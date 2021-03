Ušetřím, koupím si to na netu. Parfémy z internetu ale mohou i ublížit

Versace, Chanel, Calvin Klein, Gucci. Když budete chtít parfém nějaké světové značky a zavítáte do kamenné parfumerie, možná vás zaskočí cena v řádech několika tisíc za malý flakónek. Někteří proto ve snaze pořídit levněji zavítají na internet. Nemálo e-shopů nabízí totožné parfémy za výrazně menší ceny. Výjimkou nejsou ani poloviční ceny oproti kamenným parfumeriím.

Říkáte si, proč jsou stejné parfémy tak drahé v kamenných prodejnách a o tolik levnější v internetových obchodech? No, jen díky ušetřeným penězům za pobočky a zaměstnance to není.

Oficiální distribuce je jen jedna z cest

Jednou z variant, jak si koupit parfém oblíbené značky, je přes oficiálního prodejce. Pokud preferujete konkrétní značku parfému a zapátráte na oficiálních stránkách výrobce, najdete mimo jiné i seznam oficiálních distributorů. Ty se mohou pro každou zemi lišit, ale to není důležité. Důležité je, že oficiální distributoři uvedení na stránkách výrobce představují oficiální prodejní kanály. Tedy jakousi zaručenou cestu, jak si zboží koupit s jistotou, že jde o originál. Někdy bývají uvedeny jen řetězce či sítě parfumerií, jindy bývají přidány i adresy na konkrétní provozovny.

Neznamená to ale, že pouze oficiální distributoři mohou tyto parfémy prodávat. Pouze to znamená, že oficiálním distributorům dodává zboží přímo výrobce. A jen a pouze výrobce.

Co prodává jeden, může i druhý

Stejný parfém ale může prodávat i kdokoli jiný, kdo k tomu má živnostenské oprávnění. V Evropské unii totiž máme tzv. volný trh. Jakmile zboží splní náležitosti pro to, aby mohlo být prodáváno v jakémkoli státě Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, může být legálně prodáváno i v České republice.

Zároveň platí, že toto zboží může prodávat kdokoli, kdo na to má živnostenské oprávnění, případně koncesi. Zkrátka každý, kdo splní zákonné podmínky pro prodej takového zboží. Přímo s výrobcem se ale na prodeji zboží z jeho fabriky domlouvat nemusí.

A co exkluzivita jedné sítě?

I vzhledem k volnému trhu se pak může stát, že ačkoli má nějaká síť parfumerií na konkrétní parfém tzv. exkluzivitu, najdete tento parfém i jinde.

Exkluzivita znamená přísnou dohodu mezi výrobcem a parfumerií. Tyto dohody bývají inter partes (mezi těmito stranami), kdy se výrobce zaváže, že nikomu jinému zboží dodávat nebude, uvedla pro Měšec.cz Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Takový parfém tedy přes jiné oficiální autorizované prodejce nekoupíte.

Na druhou stranu ale taková dohoda mezi výrobcem a prodejcem neznamená, že nikdo jiný nemůže takový parfém prodávat. Může, jak jsme si uvedli výše. Stačí, když splní zákonné podmínky pro prodej parfému, které ukládá český zákon. Pokud si tedy šikovný provozovatel e-shopu tyto parfémy opatří jinde levněji, může je zařadit do svého sortimentu. Chybí zde regulace, dodává Eduarda Hekšová.

I pokud tedy nějaký e-shop nepatří mezi oficiální distribuční kanály nějakého výrobce parfémů, neznamená to, že by takový parfém nesměl prodávat. Může. Jen ho velmi pravděpodobně nemá přímo od výrobce.

Ne vždy jde o padělky

Jednou z možností, proč je cena totožného zboží na internetu tak nízká, je, že jste si koupili padělek. Takové riziko tu samozřejmě je, zvláště když nakupujete na pochybných e-shopech, které nepatří mezi autorizované prodejce a oficiální distributory toho kterého výrobce. Na českém trhu jsou ale i e-shopy, které prodávají originální vůně, tedy opravdu výrobek, který vyšel z fabriky konkrétní značky. A občas i za poloviční cenu. Jak to?

Šedý trh s kosmetikou

Odpovědí je šedý trh s kosmetikou. Jde o prodejní kanál, který nepatří mezi ty oficiální a autorizované, ať už jde o e-shop, nebo kamennou prodejnu. Šedý trh můžeme definovat jako trh, který není nelegální, avšak ani oficiální. Šedý trh s kosmetikou prodává originální kosmetiku, avšak skrze neautorizované distributorské kanály, říká Eduarda Hekšová.

