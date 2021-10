Kryptokarty se štědrým cashbackem. Která je lepší? Binance Card nebo Crypto.com?

Je to už více než rok, co jsem zde na Měšci recenzoval kartu od Crypto.com, která umí dát cashback až 8 % z každé platby a k tomu třeba Spotify a Netflix zdarma. I po roce jsem stále spokojeným uživatelem, ale člověk má sledovat i jiné hráče na trhu, takže jsem si nedávno pořídil i kartu od největší kryptoměnové burzy Binance.

Je tedy lepší karta od Crypto.com, nebo od Binance? Nebo je to nějaký černý kůň vzadu?

Pojďme rovnou na to, co je na těchto dvou kartách nejzajímavější pro běžné uživatele – bonusy a cashback. Na další parametry se podíváme později, ale upřímně řečeno, jsou to jen karty a na standardní funkci karty není moc co řešit.

Cashback (procenta z každé platby zpět)

Obě karty nabízí cashback až 8 %. To, jak vysoký cashback dostanete, je koncipováno dost podobně. Vždy musíte držet (anglicky „stake“) mince/tokeny dané platformy v určité hodnotě. V případě Crypto.com je to mince CRO a u Binance jejich coin BNB.

Co je stake? Povinný „stake“ si můžete zjednodušeně představit jako držení akcií firmy – držíte, máte výhody, nedržíte, nemáte výhody.

V tomto ohledu jsou mezi kartami dva hlavní rozdíly – ten první je, že Crypto.com relativně nedávno zafixovalo povinně držené množství CRO na fiat měnu, protože jak se hýbala cena CRO, museli neustále měnit počty držených mincí. Binance udává povinnost přímo v BNB. Pro lepší přehled je tedy i stake BNB v tabulce přepočten na eura/dolary dle kurzu BNB v době psaní článku (cca 441,84 $ za BNB, v přepočtu 9652,47 Kč).

Jak vidíte v tabulce, je celkem zřejmé, že obě firmy ví o konkurenci a mají podmínky nastaveny podobně. Úplně stejné podmínky nastávají při ceně 400 $ za 1 BNB – dokud je BNB pod touto cenou, je levnější Binance, nad 400 $ za BNB už vyjde levněji Crypto.com.

Jen pokud máte přebytečné miliony a chcete cashback 8 %, bude pro vás výrazně levnější pořídit si Binance (ale nebudete mít slevu na Private Jet, viz dále):

výše cashbacku v % Binance Binance (USD) Crypto.com 0,1 % 0 BNB 0 $ – 1 % – – 0 $ 2 % 1 BNB 420 $ 400 $ 3 % 10 BNB 4200 $ 4000 $ 4 % 40 BNB 16 800 $ – 5 % 100 BNB 42 000 $ 40 000 $ 6 % 250 BNB 105 000 $ – 8 % 600 BNB 252 000 $ 400 000 $

Pro jistotu zdůrazním, že výše uvedené povinně držené prostředky nejsou poplatkem a jsou stále vaše. Kdykoliv si je můžete vzít a odnést. A samozřejmě se jak u BNB, tak u CRO mění v čase cena. Může se stát, že dnes zamčených 400 $ bude za rok 1000 $, ale i 100 $.

Druhý podstatný rozdíl je v tom, že Crypto.com chce, abyste stake v CRO zamkli, a nemůžete s ním nijak manipulovat. Jakmile stake odemknete a vyberete, ztratíte všechny výhody. Binance vás nic zamykat nenutí, pouze chce, abyste příslušné množství BNB drželi někde v jejím ekosystému. Můžete tedy BNB použít ke stakingu, k farmaření a podobně. Nemusí vám ležet ladem a mohou vydělávat vlastně 2×.

Binance dokonce počítá držení jako průměr za posledních 29 dní před včerejškem. Toto můžete využít například k rychlému shortu (pokud to umíte). Když BNB pár dní vlastnit nebudete a pak jich budete vlastnit více, zprůměruje se vám jejich počet a stále máte nárok na cashback v daném levelu.

Cashback je připisován vždy v mincích dané platformy, to znamená, že u Binance dostanete procenta zpět v BNB a u Crypto.com v CRO. Pokud daným tokenům nevěříte a nechcete je držet, není problém je obratem převést na fiat měnu nebo třeba na bitcoin.

