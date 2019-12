 »   »  Na úspěšnou reklamaci vánočního dárku máte půl roku

Darovali jste si pod stromeček novou televizi a po vybalení z krabice jste si všimli, že má poškrábanou obrazovku. Co s tím? Pokud je vánoční dárek, který jste našli pod stromečkem poškozený, nefunguje, jak má, nebo mu chybí nějaká část, reklamujte jej nejpozději do šesti měsíců od data zakoupení. Ze zákona máte sice nárok na reklamaci do dvou let od koupi výrobku, pozdější reklamaci s odůvodněním, že vám byl prodán vadný výrobek, však prodejce nemusí uznat.

V prvních šesti měsících máte silnější postavení. Projeví-li se v této době na zboží vada, má se za to, že existovala, už když jste věc zakoupili, vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. V takovém případě je na prodejci, aby dokázal bezvadnost zboží. Pokud ale zboží reklamujete až po uplynutí půlroční doby, je na vás, abyste prokázali, že jste vadu věci nezpůsobili sami.

Nepleťte si bezdůvodné vrácení zboží pořízené v e-shopu do 14 dnů od nákupu s uplatněním reklamace. Na reklamaci se vztahují zákonem daná práva, která vycházejí z vadného plnění prodávajícího a nazývají se práva z vadného plnění. Vadou přitom nemusí být jen mechanické poškození věci či její dílčí či faktická nefunkčnost. Jako vadu lze chápat i skutečnost, že zboží nemá ty vlastnosti, které prodejce deklaroval, případně je s vámi během nákupu sjednal. Pokud jste si například přes e-shop koupili tričko a ono vám došlo o dvě čísla menší nebo vám došlo v jiné barvě, než jste si objednali, máte právo na jeho reklamaci.

Prodejce vám výsledek reklamace musí oznámit do měsíce

Seriózní e-shopy nabízejí na svých stránkách reklamační formulář. V případě, že není k dispozici, stačí, když prodejci jakoukoliv formou oznámíte, že uplatňujete svá práva z vadného plnění, a popíšete vadu věci. Reklamované zboží můžete prodejci předat společně s oznámením o reklamaci, nebo až následně. Prodejce má povinnost jej přijmout a písemně vám převzetí potvrdit. Musí vám vystavit reklamační protokol.

Od této chvíle má na vyřízení reklamace lhůtu 30 dní a po jejím uplynutí je povinen vás o uznání či neuznání reklamace informovat. Jestliže reklamaci uzná, máte nárok na opravu dané věci, její výměnu za novou, nebo můžete žádat o přiměřenou slevu. Jestliže je reklamace vyřízená kladně, všechny náklady na ni hradí prodávající. Jestliže vadu není možné odstranit jedním z těchto způsobů nebo věc není možné používat kvůli opakovaným výskytům vad po opravě, máte právo na odstoupení od smlouvy.

V některých případech prodejce vaší reklamaci neuzná. Například kvůli tomu, že žádnou vadu nezjistil. Což se může stát, když se vada projeví jen jednou, ojediněle, jinak je výrobek funkční. Dalším důvodem pro neuznání reklamace může být, že prodejce sice vadu zjistí, ale prohlásí, že za ni nenese zodpovědnost. Jinak řečeno, věc jste poškodili vy jejím nevhodným užíváním. To vám však musí prodejce patřičně zdůvodnit v reklamačním protokolu a vy se proti neuznání reklamace můžete bránit znaleckým posudkem.

Pozor na rozbalování nechtěných dárků

Pokud si dárkem nejste jistí, je vhodnější nakupovat na e-shopech, kde máte záruku jeho vrácení do 14 dnů od jeho převzetí, i když tuto službu už nabízejí i některé kamenné prodejny. Vždy se vyplatí na možnost vrácení zboží bez udání důvodu předem informovat a ideálně mít případné kladné vyjádření napsané na papíře. Ale pozor, bez udání důvodů nezle vrátit zakoupené zboží podléhající rychlé zkáze.

Kromě potravin jsou to také květiny. Vrátit zpravidla nejde ani nosiče digitálního obsahu (DVD nebo například CD) s porušeným původním obalem. Nevrátíte ani zboží prodávané ve speciálním uzavřeném obalu, po jehož narušení není možné dát zboží zpět do prodeje z hygienických důvodů. Typicky se jedná o kosmetiku, krémy na obličej, zubní kartáčky a další zboží podobného charakteru. Vrátit nelze ani zboží upravené na vaši speciální žádost.

Poštovné si při vrácení hradíte sami

Někteří online prodejci v období Vánoc lhůtu pro případné vrácení zboží prodlužují ze 14 dnů až do konce roku, nebo v některých případech až do půlky ledna. V případě, že se rozhodnete odstoupit od smlouvy a zboží vrátit, musíte tak učinit 14 dní od chvíle, co jste odstoupili od smlouvy, pokud jste zboží neposlali zpět současně s odstoupením od kupní smlouvy. Stejnou lhůtu má i prodejce na to, aby vám vrátil peníze. Poštovné či jinou přepravu za zaslání zboží však hradíte vy.

Jestliže se nevhodný dárek rozhodnete místo vracení prodejci raději sami prodat, měli byste vědět, že záruka na zboží nepřechází automaticky na nového majitele. V ideálním případě byste měli sepsat postoupení práv z vadného plnění, čímž převedete svá reklamační práva na nového vlastníka věci. Příležitostný prodej věcí, které by vám jinak ležely doma ve skříni, není považován za podnikání, a nemusí se tudíž nikam hlásit ani danit.