Znamená to, že parfém koupený skrze obchod, který není oficiálním prodejním kanálem výrobce, může a nemusí být originál. Protože nejde o oficiální prodejní kanál, není žádná možnost, jak si to s jistotou ověřit před nákupem.

Pomiňme ale nyní variantu, že jste si koupili padělek. Pojďme se nadále zaměřit jen na to, že jste si koupili parfém skrze e-shop či kamennou prodejnu řetězce, který není uveden na webu výrobce jako oficiální prodejní kanál. Jde tedy o nákup z šedého trhu. Představme si variantu, že jste si koupili takový originál parfému za výrazně nižší cenu, než byste zaplatili v parfumerii, která je oficiálním distributorem. Řekněme, že cena byla poloviční až dvoutřetinová oproti standardní ceně.

Zkazilo se špatným zacházením

Důvodů, proč je cena o tolik nižší než ta standardní, je několik. Některé si uvedeme na příkladu. Oficiální distributor například zakoupil kamion parfémů od výrobce a převezl je na sklad, odkud je plánoval dále převézt do České republiky do svých řetězců parfumerií.

Bohužel ale neohlídal stav svého skladu, přišla velká bouřka a sklad byl vytopen. A s ním i parfémy. Několik dnů ve vlhkém prostředí se podepíše na obalu i na kvalitě parfému. Zboží je v tuto chvíli neprodejné skrze oficiální autorizovaný prodej. Posuďte sami, zda byste si v luxusní parfumerii koupili deštěm pokroucený navlhlý výrobek.

Distributor má tedy v tuto chvíli poměrně velkou finanční ztrátu. Zboží by měl zlikvidovat. Ve snaze zmírnit svoje ztráty se ale rozhodne prodat poničené parfémy pod cenou. Distributor pak prodá zboží za velmi levno dál bez jakékoliv záruky, dodává Eduarda Hekšová. Před zájemcem stav zboží netají, možná ho i vezme do skladu, aby sám zhodnotil, jestli o pokažené zboží bude mít zájem.

Zájemce koupí celou nálož pokažených parfémů za velmi nízkou cenu a převeze je k sobě na vlastní sklad. Tam věnuje chvíli tomu, aby zboží vybalil, otřel, upravil do nějakého reprezentativního stavu a nafotil na e-shop. Na e-shopu se pak objeví originální parfém, třeba s dodatkem, že jde o tester a je prodáván bez krabičky. Ovšem už bez informace o tom, v jakém stavu se zboží nacházelo a proč je jeho cena tak nízká.

Vlhký parfém bez krabičky může být zdravotně závadný

Leckoho může napadnout, že přece není žádná netykavka a komu by vadil zmoklý parfém. Krabička se stejně vyhodí, tou se nikdo nevoní, flakónek se otře a problém vyřešen. Není to ale úplně pravda. Parfémy je potřeba uchovávat mimo přímé sluneční záření, ideálně v jejich původní krabičce, která brání průniku ostrého světla, uvedla pro Měšec cz MUDr. Lucie Rajská, Ph.D., specializovaná lékařka všeobecné dermatovenerologie z Kliniky preventivní dermatologie.

I absence krabičky tedy může mít vliv na kvalitu parfému. Pokud není chráněn před ostrým světlem, může v něm docházet ke změnám ve složení. Při nevhodném skladování se může změnit vůně, která může být příliš ostrá, zapáchat, nebo naopak dominuje zápach alkoholu, líhu či acetonu. V takovém případě je dobré parfém na kůži vůbec nestříkat. Kůže by mohla být snadno podrážděná, vzniknout může nepříjemné zarudnutí, dodává MUDr. Lucie Rajská.

Parfém je žluklý

Nemusí jít ale jen o déšť. Do skladu nemuselo jen téct. Mohlo na něj naopak pražit slunce. Nebo mohlo ve skladu mrznout. Jak jsme si uvedli výše, parfémy jsou poměrně háklivé na to, v jakých teplotách se skladují. A například vystavování vysokým teplotám může způsobit jejich zkažení a žluknutí.

V takovém případě si koupíte originál za nízkou cenu, který bude vonět po octu. Nebo se v parfému mohou dělat krystalky a hrozí vám i zdravotní problémy, viz výše.