Binance card má ještě jednu vlastnost – cashback vám připíše až v čase T + dva dny. Takže dnešní cashback pozítří. Crypto.com připisuje odměnu okamžitě.

Shrnutí V této části srovnání lehce vede Binance kvůli tomu, že s povinně drženými BNB můžete nadále disponovat na rozdíl do CRO, které zamknete a nesmíte na ně sáhnout.

Bonusy navíc

Binance je burza a předpokládá, že vy jste kryptofanoušek a i trader. Proto neláká zákazníky žádnými bonusy ke kartě (samozřejmě kromě cashbacku), ale spíše dává kartu traderům jako svoji další konkurenční výhodu proti jiným burzám.

Crypto.com na to jde spíše z druhé strany a snaží se lidi ke kryptoměnám teprve přivést. Proto utrácí obrovské peníze za marketing – sponzoruje stáj F1 Aston Martin, slavné fotbalové kluby i mistrovství světa v hokeji. A proto také dává uživatelům své karty bezplatně Spotify a Netflix. Konkrétně Spotify bezplatně má každý od levelu 2 a Netflix od levelu 3. Levely viz výše. Dále má Crypto.com u karet bezplatné vstupy do letištních salónků, slevy a výhody u Amazonu, Expedie a Airbnb a v nejvyšším levelu i slevu na Private Jet.

Pokud chcete kryptoměny nakupovat, jde to i u Crypto.com. Součástí ekosystému je jak jednoduchá směnárna, tak i burza, byť o dost menší než Binance.

Shrnutí Pokud rádi posloucháte hudbu, koukáte na filmy a kryptoměny vás nezajímají až do té míry, že byste je chtěli ve velkém tradovat na burze, bude pro vás atraktivnější Crypto.com.

Běžné používání

K používání obou karet budete potřebovat mobilní aplikaci, resp. u Binance si vystačíte i s webem, ale mobilní aplikace považuji za pohodlnější. Je samozřejmě dostupná jak pro telefony s iOS, tak s Androidem.

Slůvka „krypto“ se nemusíte vůbec bát, v obou případech jde o naprosto standardní Visa karty, takže v obchodě rozhodně nebudete budit pozornost, protože „platíte bitcoinem“. Pro obchodníka jste naprosto standardní zákazník, který zaplatil Visa kartou. On do styku s kryptoměnou vůbec nepřijde, protože ta se převede nejpozději v okamžiku platby na fiat měnu.

Konkrétní postup použití je pro každou kartu lehce odlišný:

1) Nabití karty penězi

Obě karty musíte nějakým způsobem nabít penězi. U Crypto.com to jde jednoduše a bezplatně prostřednictvím jiné karty a samozřejmě si také můžete do aplikace (peněženky) poslat prakticky libovolnou kryptoměnu, případně poslat peníze z banky pomocí SEPA platby.

Binance v době psaní článku řeší problémy s regulátory a má pozastavenou možnost zaslání peněz pomocí SEPA platby. Peníze jde zaslat jen kartou, kde je ale standardně účtován poplatek. Ten ale Binance v minulosti po dobu pozastavených SEPA plateb promíjela a nyní jej v mobilu ukazuje a na webu ne – doporučuji vyzkoušet. Další možností je zahraniční bankovní převod (SWIFT), kterým můžete zaslat USD, které se automaticky převedou 1:1 na BUSD (stablecoin k dolaru). A opět si samozřejmě můžete na účet poslat libovolné kryptoměny.

V tomto bodě Binance momentálně prohrává, nabití peněz je komplikovanější. Uvidíme, zda se SEPA platby vrátí.

2) Přesun prostředků na kartu

U obou karet je samotná karta součástí většího celku a vždy musíte prostředky přesunout na „podúčet“ karty. Na burze či v peněžence můžete mít klidně miliony, ale karta se na ně nedostane, dokud je na ni nepřesunete.

V případě Crypto.com je nejjednodušší poslat si jinou svoji kartou eura přímo na kartu (doporučuju přes Revolut kvůli kurzu). Pak můžete kartou platit za pár vteřin. Pokud máte u Crypto.com nějaké kryptoměny, musíte je nejprve ručně převést na eura a ta přesunout na kartu.

