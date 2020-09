Zdravotní pojišťovnu můžete změnit do konce září. Jde to i ze zahraničí

Zdravotní pojišťovnu můžete podle zákona změnit pouze jednou za rok. Máte k tomu ale dva možné termíny. Buď podáte žádost do 31. března a k přeregistraci dojde k 1. červenci, nebo podáte žádost do 30. září a změna proběhne 1. ledna.

Pokud byste tedy chtěli změnit zdravotní pojišťovnu od 1. ledna 2020, máte ještě do konce září 2019 čas si to promyslet, a případně podat přihlášku. Není to nic složitého a provést to můžete i ze zahraničí. Je ale dobré vědět, že podle toho, jaký pracovní status máte, se s převodem pojí i určité povinnosti.

Osobně nebo přes internet

Pokud máte rádi osobní přístup, můžete přeregistraci vyřídit osobně na kterékoli pobočce zdravotní pojišťovny, do které se chcete registrovat. Své staré zdravotní pojišťovně nic říkat nemusíte, oznamovací povinnost vůči ní nemáte.

Všechny zdravotní pojišťovny akceptují osobní návštěvu, kde s vámi pracovník vše vyřídí. Máte ale i jiné možnosti, pokud nechcete do pojišťovny osobně.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vám v případě online registrace zašle předvyplněnou přihlášku poštou, vy ji podepíšete a zašlete zpět. Osobní návštěva se nevyžaduje.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR nabízí variantu, kdy vyplníte online formulář a pojišťovna vám zašle již předvyplněnou přihlášku jen k podpisu. Případně si registrační list v .pdf souboru vytisknete sami, vyplníte a zašlete na adresu pojišťovny.

Pokud se chcete k Zaměstnanecké pojišťovně Škoda přihlásit písemně vyplněnou a odeslanou přihláškou, musíte si kromě ní stáhnout a vyplnit ještě Souhlas se zpracováním osobních údajů.

A co když jste v zahraničí?

Pokud pobýváte dlouhodobě v zahraničí a neodhlásili jste se ze zdravotního pojištění, můžete stejně jako jakýkoli jiný pojištěnec zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přihlášku si podáte k jiné zdravotní pojišťovně a v nejbližším termínu dojde ke změně, ačkoli se stále nenacházíte na území České republiky a máte zahraniční zdravotní pojištění.

Platí pro vás v tomto případě stejné lhůty jako pro ostatní pojištěnce. Není nutné, abyste na pobočku šli osobně a vraceli se kvůli tomu ze zahraničí. Vše jde vyřídit buď skrze pověřenou osobu na základě plné moci, nebo písemně. Po návratu do ČR se přihlásíte u své zdravotní pojišťovny a doložíte jí doklad o zdravotním pojištění v cizině po celou dobu pobytu. Jestliže byste tedy žádali do konce září, vypadala by situace takto: Pokud byste se do konce roku vraceli do ČR, budete vše řešit se svou dosavadní pojišťovnou. Po novém roce pak už budete vše řešit s novou zdravotní pojišťovnou. Pokud ale pobýváte v zahraničí déle než 6 měsíců, můžete se odhlásit z českého zdravotního pojištění. Ovšem jen za předpokladu, že budete zdravotně pojištěni v cizině. I nadále jste sice českým pojištěncem, ale protože nemáte českou zdravotní pojišťovnu, jsou dočasně omezena určitá vaše práva a povinnosti. V tomto případě je situace jiná. V době, kdy jste u své původní české pojišťovny v evidenci jako pojištěnci, kterým skončil pojistný vztah na základě evropských Nařízení nebo mezinárodní smlouvy, nemáte právo žádat změnu zdravotní pojišťovny. Po návratu do ČR vám ale nově vzniká účast na pojištění a můžete se přihlásit ke kterékoliv zdravotní pojišťovně.

Výjimka z pravidla

Existuje samozřejmě i výjimka, kdy můžete zdravotní pojišťovnu změnit i v jiných termínech. Pokud by vaše zdravotní pojišťovna vstoupila do likvidace, nebo nad ní byla zavedena nucená správa, případně by se sloučila s jinou zdravotní pojišťovnou, máte právo změnit zdravotní pojišťovnu k prvnímu dni 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k dané události.