Prošlá kosmetika

Dalším důvodem nízké ceny parfémů může být to, že jsou už prošlé. Oficiální distributor zkrátka nakoupil moc parfémů a nestihl je prodat před koncem expirační doby. Opět by je měl zlikvidovat, ale opět je prodá pod cenou, aby snížil ztrátu. Způsob a cesta bude podobná jako v případě příběhu s vytopeným skladem.

Používáním prošlého parfému si ale opět zaděláváte na problémy. V případě pomnožení bakterií by se mohl projevit mikrobiální ekzém, u citlivé pleti pak iritace ve formě zarudnutí, vzniku svědivé vyrážky apod., dodává Lucie Rajská.

Správně skladované parfémy vydrží po otevření 2–3 roky. Originálně zabalené parfémy skladované správně vydrží ještě mnohonásobně déle. Špatným skladováním se ale i životnost originálně zabalených parfémů snižuje.

Parfémy určené pro asijský trh

Dalším případem jsou situace, kdy je zásilka parfémů určena pro jiný než český trh. Nejčastěji pro arabský či asijský trh. To často znamená, že k nám do Evropské unie nemá takové zboží povolení být prodáváno. Obsahuje totiž látky, které Evropská unie zařadila na seznam nepovolených či zakázaných látek. Parfémy pro Evropskou unii tak často mají trochu jiné složení než parfémy dovážené do Asie.

Fikaní prodejci ale mají způsoby, jak tohle pravidlo obejít. Obecně se často nakoupí zboží navzájem mezi velkými řetězci za výhodnou cenu. Společnosti mohou mít mezi sebou uzavřené výhodnější dohody. Avšak je možné, že k danému nákupu dochází též na nelegální bázi. Nejčastěji jde o zboží, jež je určeno pro asijský trh. Takto nakoupené zboží dorazí ve velkém množství do Asie. V Asii dojde k rozbalení kosmetiky a vypilování kódů – to znemožní dohledat původ, místo určení i dobu expirace. Následně se zboží přepošle zpět (na lepší trh – tam, kde je žádané a je po něm poptávka) skrze další distributory, dodává Eduarda Hekšová.

Vy si pak koupíte parfém na e-shopu a po rozbalení zjistíte, že voní trochu jinak než ten, co si běžně kupujete v oficiální parfumerii. Že možná tolik nevydrží, má trochu jinou vůni a je takový jiný.

Většina těchto praktik se odehrává mimo území ČR, potažmo EU, potažmo Evropy. Najít hranici, co je ještě legální a co už ne, ale není jednoduché. Domníváme se, že daný distributor má pro tyto případy svoje kontakty a spolupracovníky. Daný obchod se pohybuje na hraně zákona. Nemůžeme přesně určit, kdy je hranice překročena a kdy nikoliv, říká Eduarda Hekšová.

Asie nebo Evropa, není to jedno? Není

Pokud by vás napadlo, že je to možná jedno, pro jaký trh je parfém určen, tak úplně jedno to není. Důvod, proč jsou některé látky v Evropské unii nepovolené, je třeba ten, že takové látky způsobují kožní problémy.

Takový zdravotně závadný parfém se k vám ale nemusí dostat jen díky tomu, že podnikavý prodejce nakoupí zkažené zboží. Čeští spotřebitelé často nakupují na e-shopech, které se na český trh de facto nezaměřují. Mohou však na něj doručovat. Většina zboží je však neidentifikovatelná a nikdo nemůže s jistotou říci, kam bylo zboží původně určeno, dodává Eduarda Hekšová.

Jak to můžu poznat i sama?

Často se lidé ptají, jak mohou i sami poznat, že parfémy nebo kosmetika, kterou si kupují, jsou z šedého trhu nebo z oficiální distribuce.

Jednou z cest je ověřit si oficiální distribuční kanály na webu výrobce kosmetiky, kterou používáte. A nakupovat jen skrze tyto ověřené prodejce.

Jde to ale poznat i jinak. Prvním ukazatelem může být cena. Pokud je zboží opravdu velmi levné ve srovnání s běžnou nabídkou, je třeba zbystřit. Většinou se dané zboží prodává na e-shopech, často u velikánů typu eBay apod. Dále je vhodné mít se na pozoru v případech, kdy je kosmetika prodávaná bez originálních obalů či bez uvedení data expirace, radí Eduarda Hekšová.