U Binance máte na kartě přímo kryptoměny, které se na fiat měnu převedou automaticky v okamžiku platby kartou. Karta podporuje těchto deset kryptoměn + euro:

Binance coin (BNB) BUSD (stable coin) Bitcoin (BTC) Cardano (ADA) Ethereum (ETH) Filecoin (FIL) Polkadot (DOT) Swipe (SXP) Venus (XVS) Vai (VAI)

Na kartu si můžete přesunout libovolné měny ze seznamu podporovaných. Jejich převod na fiat v okamžiku platby postupuje podle pořadí, jaké si v aplikaci nastavíte. Pokud máte na kartě například bitcoiny a ethery v tomto pořadí, převádí se na fiat nejprve BTC, a když dojdou, tak ETH. Co a za kolik se převedlo na eura, vidíte pak na detailu transakce. Technicky to proběhne tak, že kryptoměny se prodají za aktuální kurz na burze v okamžiku karetní transakce.

Shrnutí V této kapitole srovnání se od sebe obě karty hodně liší. Crypto.com je zaměřená spíše na laiky, a když nechcete, nepřijdete s kryptoměnami vůbec do styku, protože si jen nabijete na kartu eura a platíte. Binance je hlavně kryptoburza, dokonce největší na světě, takže spíše předpokládá, že se zabýváte obchodováním na burze a karta je vedlejší produkt, který využijete třeba v okamžiku, kdy se vám na burze zadaří a chcete výdělek utratit bez složitého vybírání fiat měn na bankovní účet. Plusy a minusy si zde tedy dosaďte sami podle toho, jaký typ klienta jste.

Apple Pay, Google Pay

Nevím, kolik milovníků retra chce v peněžence tahat plastové, případně kovové, kartičky. Já k nim nepatřím. Proto mě zajímá podpora moderních technologií.

Binance card umí Google Pay a Samsung Pay, takže fanoušci Androidu mají vyřešeno – bez problémů kartu nahrají do telefonu či hodinek. Pokud patříte k uživatelům nakousnutého jablka, máte oficiálně smůlu.

Ale nic se nejí tak horké, jak se navaří, a i s jablíčkem nemusíte u sebe kartu tahat. Stačí používat vychytávku jménem Curve card (recenze zde na Měšci). Pokud tuto službu neznáte, tak vězte, že jde o platební kartu, která do sebe umí nahrát další platební karty a vy pak v mobilní aplikaci přepínáte, za jakou kartu se má Curve „vydávat“. Jednoduché a geniální. Patrně už tušíte, kam směřuji – Curve Apple Pay umí a Binance card lze nahrát do Curve. Problém vyřešen.

Crypto.com sice podporuje Apple Pay, Google Pay a Samsung Pay, ale jen pro zákazníky v USA. Pro Evropu podporu slibují od doby, co kartu mám. Takže tady musíte použít Curve jak na iOS, tak na Androidu. Nicméně to, že v USA to jde, by mohlo naznačovat, že Evropa snad konečně bude brzy následovat.

Shrnutí V tomto bodě má malé plus Binance, která umí pro našince nativně aspoň Androidy.

Vydavatel karty

Obě karty jsou Visa. Pokud byste toužili po kryptokartě od Mastercardu, můžete zkusit třeba Wirex, kterou jsem zde také recenzoval. V našich končinách je myslím jedno, jakou kartu máte, ale třeba v Rakousku jsem před lety zažil situaci, kdy obchod bral jen Visa karty, nebo jen Mastercard, už si nevybavuji, kterou bral a kterou ne, ale pamatuji si, že jsem měl pochopitelně jen tu druhou a nenakoupil.

Binance card je vydána UAB „Finansinės paslaugos "Contis“ a Crypto.com UAB „PAYRNET“. Oboje pod dozorem Bank of Lithuania. Jde tedy o karty vydané v Litvě, což je obvyklá destinace finančních startupů potřebujících fungovat podle zákonů EU. Funguje tam například i Revolut.

Technické karetní okénko můžeme zakončit tím, že karta od Binance je plastová a u Crypto.com máte ve vyšších levelech kartu kovovou. Pokud máte pocit, že někoho ohromíte kovovou kartou, má pro vás malé bezvýznamné plus karta od Crypto.com.

