří trávili delší čas na rodičovské, osoby starající se o své blízké či občany, kteří pracovali více jak 41 let, je správným krokem. Nerozumíme však tomu, proč by stejná ochrana a životní jistota neměla být poskytována živnostníkům, kteří jsou páteří naší ekonomiky, zejména vytváří-li svou činností další pracovní místa , uvedl místopředseda představenstva AMSP Zdeněk Tomíček. Připomněl také, že OSVČ mají sice větší volnost v práci a jejím rozvrhu, na rozdíl od zaměstnance ale nepřestávají řešit své podnikání odchodem z pracoviště, ale zabývají se jím v podstatě nepřetržitě a především pak, že nemají žádné jistoty, včetně základní jistoty v podobě pravidelné mzdy. Podle Tomíčka Maláčová zbytečně se vykopává příkop mezi živnostníky a zaměstnanci, ačkoli jsou pro ekonomiku potřebné obě skupiny.

Ministryně financí Schillerová v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedla, že premiér Andrej Babiš nebyl spokojen s tím, jak Maláčová podala důchodovou reformu na koaliční radě a rozhodl se proto utvořit jakousi další, tentokrát „vládní“ důchodovou komisi, kde budou zástupci ministerstva financí i práce. Dost možná se tak koncept úprav ještě podstatně změní.

Změny v oblasti nemovitostí

Další plánované novinky se mají dotknout oblasti nemovitostí. První souvisí s osvobozením prodeje bytu či domu od 15% daně z příjmu v případě, že majitelé nemovitost, v níž nebydlí, prodávají až poté, co ji pět let vlastní. Podle informací České televize plánuje Schillerová tento časový test pro poplatníky, kteří v nemovitosti nemají trvalé bydliště, protáhnout až na 15 let s tím, že by opatření mohlo vytvořit tlak, snížit počet investičních bytů a zvětšit naopak nabídku bytů pro ty, kteří zde chtějí skutečně bydlet.

S tím zatím nesouhlasí koaliční partner ČSSD. Myšlenku naopak podporují komunisté, podle kterých mají být byty hlavně k bydlení, nikoli jako investice. Podle ministerstva financí by novinka do rozpočtu mohla přinést přes půl miliardy ročně. Dle pravicové opozice změna může trh s byty naopak ještě omezit. O zrušení daňové výjimky bude vláda jednat i na další koaliční radě.