Doporučuje se také přečíst si uživatelské recenze. Ovšem i v této oblasti se s recenzemi často manipuluje a dnes už se můžete setkat i s tím, že si daný e-shop napíše recenze sám. Pokud tedy všechny recenze jsou napsané stylem „vynikající, nic bych nikdy nevytkl, jen a pouze tady jsem vždy a za všech okolností spokojen“, může to být paradoxně podezřelé.

E-shopy pak prověřte i komplexně. Věrohodný e-shop by také měl mít někde informaci, jak dlouho je na trhu, je-li dostupný servis pro zákazníky, telefon, adresa, možnost vrácení produktu a lze se řídit také podle toho, kolik stojí zásilka – ovšem to už jsou znaky spíše druhotné – protože i velké a známé e-shopy jsou neetického prodeje schopny, doplňuje Eduarda Hekšová.

Jak poznat špatný produkt po nákupu

Parfém či kosmetiku, která vám z e-shopu přijde domů, můžete nejprve podrobit kritickému oku, než ji začnete používat.

Už jsme uvedli, že pokud cítíte, že parfém změnil vůni, nevoní tak, jak má, je moc ostrý, zapáchá nebo silně převažuje zápach alkoholu či acetonu, není vhodné ho na kůži aplikovat, protože riskujete její podráždění. Že něco není v pořádku s krémy, poznáme také velmi snadno. Může se objevit pro krém netypická vůně, není výjimkou také zežloutnutí, nebo dokonce žluknutí. Doufám, že krém, který prošel takovou změnou, by nikoho nelákal k tomu, aby si jej nanesl na obličej, dodává MUDr. Lucie Rajská.

A v neposlední řadě existuje i řada webů, na kterých je možné si po zadání tzv. batch kódu ověřit expiraci produktu.

Kde si můžete neoficiálně ověřit expirační dobu kosmetiky CheckCosmetic (provozovatelem je ukrajinská hostingová společnost Internet Invest, Ltd.)

CheckFresh (provozovatelem je polská společnost NANOSOFT Piotr Walewski-Sawicki, distributor kosmetiky)

Takto si ale jen ověříte, zda parfém z šedého trhu není prošlý. Pokud vám ovšem dorazil parfém s vypilovaným kódem vespod, je téměř jisté, že nebyl určen pro český trh nebo má jinou vadu – je prošlý, zkažený atd. A o takovém výrobku nezjistíte nic.

Šedý trh jako ruleta

Nákup z šedého trhu se vám může a nemusí vyplatit. Můžete narazit na originální parfém, kterému se jen pochroumala krabička, protože převážející kamion naboural a zásilka utrpěla náraz. Takovému parfému asi nebude nic než to, že krabička je pomuchlaná. Takže jste ušetřili několik stovek korun. Můžete ale také narazit na parfém, který je prošlý, žluklý, zkažený vlivem špatného skladování. Pak jste nejen vyhodili peníze oknem, ale ještě vám hrozí zdravotní komplikace, které se vám také mohou prodražit.

U oficiální distribuce máte jistotu, že parfém byl skladovaný správně, jeho životnost není zkrácena a není zdravotně závadný. U šedého trhu nezjistíte, jestli byl parfém vystaven horku, mrazu, dešti, vlhku apod. I originálně zabalený a zdánlivě nepoškozený parfém může mít výrazně kratší životnost a přestane vonět například už po půl roce. Právě vlivem špatného skladování před tím, než se dostal k vám domů. V některých případech vám pak hrozí i zdravotní problémy.

Pouze dodejme, že nejde jen o parfémy, ale obecně o kosmetiku. Parfém jako takový si možná vyloženě na kůži neaplikujete. Ale krémy na tělo, na pleť, dekorativní kosmetiku a další kosmetické přípravky už ano. Tam mohou být zdravotní následky ještě větší.

U některých řasenek a očních linek bylo v rámci kontrol šedého trhu zjištěno velké množství arseniku (nebezpečných chemických látek), informuje Eduarda Hekšová.

Použití arseniku je v Evropské unii zakázané. EU tuto látku uvádí v seznamu látek zakázaných v kosmetických produktech. Jde o těžký kov, který má karcinogenní účinky. Takové látky mohou například poškodit plod u těhotné ženy, ale jsou i reprotoxické, tedy ohrožují samotnou rozmnožovací schopnost.