Poplatky, limity a kurzy

Ani jedna společnost si za kartu nic neúčtuje, takže vlastnění karty vás nic nestojí.

Binance nerozlišuje levely karty a udává limit 8700 EUR/den (cca 220 340 Kč) na platby kartou a 290 EUR/den (cca 7344 Kč) pro výběr z bankomatu. Crypto.com udává u všech levelů kromě nejnižšího 25 000 $ denně, ale i 25 000 $ měsíčně (cca 545 794 Kč). U levelu s 2% cashbackem, který bude asi nejpoužívanější, má Crypro.com zdarma výběr 400 $ (cca 8732 Kč) z bankomatu.

Vybírat z těchto karet hotovost mi nedává moc smysl, jednodušší je to z českého účtu. I když vám nebude vydavatel nic účtovat, reálně hrozí, že vás natáhne česká banka, resp. její bankomat, jakmile zjistí, že jste cizinec (karta je v eurech).

Pro platby v obchodech mají obě karty dostatečně vysoké limity, abyste na ně při běžném používání nenarazili.

Protože jsou obě karty vedené v eurech a my máme koruny, bude vás jistě zajímat i kurz, jakým se při platbě převede euro na koruny. Binance uvádí přímo v nápovědě: (…) Provedeme to podle směnného kurzu, který poskytuje společnost Visa Europe v den zpracování transakce, který se může lišit od skutečného data transakce.

Z mých nákupů a následné kontroly kurzů plyne, že kurz je velmi podobný tomu, který udává ČNB, takže se nemusíte bát, že karty si z cashbacku vezmou výraznou část zpět kvůli nevýhodnému kurzu eura.

Shrnutí V této části srovnání není mezi kartami podstatný rozdíl. Binance se tváří, že její limity jsou štědřejší. Ovšem to, jestli mi skutečně dovolí utratit každý den skoro čtvrt milionu korun, jsem netestoval.

Rychlost doručení

Pokud vás karty zaujaly a chcete si jednu, nebo dokonce obě objednat, tak mohu sloužit čerstvou zkušeností s kartou Binance – přišla zhruba do týdne, i když v nápovědě se uvádí dva týdny. Podobně rychle by měla přijít i karta od Crypto.com – uvádí 7–14 pracovních dní.

Obě společnosti nabízí ihned po objednání karty virtuální kartu, kterou máte k dispozici ihned a můžete ji používat do doby, než vám přijde fyzická karta.

Závěr

Pokud vám nestačí poměrně nezajímavé nabídky karetních bonusů českých bank a nevadí vám vystoupit z komfortní zóny a naučit se něco nového, nenajdete pravděpodobně lepší nabídku než právě karty od Binance a Crypto.com.

Pokud vás zajímá hlavně cashback, mají obě karty srovnatelné podmínky. Pokud je kurz BNB pod 400 $, vyjde vás povinné držení tokenů levněji u Binance. Pokud chcete i další bonusy například v podobě Spotify zdarma k tarifu s 2% cashbackem, musíte ke Crypto.com.

Dalo by se to shrnout i tak, že pokud vás v podstatě nezajímají kryptoměny a chcete jen sbírat cashback a bonusy, jděte do karty Crypto.com. Jestli s kryptoměnami aktivně obchodujete nebo se chystáte a vaší hlavní burzou je/bude Binance, je rozumné si vzít její kartu, protože je to nejjednodušší způsob, jak si z Binance vybrat peníze. Díky nulovým poplatkům vám samozřejmě nic nebrání mít karty obě.

Na začátku jsem zmiňoval potenciálního černého koně vzadu. Ten ale podle mě momentálně minimálně pro evropské uživatele neexistuje a Binance s Crypto.com jsou nejlepší volbou. Je tu sice například ještě Wirex, ale ten nedosahuje parametrů dvou zmíněných karet. Na druhou stranu u něj ale zase nemusíte nic stakovat (držet).

Pokud chcete vědět ještě více, přečtěte si podrobnou recenzi karty Crypto.com i podrobnou recenzi Binance Card.

Pro objednávku Binance Visa Card se nejprve registrujte na Binance. Pokud chcete zkusit Crypto.com, zaregistrujte se s tímto linkem a dostanete bonus 25 $.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování. Detaily o affiliate programech najdete zde.