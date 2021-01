MONETA mění sazebník, zdraží některé služby na pobočkách

MONETA Money Bank (MMB) od 1. dubna 2021 změní sazebních poplatků. Tady jsou hlavní změny.

Mění se terminologie pro splnění minimálního měsíčního obratu na účtu. Zatímco nyní banka používá pojem „připsaných částek“, nově to bude „zaúčtovaných částek“.

MMB ruší poplatky za výběr z jakýchkoliv tuzemských bankomatů u karet vydaných k účtům v USD a EUR.

Mobilní bankovnictví bude umět bezplatně zobrazit PIN k platebním kartám.

Banka vás nově bude informovat o použitém kurzu při cizoměnových transakcích kartami, a hlavně uvede rozdíl mezi svým kurzem a kurzem Evropské centrální banky. Toto souvisí s nařízením EU, musí to k tomu datu dělat všichni vydavatelé karet. To však platí jen pro soukromé osoby, ne pro firmy a podnikatele, vůči nim povinnost bank není.

O 70 Kč podraží změna limitu platební karty na pobočce.

Banka zcela zruší službu nouzové karty a hotovosti v zahraničí (Emergency Card, Emergency Cash), která je poskytována jako mezinárodní služba v rámci společností Mastercard a Visa. Nyní stojí 3000 Kč. Pokud budete v cizině a budete potřebovat převzít novou kartu např. po ztrátě či krádeži, budete muset banku přesvědčit k zaslání pomocí kurýrní služby, nebo využít jinou kartu. Vydat a zaslat kartu do zahraničí však mnoho bank neumí.

Zdraží expresní vydání debetní karty s PINem do 3 pracovních dnů, a to na 2000 Kč (bylo 1000 Kč). Podobně se mění poplatek pro expresní vydání debetky k cizoměnovým účtům v EUR a USD. Tady je zdražení rovněž razantní, až více jak v přepočtu +1600 Kč viz tabulka níže.

Nově se již nesjednává konto Genius Student a banka jej přesune do historických produktů (má v nabídce již výhodnější účty).

MONETA zpřesnila, jak se máte zachovat ke změnám smluvních podmínek a cen. Nově se má za to, že pokud změnu před její účinností písemně neodmítnete, souhlasíte s ní. Vaše odmítnutí však může znamenat následnou výpověď smlouvy ze strany banky s 2měsíční výpovědní lhůtou.

Podpisový vzor je u MMB už dávno jen elektronický, banka na pobočkách používá podpisové tablety. Nově to dává i do obchodních podmínek.

Chystanou novinkou je platba na mobilní čísla. Zatímco nyní jednoznačným identifikátorem platby je číslo účtu příjemce, nové obchodní podmínky již počítají s možností platby na (ověřené) mobilní číslo, které tak rovněž může být jednoznačným identifikátorem.

Doslova se v návrhu změn uvádí toto:

Banka uveřejní datum, od kterého bude možné za jedinečný identifikátor platebních příkazů považovat i mobilní telefonní číslo příjemce úhrady.

Banka zpřesňuje, co se vztahuje a co ne do bezúročného období u kreditek. Nově jsou to jen platby u obchodníků a platby na internetu u obchodníků.

Do hotovostního, tedy vždy úročeného čerpání, spadá

výběr z bankomatu,

výběr hotovosti u vybraných směnáren (cash advance),

obchodníků (cash back),

nebo ostatní platby finančním institucím, zejména pokud jde o dobíjení přednabitých (předplacených) karet, elektronických peněženek, virtuálních účtů apod. Typicky jde např. o Revolut.

Zatímco nyní bude vklad do vkladomatu připsaný na účet do 20 hodin, nově podmínky definují „zpravidla do 10 sekund“. Podobně to platí pro připsání prostředků na účet příjemce, nově opět 10 sekund místo „v den vkladu“.