Žádné zdravotní pojišťovny se ale v současné době netýká ani jeden z uvedených případů.

V případě novorozeňat platí, že v den jeho narození se stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, kde je v daný den registrována jeho matka. Pokud by nebyla vůbec zdravotně pojištěna, přihlíží se k tomu, jakou zdravotní pojišťovnu má otec dítěte a dítě se zaregistruje automaticky tam. Samozřejmě můžete v budoucnu změnit dítěti zdravotní pojišťovnu jako zákonní zástupci. Musí už mít ale přiděleno rodné číslo.

Pokud by tedy nastal případ, že by žena porodila dítě, to se stalo pojištěncem stejné zdravotní pojišťovny, ale matka dítěte by už měla podanou přihlášku jinam, musela by v případě, že by chtěla přeregistrovat i dítě, podat přihlášku i za něj, až mu přidělí rodné číslo. Záleží pak na tom, jestli by se žádost stihla podat do stanoveného termínu, aby byla matka i dítě přeregistrováni současně, nebo by bylo dítě přeregistrováno až půl roku po matce.

Co musíte nahlásit a kde

Přihlášku jste vyplnili, podepsali, odeslali a už jen čekáte na to, až změna proběhne. Teď vám ale vznikají povinnosti, které musíte obstarat.

Do 8 dnů od proběhnutí změny musíte svého zaměstnavatele informovat o tom, že jste změnili zdravotní pojišťovnu. To znamená do 8. ledna 2020. S oznámením ale neotálejte, protože zaměstnavatel musí do 8. ledna 2020 rovněž tuto změnu zapracovat. Protože za vás platí zdravotní pojištění, musí vás i on u pojišťovny odhlásit a přehlásit k nové, aby peníze platil na správný účet. Změnu rovněž nahlaste ve škole, pokud stále studujete. Nejpozději při návštěvě svých lékařů jim pak rovněž sdělte, že jste se přeregistrovali.

Dále pak své zdravotní pojišťovně musíte podle toho, jaký pracovní status máte, odevzdat potřebné dokumenty:

Nezaměstnaní dokládají potvrzení z úřadu práce.

Podnikatelé dokládají výši záloh a výpis z živnostenského rejstříku.

Zaměstnanci dokládají název a sídlo zaměstnavatele.

Pracující mimo ČR v rámci EU dokládají čestné prohlášení o zaměstnání v zahraničí, pracovní smlouvu a úhradu pojištění v zahraničí.

Senioři dokládají potvrzení o přiznání důchodu.

Studenti dokládají potvrzení o studiu.

Matky na mateřské dovolené dokládají rodný list dítěte.

Zmíněné dokumenty ale dokládáte podle toho, jaký stav platí v den, kdy se stáváte pojištěncem nové zdravotní pojišťovny, případně později. Pokud jste například do konce roku 2019 byli nezaměstnaní na úřadu práce a od 1. ledna 2020 jste zaměstnanci, pak potvrzení z úřadu práce své nové pojišťovně nosit nemusíte.

Pozor na penále

Pokud byste si s oznamovací povinností hlavu nelámali a neoznámili změnu vůbec, nebo se zpožděním, změna se vám prodraží. Zaměstnavatel totiž bude pojistné posílat k původní zdravotní pojišťovně, u které už ale nejste registrováni. Naopak nová zdravotní pojišťovna bude evidovat dluh na pojistném a začne nabíhat penále. Sazba penále činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Zaměstnavatel sice může požádat, aby mu bylo penále prominuto nebo sníženo, ale zdravotní pojišťovna není povinna tomuto požadavku vyhovět. A pokud nevyhoví, může zaměstnavatel penále vyžadovat po vás.

Pozor na smlouvy lékařů s pojišťovnami

Bohužel ne každý lékař má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Než se zaregistrujete k nové pojišťovně, ověřte si, že minimálně vaši současní lékaři mají smlouvu i s vaší budoucí zdravotní pojišťovnou. Pokud ne, prověřte si, jak jsou na tom zdravotnická zařízení a lékaři ve vašem okolí. Jestliže nedojdete k uspokojivému výsledku, raději změnu zvažte.