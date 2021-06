Malé zásilky z Číny budou bez DPH i po 1. červenci, novela má zpoždění

Novela zákona o dani z přidané hodnoty nyní míří do Senátu. Nejbližší schůzce horní komory parlamentu je v tuto chvíli naplánovaná na 1. července. Dokud novelu Senát neschválí, nepodepíše prezident, malé zásilky z Číny a dalších zemí budou dál od daně osvobozeny. V případě zásilek s hodnotou vyšší než 22 EUR již zaplatíte DPH, stejně jako doposud.

Směrnici musejí impletemtovat všechny státy EU

Změna vyplývá z nových evropských legislativních pravidel pro dovoz zásilek nízké hodnoty ze zemí mimo EU, která musela ČR, stejně jako ostatní země EU, implementovat do svého práva. Opatření mělo původně začít platit už 1. ledna 2021. Evropská komise ale loni kvůli pandemii koronaviru posunula účinnost směrnice na 1. července. Nyní se však v Česku odsouvá i toto datum.

Jak to bude s podáním celního prohlášení?

Vzhledem k tomu, že se schválení novely do 1. července 2021 nestihne, celní správa nebude při dovozu zásilek nízké hodnoty (do 22 EUR) DPH vybírat. V některých situacích však už bude platit povinnost podat elektronické celní prohlášení, a to i u zásilek malé hodnoty. Celní legislativa vyplývající z nařízení EU už je totiž podle mluvčí Generálního ředitelství cel Hany Prudičové od 1. července 2021 účinná.

Je upravena nařízeními v rámci právního systému EU, která jsou účinná přímo bez nutnosti upravovat národní legislativu. Na základě celní legislativy EU mají expresní přepravci povinnost podávat elektronické celní prohlášení i na zásilky v hodnotě do 22 EUR, přestože celní orgány nebudou vyměřovat DPH. Poštovní operátoři zatím s jedinou výjimkou povinnost podávat elektronické celní prohlášení u zásilek do hodnoty 22 EUR nemají. Výjimka se týká situace, kdy je zboží nakoupeno v rámci tzv. jednotného správního místa pro dovoz, uvedla.

Pravidla související s povinností podat celní prohlášení jsou následující:

Pokud vám zásilku doručuje expresní zasilatelská služba , ta vás bude zastupovat v celním řízení a elektronické celní prohlášení za vás podá, a to i v případě že zásilka nepřesáhne hodnotu 22 EUR. V tomto případě tedy nemusíte nic řešit.

, ta vás bude zastupovat v celním řízení a elektronické celní prohlášení za vás podá, a to i v případě že zásilka nepřesáhne hodnotu 22 EUR. V tomto případě tedy nemusíte nic řešit. Pokud zásilku dopravuje poštovní operátor , například Česká pošta, platí výjimka a do 30. 9. 2021 , případně do nabytí účinnosti novely zákona o DPH (podle toho, co nastane dřív), není podání elektronického celního prohlášení u zásilek do 22 EUR povinné. V tomto případě to tedy bude stejné jako dosud. Výjimkou bude situace, kdy je zboží na e-shopu prodáváno v režimu jednoho správního místa pro dovoz (jde o elektronický systém, který zjednodušuje povinnosti související s DPH pro osoby prodávající zboží či služby v rámci zemí Evropské unie). V takovém případě je podání elektronického celního prohlášení povinné i pro případy, kdy hodnota zásilky nepřesahuje 22 EUR.

, například Česká pošta, platí výjimka a do , případně do nabytí účinnosti novely zákona o DPH (podle toho, co nastane dřív), není podání elektronického celního prohlášení u zásilek do 22 EUR povinné. V tomto případě to tedy bude stejné jako dosud. Výjimkou bude situace, kdy je zboží na e-shopu prodáváno v pro dovoz (jde o elektronický systém, který zjednodušuje povinnosti související s DPH pro osoby prodávající zboží či služby v rámci zemí Evropské unie). V takovém případě je podání elektronického celního prohlášení povinné i pro případy, kdy hodnota zásilky nepřesahuje 22 EUR. U zásilek s vyšší hodnotou, tedy mezi 22 až 150 EUR je nutné elektronické celní prohlášení podávat vždy, bez ohledu na to, kdo zboží přepravuje.

Celní správa ČR vyvinula speciální aplikaci pro podávání elektronického celního prohlášení fyzickými osobami eCeP. Tu můžete využít jak pro podání celního prohlášení v hodnotách mezi 22 a 150 EUR, tak pro zásilky nakoupené v rámci režimu jednoho správního místa. Elektronické celní prohlášení můžete podat buď sami, nebo se nechat zastoupit poštovním operátorem či dopravcem. Tyto služby jsou však zpoplatněny.

Jak se platí za zásilky ze zemí mimo EU Hodnota zboží do 22 EUR – nyní bez DPH a bez cla, po přijetí novely s DPH, ale bez cla

s DPH, ale bez cla od 22 do 150 EUR – vždy s DPH, ale stále bez cla.

nad 150 EUR – vždy s DPH a se clem (nutná celní deklarace) DPH se účtuje dle adresy dodání zásilky. Pokud přijde do ČR, DPH bude 21 %. Toto zpravidla přičte k ceně již prodejce. Clo se účtuje dle výměru celního úřadu daného státu podle typu a hodnoty zásilky. Celní řízení je placená služba, můžete se nechat za úhradu zastoupit zasílací společností (Česká pošta, UPS, DHL, Fedex apod.), nebo si vše vyběhat sami. Clo si řešíte sami, součástí však může být i DPH, následná faktura tak od zástupce celního deklaranta bude obsahovat jako clo, tak i zaplacené DPH. Do doby zaplacení cla a DPH bude zásilka uložena v celním skladě (vše ale může za vás zařídit celní deklarant).

Co nastane po přijetí novely zákona o DPH?

Po přijetí novely zákona o DPH bude platit povinnost uhradit DPH u každé zásilky se zbožím, které si objednáte a které přijde do EU ze třetích zemí. Žádný limit pro osvobození od DPH už nebude.

U zásilek do 150 EUR bude potřeba podat elektronicky celní prohlášení, což bude možné provést prostřednictvím zmíněné aplikace eCeP. Na základě údajů, které v aplikaci vyplníte (jak na to jsme popsali v tomto článku), vám bude vyměřena DPH. Po jeho uhrazení vám bude zásilka propuštěna do Česka. Limit hodnoty zásilky se počítá z hodnoty zboží v ní obsažené, samotné DPH se vypočítává z celkové ceny zásilky, tedy dohromady s poplatkem za dopravu. Pro zásilky do 150 EUR je zachováno osvobození od cla.

Výjimkou z povinnosti platit DPH jsou dary mezi soukromými osobami do hodnoty 45 EUR, u nichž sice bude také nutné podat celní prohlášení, stejným způsobem jako u zásilek do 150 EUR, ale nebude vám vyměřena platba ani za DPH ani za clo.

U zásilek nad 150 EUR a u zásilek podnikatelských se nic nemění – je nutné projít standardním celním řízením a zaplatit DPH i clo.

Zboží zdarma ? I za něj musíte podat celní prohlášení