Na anonymní web lákající klienty Bohemia Energy míří trestní oznámení. Podali jej Piráti

Již ve středu 24. 11. 2021 jsme vás na Měšci jako první informovali o nekalých praktikách provozovatele webu poplatky-zpet.cz. Během dopoledne se k nám přidali kolegové z Peníze.cz, kteří popisují totéž, co my.

Mají však jednu informaci navíc. Den po publikaci je kontaktoval údajný mluvčí projektu a napsali jim e-mail, ve kterém se k jejich článku ohradil. Redakci Měšce žádný e-mail nepřišel. Tato reakce (box níže) je však součástí trestního oznámení, které podal Janusz Konieczny, analytik Poslaneckého klubu Pirátů. Celé trestní oznámení má Měšec.cz k dispozici.

E-mail zaslaný redakci Peníze.cz Od: Radim Molnar <r.molnar@poplatky-zpet.cz> Date: čt 25. 11. 2021 v 10:39

Subject: Doplnění vyjádření

To: redakce@penize.cz <redakce@penize.cz> Dobrý den, v úterý 23.11. jste na svém webu publikovali článek: „Nový podvod na klienty Bohemia Energzy. Zneužívá známá jména“. Důražně se ohrazujeme proti vašim trvzení a vyznění článku a žádáme o doplnění našeho vyjádření: Iniciativa poplatkyzpet.cz je držitelem ochranné známky tohoto projektu, kterou v současné době vlastní zahraniční investor. Politik Patrik Nacher, advokáti Petr Toman a Petr Němec nikdy nebyli vlastníky tohoto projektu, ale pouze v minulosti spolupracujícími subjekty. Korektně uvádíme, že tito lidé v minulosti s projektem poplatkyzpet.cz prokazatelně spolupracovali a to je nezpochybnitelný fakt. Současně nikde neuvádíme, že tito pánové s projektem i nadále spolupracují. Iniciativa poplatkyzpet.cz využívá novou doménu vzhledem k tomu, že po ukončení původního projektu spojeného s bankovními poplatky, byla doména uvolněna. Až v roce 2018 si ji zakoupil někdo jiný a nebyla v současné době znovu k dispozici. Radim Molnár Tiskový mluvčí

Radim Molnár, pakliže jde o skutečnou osobu toho jména, protože to není možné ověřit, v reakci uvádí, že je držitelem ochranné známky tohoto projektu . Budeme-li se držet ochranných známek evidovaných na Úřadu průmyslového vlastnictví, žádost o ochrannou známku „Poplatky zpět“ podala 7. 2. 2013 reklamní agentura Marcus and Art spol. s r.o. Přihláška č. 501587 však byla úřadem zamítnuta a právní moc zamítnutí nabyla 15. 9. 2014. Ochranná známka tohoto slovního spojení registrovaná v České republice proto ke dni publikace článku neexistuje. Pokud existuje, je registrovaná v jiné zemi. To není nelegální, ale je to značně nedůvěryhodné, pakliže chce daná společnost zastupovat české klienty.

Všimněte si jednoho detailu. V prohlášení výše se uvádí doména poplatkyzpet.cz. Ano, to je ta pravá, původní doména, která je odstavena a nyní je nefunkční. Jejím vlastníkem je od 12. 3. 2018 Petr Němec, který si ji preventivně zaregistroval, aby někoho nenapadlo ji zneužít. Jenže my tady celou dobu píšeme o nové doméně poplatky-zpet.cz,která patří neznámému subjektu. A vypadá to, že ani údajný mluvčí v tom nemá jasno a v doménách se sám ztrácí.

Trestní oznámení míří na Vrchní státní zastupitelství v Praze a je datováno 25. 11. 2021. V oznámení se popisují pochybnosti, které uvádíme ve článku, kdy oznamovatel navrhuje zahájit prověřování jednání pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu a neoprávněného nakládání s osobními údaji.

Tato kauza bude pokračovat.