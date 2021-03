Nákupní zvyky Čechů se za rok změnily. Chodí do obchodů méně, ale útrata je vyšší

Pandemie výrazně změnila nákupní chování Čechů. Tržby rychloobrátkového zboží, jako jsou třeba potraviny či hygienické prostředky denní potřeby, v meziročním srovnání vzrostly v roce 2020 o více než 5 %. Lidé přitom loni chodili do obchodů méně často. Návštěvnost ve srovnání s rokem 2019 poklesla o 10 %.

Naopak se zvýšila hodnota průměrné útraty za jeden nákup, a to o 17 % na částku 351 korun. Spotřebitelská důvěra Čechů se vlivem pandemické situace významně snížila. Je to dáno především nejistotou v zaměstnání, kterou část obyvatel kvůli současné ekonomické situaci pociťuje. Obavy z růstu cen potravin jsou ale na stejné úrovni jako před pandemií.

Maloobchodní trh prošel během roku s pandemií dramatickými změnami, které za posledních dvacet let nemají obdoby. S výjimkou první vlny, kdy byl koronavirus velkou neznámou a viděli jsme enormní panické zásobovací nákupy, bylo chování nakupujících ve všech dalších vlnách podobné. V období restrikcí ještě více, o 15–20 %, omezovali návštěvy obchodů, nákupy více plánovali a za jeden nákup utratili částku větší zhruba o 25–30 %, říká Karel Týra, marketingový ředitel výzkumné společnosti NielsenIQ pro Česko a Slovensko.

Spotřeba popcornu loni stoupla téměř o 100 %

Podle výsledků analýzy společnosti NielsenIQ se významně změnily také nákupní potřeby a sortiment zboží, které si Češi v posledním roce pořizovali. Částečné uzavření restaurací a dalších stravovacích zařízení se promítlo do zvýšeného zájmu o nákup kuchyňských potřeb, náčiní a surovin na vaření (nárůst shodně o 15 %).

Stoupla i poptávka po hotových jídlech nebo biopotravinách. S postupným rozvojem pandemie rostla i spotřeba hygienických a čisticích prostředků. Jejich prodej zaznamenal meziroční nárůst o 10–20 %. Nejvíce ale vzrostla poptávka po dezinfekcích určených pro domácnost, a to skoro o 120 %.

S omezením možností kulturního vyžití tráví Češi více času sledováním filmů a seriálů, což se projevilo zvýšenou konzumaci chipsů a tortilla chipsů o 15 %. Prodej popcornu stoupl dokonce o 92 %. Češi také na home office začali pít kvalitnější kávu. Prodej mleté a zrnkové kávy vzrostl o 12 % na úkor instantní kávy, jejíž prodej klesl o 6 %.

Na pandemii vydělaly supermarkety a diskonty

Pokud jde o kamenné obchody, nejvíce se loni dařilo supermarketům a diskontním prodejnám, kterým vzrostly tržby meziročně o 8 %. V jejich případě totiž nedošlo k tak významnému poklesu počtu zákazníků, jako tomu bylo u jiných typů obchodů. Drogistické řetězce zaznamenaly růst výrazně nižší, pouze o 2 %. Což je dané tím, že mnozí lidé nakupovali drogérii v supermarketech při jednom společně s potravinami.

Prodej dekorativní kosmetiky se v souvislosti s tím, že trávíme mnohem více času doma, snížil o 10 %. Poptávka po vůních a deodorantech klesla o 7 %. Nejvíce se snížil objem nákupů potravin na čerpacích stanicích (o 2 %), jde o důsledek nižší mobility. Naopak v neděli, kdy byly obchody s potravinami zavřené, se objem prodeje tohoto zboží na benzínkách zvýšil.

E-shopy si připsaly tučné zisky

V období pandemie se dařilo e-shopům. Jejich meziroční obrat se zvýšil více než o polovinu (51 %). Lidé si na internetu často pořizovali zboží denní potřeby, pro které před vypuknutím pandemie chodili do kamenných obchodů. Šlo například o potraviny (růst o 59 %), krmivo pro zvířata (růst o 41 %) nebo dětské hygienické zboží (růst o 52 %). Z aktuální studie České spořitelny vyplývá, že objem online nákupů vzrostl v roce 2020 o více než čtvrtinu na 196 miliard korun. Podle dat České spořitelny téměř třetina Čechů také nakupuje v e-shopech přes mobil.

Přesto nedošlo loni z pohledu preferovaného způsobu placení k zásadním změnám. Podle dat společnosti Heureka je i nadále velmi populární dobírka. Tímto způsobem platilo při převzetí zboží 29 % Čechů, shodně (29 %) Čechů zaplatilo za zboží přímo při jeho vyzvednutí v kamenné prodejně obchodníka. Platbu kartou na internetu využívalo 26 % Čechů. V menší míře Češi při placení využívají platbu bankovním převodem či skrze službu PayPal apod. Češi se loni chovali zodpovědně a své nákupy s ohledem na probíhající pandemii více plánovali.

Podstatně však podle dat České spořitelny vzrostl počet platebních transakcí při osobním převzetí od kurýrů nebo ve výdejnách zásilkových společností, a to meziročně o 67 %. V řadě případů se online obchodování stane do budoucna dominantnější, což ovšem neznamená, že by kamenné obchody zmizely. Lidé mají rádi, když si některé zboží mohou prohlédnout a vyzkoušet si jej, domnívá se Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Nakupování v kamenných obchodech je bezpečné

Zásobování kamenných obchodů základním zbožím a potravinami bylo po celou dobu trvání pandemie bezproblémové. Lidé se také nemusí návštěvy obchodů přehnaně bát. Hygienická opatření, mající zamezit nákaze personálu i nakupujících, byla a jsou ve většině obchodů a nákupních středisek na velmi dobré úrovni.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR provedl ve spolupráci s molekulárním biologem Omarem Šerým z Masarykovy univerzity nezávislou analýzu výskytu viru SARS-CoV-2 v prodejnách. Průzkum, který probíhal letos v únoru, nezaznamenal přítomnost viru v žádném z 52 odebraných vzorků. Stěry byly přitom prováděny z exponovaných míst, jakými jsou madla eskalátorů, tlačítka ve výtazích, ruce pokladních nebo nákupní vozíky.

Vděčíme za to jak obrovským investicím, tak i zodpovědnému chování naprosté většiny zákazníků a rovněž detailně propracovanému pandemickému plánu. Ten jsme vypracovali po první vlně v létě loňského roku ve spolupráci s hlavní hygieničkou a dalšími odborníky, komentuje výsledky průzkumu Tomáš Prouza.

Tržby e-shopů letos porostou zhruba o 15 %

Během prvních dvou měsíců roku 2021 nákupní zvyky české populace vesměs kopírují její chování v závěru minulého roku. Lidé omezují návštěvy obchodů a chodí do nich pro větší, plánované nákupy. Dá se očekávat, že i v následujících měsících se budou při nákupech chovat obezřetně a odkládat větší nákupy sortimentu, který nezbytně nepotřebují, na lepší časy.

Z dat České spořitelny za první měsíce letošního roku vyplývá, že meziročně platby kartou porostou obdobně jako během lockdownu loni na jaře. Za první dva měsíce roku 2021 platby kartou v e-shopech meziročně stouply v průměru o 63 %, říká Tereza Hrtúsová, analytička České spořitelny.

Tereza Hrtúsová se domnívá, že tržby online obchodů v letošním roce porostou meziročně přibližně o 15 %.